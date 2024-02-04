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‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

2/4/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة ريتشارد بيتهاوس‏* - (كاونتربنش) 31/1/2024
كانت الغبطة المشتركة -والطاغية في بعض الأحيان- في جنوب أفريقيا يومي 11 و26 كانون الثاني (يناير) مدفوعة بشعور عميق بالتضامن الذي يشعر به معظم مواطني جنوب أفريقيا مع الفلسطينيين، فضلاً عن الإدراك المنتشي لحقيقة أن المبادئ السياسية لماضي البلد لم تبدد بالكامل.
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‏في حديثه أمام محكمة العدل الدولية، أشار المحامي والكاتب الجنوب أفريقي، ثيمبيكا نغوكايتوبي، إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن إسرائيل "تحارب حيوانات بشرية". ولطالما شكل إنكار إسرائيل وداعميها الغربيين الإنسانية الكاملة والمتساوية للفلسطينيين جزءًا من تاريخ طويل من الاحتكار الأوروبي -ثم الغربي- الادعاء بأنهم هم الوحيدون البشريون بالكامل. وقد عبر عن ذلك إيمي سيزير، الشاعر المارتينيكي العظيم، في العام 1950 عندما كتب أن الغرب لم يكن قادرًا أبدًا على "عيش إنسانية حقيقية -إنسانية مخلوقة على مستوى العالم".‏
في العام 1973، كتب ستيف بيكو، الزعيم الشاب الكاريزمي لحركة "الوعي الأسود" في جنوب إفريقيا، الذي فهم نضاله على أنه "بحث عن إنسانية حقيقية"، أن "الهدية العظيمة ما يزال ينبغي أن تأتي من إفريقيا إعطاء العالم وجها أكثر إنسانية". ذلك لأن الأنظمة القمعية لا تستطيع أبدًا تحمل تقاطع المبدأ والشجاعة، وفي العام 1977 لقي بيكو حتفه، كما توقع، على أيدي الشرطة.‏
في نيسان (أبريل) من هذا العام، ستحتفل جنوب أفريقيا بمرور ثلاثين عامًا على النهاية الرسمية لنظام الفصل العنصري فيها. وفي هذا الوقت، لم يكن النظام يفي بأبسط التزاماته الأساسية تجاه الملايين من مواطنيه. كان واحد من كل أربعة أشخاص لا يحصل على ما يكفي من الغذاء، وكانت نسبة البطالة بين الشباب تزيد على 60 في المائة، وكان التعليم العام والرعاية الصحية في أزمة عميقة، ولم يكن هناك إصلاح زراعي ذي مغزى، وكان الفساد والعنف متوطنين. وهناك درجة مقلقة من كراهية الأجانب التي تقودها الدولة تجاه المهاجرين الأفارقة والآسيويين الفقراء والطبقة العاملة. وغالبا ما كان الفقراء يُحكمون بالعنف، ومن مذبحة عمال المناجم المضربين في ماريكانا في العام 2012 إلى الاغتيالات العديدة للنشطاء الشعبيين، غالبًا ما قوبلت المعارضة الشعبية بقمع شديد.‏
‏‏‏كان الكثير من الناس قد قدموا الكثير من التضحيات في النضالات ضد الاستعمار والفصل العنصري، حتى أنه من المؤلم حد المستحيل قياس الالتزامات والتطلعات التي حركت هذه النضالات ضد حقائق جنوب إفريقيا المعاصرة. وما تزال النضالات من أجل العدالة، المبعثرة أحيانًا وسريعة الزوال، وأحيانًا المنظمة جيدًا، مستمرة. ومن الجدير ملاحظة حقيقة أن إعلان "نحن بشر ولسنا حيوانات"! كان حاضرًا في كثير من الأحيان في احتجاجات الشوارع التي نظمها الفقراء المعدَمون في البلد.‏
في ظل ذلك، ‏ليس من المستغرب أن تكون التشاؤمية السياسية والاجتماعية منتشرة. وبالنسبة للعديد من الناس، فإنه لا يمكن تصور التقدم الآن إلا من الناحية الفردية. ولكن، عندما رفع محامو جنوب أفريقيا قضيتهم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 كانون الثاني (يناير)، وعندما أصدرت المحكمة حكمها في 26‏‏ كانون الثاني (يناير)،‏‏ بدا، للحظة مفاجئة وذهبية، أن طموح بيكو قد تحقق. بدا الأمر كما لو أن المبادئ التي صيغت في الكفاح الطويل من أجل تحرير جنوب أفريقيا قد صمدت وأنها تُقدَّم الآن كهدية للعالم.‏
