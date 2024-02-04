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لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

2/4/2024 11:19:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سايمون هندرسون* - (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 2024/1/22 يتم تحديد أسعار النفط وفقاً لعوامل متعددة في الأسواق حالياً، لذلك، فإن التنبؤ بالصدمات بناءً على أزمات الشرق الأوسط ليس رهاناً أكيداً.
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لطالما اقترنت الحروب في الشرق الأوسط بأزمات النفط العالمية. عندما تحركت القوات الإسرائيلية والبريطانية والفرنسية ضد مصر في العام 1956، مما أدى بالنتيجة إلى أغلاق قناة السويس، اضطرت كل من لندن وباريس إلى فرض تقنين على الوقود في بلديهما. وخلال حرب العام 1973، تجاوزت أسعار النفط الضعف على إثر قطع النفط العربي. وأدت الثورة الإيرانية في العام 1979 إلى مضاعفة الأسعار العالمية مجدداً، كما بلغت الأسعار ذروتها لفترة وجيزة عندما اجتاح صدام حسين الكويت في العام 1990.
وفي البداية، بدا أن الأزمة الحالية في غزة تسلك المسار عينه، إذ شهدت أسعار النفط قفزة من 70 دولاراً للبرميل إلى 90 دولاراً بعد أن اجتاحت حركة "حماس" حدود إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر). ولكن بحلول الأسبوع التاسع عشر من تشرين الأول (أكتوبر)، تراجعت أسعار النفط الخام المعياري في الولايات المتحدة، "وست تكساس إنترميديت"، إلى ما دون 74 دولاراً للبرميل، في حين تراجع سعر خام "برنت" المتداول عالمياً إلى ما دون 80 دولاراً.
وحتى التصعيد إلى أعمال عدائية إقليمية أوسع نطاقاً -التي شملت الهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر والتبادلات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران- لم يؤد إلى ارتفاع يُذكر في الأسعار. وبعد أن شنّ التحالف جولات متعددة من العمليات ضد أهداف حوثية في اليمن، نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" في 17 كانون الثاني (يناير) مقالاً بعنوان "الغارات التي تقودها الولايات المتحدة على المتمردين الإسلاميين تجدد المخاوف من ارتفاع أسعار النفط ومعدل التضخم". ومع ذلك، أشار المقال نفسه إلى أن ارتفاع الأسعار بسبب الحرب لم يكن أمراً حتمياً.
في الواقع، تكمن الإجابة الأكثر ترجيحاً في توجه السوق في القانون الاقتصادي الذي يتكرر ذكره والذي يفيد بأن الأسعار تستقر عندما يتوازن العرض والطلب. بعبارات أبسط، لم تتسبب الحرب حتى الآن في أي انخفاض في إجمالي عرض النفط العالمي، ويبقى الطلب محدوداً نتيجة عدم اليقين الذي يكتنف آفاق الاقتصاد العالمي.
الاستهلاك، العرض والطلب
يصل الاستهلاك العالمي الحالي من النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يومياً. وتنتج المملكة العربية السعودية وروسيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى أكثر مما تستهلك من النفط، وتصدر بالتالي الفائض منه الذي تشكل كميته الإجمالية نحو نصف الاستهلاك العالمي. وتعتمد بعض البلدان (أبرزها اليابان) بشكل شبه كامل على هذه الواردات بينما تُنتج بلدان أخرى (مثل الصين) النفط بكميات محدودة، ولكنها تبقى معتمدة بشدة على الواردات.
في الوقت الراهن، لا يعاني العرض العالمي من أي نقص وثمة وفرة في الإنتاج الاحتياطي، كما يؤكده قادة كارتل "أوبك بلس". فقد انخفضت صادرات روسيا بسبب العقوبات الناجمة عن غزوها لأوكرانيا، في حين تخفض المملكة العربية السعودية إنتاجها على أمل يائس في زيادة الأسعار والإيرادات.
وقد أدت القدرة الفائضة الناتجة عن ذلك إلى خفض أي "علاوة مخاطرة"، التي كان من الممكن أن ترفع الأسعار في الماضي عند ظهور الأخبار السيئة المفاجئة. وبالإضافة إلى ذلك، تتزايد العروض من خارج دول منظمة "أوبك" -وخاصة من الولايات المتحدة- وهي الآن تتجاوز تقريباً إمدادات "أوبك" على صعيد النفط المتداول دولياً.
أما بالنسبة إلى عامل الشتاء، فقد تمت تلبية الطلب الموسمي على الطاقة في نصف الكرة الشمالي من ناحية العرض، مما أزال عاملاً محتملاً آخر لارتفاع الأسعار. وفي الولايات المتحدة، تشهد الكثير من المناطق هذا العام شتاءً أكثر برودة من المعتاد، ولكن يتم تلبية احتياجاتها من الكهرباء بصورة أكثر، وعن طريق الغاز الطبيعي ويليه الفحم في المرتبة الثانية والطاقة النووية في المرتبة الثالثة.
كما يتغير سوق النقل بسرعة أيضاً، إذ أصبحت السيارات وغيرها من المركبات أكثر كفاءة ويستخدم الكثير منها أنواعاً بديلة من الوقود.
العامل الصيني
هناك عامل رئيسي آخر يؤثر على الطلب على النفط وهو حالة الاقتصاد الصيني. وفي هذا الإطار، أشارت مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" في 18 كانون الثاني (يناير) إلى أن النمو الاقتصادي في الصين بلغ 5.2 في المائة في العام 2023، لكن "ارتفاع الديون، وأزمة الإسكان التي قوضت الثقة، وتقلص القوى العاملة وتقدمها في السن، تشكل جميعها عوامل تؤثر في الإنتاج".
وعلى نطاق أوسع، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 19 كانون الثاني (يناير) أن "نمو الطلب العالمي على النفط تباطأ بشكل كبير في نهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر". وذكر المقال، نقلاً عن "وكالة الطاقة الدولية" ومقرها باريس -والتي أُنشئت في الأصل كرد العالم الغربي على منظمة "أوبك"- أنه "من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، على الرغم من التخفيضات المرتقبة في أسعار الفائدة... بما أن نشاط الشركات وإنفاق المستهلكين يعانيان من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في العامين 2022 و2023". وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير بأن منظمة "أوبك": "لم تحدث أي تغيير على توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام وبقيت عند 2.2 مليون برميل في اليوم، وقالت إنها تتوقع نمو الطلب بمقدار 1.8 مليون برميل في العام 2025، وهو مستوى يظل مرتفعاً في نظر مراقبي السوق".
يذكّر الاختلاف بين تنبؤات "وكالة الطاقة الدولية" ومنظمة "أوبك" بالصعوبات الكامنة في محاولة توقع الطلب على النفط وأسعاره في أسواق اليوم المعقدة. وقد تُخطئ التنبؤات على المدى القريب وكذلك التحذيرات بشأنها. وحتى الآن، لم تخلف أزمة غزة وتداعياتها الإقليمية تأثيراً دائماً أو تأثيراً يُذكر على الأسعار، على الرغم من المخاوف الواسعة الانتشار من هذا التأثير.

*سايمون هندرسون: زميل بيكر في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في المعهد، وهو متخصص في شؤون الطاقة والدول العربية المحافظة في الخليج العربي/ الفارسي.

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