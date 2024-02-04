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حرب بايدن على اليمن‏

2/4/2024 11:19:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة كيتلين جونستون* - (كونسورتيوم نيوز) 24/1/2024
‏الفرضية غير المعلنة التي تنطوي عليها الضربات الجوية الأميركية ‏‏ضد‏‏ الحوثيين هي أنه يجب السماح باستمرار الإبادة الجماعية النشطة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
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شنت الولايات المتحدة، قبل أيام، ‏‏موجتها الثامنة من الضربات الجوية‏‏ حتى تاريخ كتابة هذه السطور في ‏‏حربها الجديدة‏‏ ضد القوات اليمنية، والتي أطلقت عليها الآن رسميا اسم "‏‏عملية بوسيدون آرتشر‏‏". ‏وتهدف الضربات إلى كسر ال‏‏حصار الذي ‏‏فرضته‏‏ سلطات الأمر الواقع في اليمن في البحر‏‏ الأحمر على الشحن إلى إسرائيل وحلفائها من أجل وقف هجوم الإبادة الجماعية في غزة.
وفي ‏‏المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الضربة،‏‏ أعلن النائب الأول للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، موقف إدارة بايدن الذي أصبح مألوفًا الآن عندما سئل عما إذا كانت الحرب على اليمن ستتصاعد لتشمل تدخل القوات الأميركية على الأرض.‏
‏قال باتيل: "أولاً، فيما يتعلق بالحوثيين، فإن الولايات المتحدة ليست معنية بأي تصعيد، لكن من غير المقبول أبدًا أن تستهدف الجهات الفاعلة الخبيثة السفن الدولية، وأن تستهدف التجارة المشروعة التي تتدفق عبر البحر الأحمر".
‏وأضاف: "إننا نتحدث عن المياه الدولية التي تسمح لنحو 30 في المائة من شحن الحاويات العالمي بالتدفق عبر تلك المياه -15 في المائة من التجارة المنقولة بحرًا. هذا ممر مائي حيوي. وسوف نتخذ دائمًا الخطوات المناسبة لمحاسبة أولئك الذين يعرضون أشياء مثل التجارة المشروعة والمدنيين والموظفين الأميركيين للخطر".‏
‏منذ أن بدأت إدارة بايدن في قصف اليمن، كان مسؤولوها الرسميون يثرثرون حول التجارة وشحن الحاويات العالمي لتبرير هذا العمل. والفرضية غير المعلنة وراء هذا التبرير هي أنه يجب السماح للإبادة الجماعية الجارية بنشاط في غزة بالاستمرار من دون أي تداعيات اقتصادية من أي نوع، سواء كان على إسرائيل أو على أي أحد آخر.‏
لقد اعتبر مديرو الإمبراطورية والمدافعون عنها بحكم المسلمات أن الأموال يجب أن تستمر في التدفق، وأن تروس آلة الرأسمالية يجب أن تستمر في الدوران بنفس المعدل الذي كانت تدور به قبل أن تبدأ إسرائيل في ذبح عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، إن لم يكن أسرع. وينبغي ألا يكون للأهوال والفظائع مطلقة العنان في غزة أي تأثير مادي على بقية العالم على الإطلاق.‏
‏سوف تسمح لك الإمبراطورية بالتفكير في الأفكار والشعور بالمشاعر كما تريد تجاه المجزرة الجارية في غزة بهدوء في خصوصية رأسك. وسوف تسمح لك أيضًا، في الظروف المناسبة، بالمشاركة في المظاهرات المؤيدة لفلسطين ومشاركة آرائك على وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن، بمجرد أن يتعلق الأمر بالتدخل المادي في دوران تروس الآلة الإمبراطورية، فإنهم سيفجرون أحشاءك.‏
هذا، بطبيعة الحال، غريب ومستهجن. ينبغي أن تؤثر الفظائع التي تجري في غزة على العالم بأسره. لا ينبغي أن تسير حياتنا بشكل طبيعي بينما يستمر ما يجري، ومن الغريب والفاحش أنها تفعل. إنها علامة واضحة على حضارة مريضة للغاية أن الكثيرين منا في الغرب قادرون على ترك أنفسهم تغرق في الترفيه الخامل والضحك وحشو الأفواه بالوجبات الخفيفة والخروج إلى المدينة بينما يستمر الكابوس في غزة في التكشُّف. ‏
‏يجب أن تجعلنا غزة نتجمد في أماكننا. وينبغي أن نكون نحن أنفسنا الطرف الذي يعطل الاقتصاد بأنفسنا بحق الله -ولا ينبغي أن ننتظر اليمنيين الفقراء ليفعلوا ذلك نيابة عنا.
يجب أن نكون منشغلين بتنظيم إضرابات عامة، وأن نوقف السفن ونعطل كل ما يمكننا تعطيله من أجل إجبار الحضارة الغربية على النظر إلى ما تدعمه في غزة ووقف هذه الفظائع الجماعية. لكننا بدلاً من ذلك نسير نائمين في دروب الحياة كما نفعل دائمًا بينما يخوض الناس في أفقر دولة في الشرق الأوسط معركتنا بشجاعة من أجلنا.‏
‏لا يحق للإمبراطورية أن تتوقع أن تستمر جميع التجارة في التدفق بشكل طبيعي أثناء حدوث إبادة جماعية نشطة. ولا يحق لإسرائيل أن لا تترتب عليها أي عواقب عن أعمالها، ولا يحق لشركائها التجاريين ألا يتأثروا بتلك العواقب. إن الفكرة القائلة إنه من الطبيعي والمناسب استخدام أي وكل التدابير الكفيلة بمنع الفظائع الإسرائيلية من أن يكون لها أي تأثير مادي على التجارة -بما في ذلك بدء حرب أميركية جديدة؟- هي فكرة مستهجنة بشكل بديهي وبطبيعتها نفسها.‏
كانت الأيام المائة الماضية مستنزِفة بشكل لا يصدق لأولئك منا الذين يتابعون الأحداث في غزة. كان ثمة أيام لم أصدق فيها أن الشمس تجرأت على السطوع. والفرضية القائلة إنه لا ينبغي أن يكون هناك انكماش اقتصادي طفيف نتيجة لهذا الجنون، وإنه لا بأس في بدء حرب للتأكد من عدم حدوث هذا الأثر، تستحق الرفض والازدراء.‏
‏إننا نعيش في عالم بائس، حيث من الطبيعي تمامًا تخريب المصالح البشرية من أجل المصالح التجارية، وإلقاء عشرات الآلاف من الأرواح في المحرقة من أجل تأمين الثروة والترف. حيث المستفيدون من الحرب يجمعون ويراكمون الثروات الهائلة من بيع أدوات القتل الجماعي لحكومات الإبادة الجماعية، وحيث تعلن أقوى إمبراطورية في التاريخ حربًا للدفاع عن حاويات الشحن على حساب الأرواح البشرية.‏

*كيتلين جونستون Caitlin Johnstone: صحفية أسترالية مستقلة ومدونة ومعلقة سياسية معروفة بتحليلها النقدي لوسائل الإعلام الرئيسية والسياسة الخارجية الأميركية. تكتب على موقعها الإلكتروني الخاص وتُنشر كتاباتها في وسائل الإعلام المختلفة. وتتشارك في كتابة أعمالها مع زوجها الأميركي، تيم فولي.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Biden's War on Yemen

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