‏منذ أن أصبح من الواضح أن رئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوب زوما، كان يدير حكماً كليبتوقراطيًا قمعيًا، كانت مكانة "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي"، الذي حكم جنوب أفريقيا منذ نهاية الفصل العنصري، تشهد تراجعًا حادًا في الداخل والخارج على حد سواء. وقد مكن هذا الواقع صعود نزعة من الغطرسة المفرطة لدى اللوبي الأبيض في الحياة العامة في جنوب إفريقيا، الذي يصر على فكرة التفوق الأخلاقي للغرب ويطالب فعليا بإدارة البلد ليكون دولة وكيلة للغرب. هذا اللوبي، الذي يرتبط بعلاقات سياسية قوية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل، يرفض قبول فكرة أن رفض "حزب المؤتمر الوطني الإفريقي" لهيمنة الغرب يمكن أن يكون مدفوعًا بالمبدأ. وقد أصر إحدى الشخصيات البارزة لهذا اللوبي، فرانس كروني، مؤخرًا، ومن دون تقديم أي دليل، على أن "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" تلقى المال لإقامة دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية من إيران. وتقصد نظرية المؤامرة هذه إلى جعل العمل القائم على المبدأ يبدو وكأنه فساد.‏
‏لكنّ لـ"حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" بطبيعة الحال تاريخ طويل من التضامن مع "منظمة التحرير الفلسطينية"، ومع بقية النضالات من أجل التحرر الوطني في بلدان مثل أيرلندا والصحراء الغربية. وبعد إطلاق سراحه من السجن في العام 1990، أوضح نيلسون مانديلا للغرب أن تضامنه مع فلسطين وكوبا هو شيء غير قابل للتفاوض. وتحدى ثابو مبيكي، الذي خلف مانديلا كرئيس، معسكر الغرب مرة أخرى برفضه قبول شرعية الانقلاب المدعوم من الغرب في العام 2004 ضد جان برتراند أريستيد، الرئيس المنتخب لهاييتي.‏
‏لا يمكن إنكار إخفاقات "حزب المؤتمر الوطني الأفريقي" فيما يتعلق بتلبية تطلعات شعبه، وتحوله أحيانًا إلى القمع. لكن تاريخه الطويل من التضامن مع النضالات المناهضة للاستعمار طور مجموعة من المبادئ التي لم تنطفئ. وتمامًا كما كان دعم مانديلا لفلسطين وكوبا، وتضامن مبيكي مع أريستيد وحق الشعب الهايتي في انتخاب قادته حقيقيًا، كذلك كان أيضًا دعم الحزب الحالي لفلسطين، بقيادة وزيرة خارجيته ناليدي باندور.‏
‏إن الغبطة المشتركة الطاغية في بعض الأحيان في جنوب أفريقيا يومي 11 و26 كانون الثاني (يناير) كانت مدفوعة بشعور عميق بالتضامن الذي يشعر به معظم مواطني جنوب أفريقيا مع الفلسطينيين، فضلاً عن الإدراك المنتشي لحقيقة أن المبادئ السياسية للماضي لم تبدد بالكامل. كان هناك شعور بالأمل في أن شيئًا ما قد يتغير بالنسبة لفلسطين، وأنه قد يكون هناك انفتاح نحو إمكانية إقامة نظام عالمي أكثر عدلاً، وأنه قد يصبح من الممكن استعادة بعض الحس بالمبدأ في الحياة السياسية في الداخل.‏
‏بعد صدور الحكم في محكمة العدل الدولية، ستواجه جنوب أفريقيا رد فعل عنيف من الغرب، في شكل جهد منظم وممول جيدًا يبذله أكاديميون ومنظمات غير حكومية ووسائل إعلام ووكلاء سياسيون داخل البلاد. وسوف تحتاج البلاد دعما قويا وواضحا للموقف الذي اتخذته تضامنًا مع شعب فلسطين. وسوف يحتاج التقدميون في البلدان الأخرى إلى حشد هذا الدعم، وحيثما أمكن تشجيع حكوماتهم على الوقوف مع جنوب إفريقيا في هذا الشأن.‏
‏لكن هذا التضامن ينبغي أن يكون مع العمل الشجاع والمبدئي الذي اتخذته دولة جنوب إفريقيا لدعم فلسطين، وليس تضامنًا غير نقدي يمحو منجزات النضال المستمر، على حد تعبير بيكو، من أجل "منح جنوب أفريقيا أكبر هدية ممكنة- وجهًا أكثر إنسانية".‏

*ريتشارد بيتهاوس Richard Pithouse: باحث مشارك في قسم الفلسفة بجامعة كونيتيكت وكاتب عمود في ‏‏"الميل والغارديان"‏‏ في جوهانسبرغ.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: South Africa's Gift to the World

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