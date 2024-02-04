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وسائل إعلام حوثية: العدوان الأميركي البريطاني شن 11 غارة على الحديدة وصعدة

2/4/2024 11:19:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بأن "العدوان الأميركي البريطاني شن 11 غارة على الحديدة وصعدة".
وذكرت أن الغارات الأميركية البريطانية استهدفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف ومديرية باقم ومديرية الزيدية ومديرية الحوك وشرقي مدينة صعدة.
وكانت القوات الأميركية والبريطانية شنت الليلة الماضية عشرات الغارات الجوية على أهداف في 6 محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء.

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