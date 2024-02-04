وسائل إعلام حوثية: العدوان الأميركي البريطاني شن 11 غارة على الحديدة وصعدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن بأن "العدوان الأميركي البريطاني شن 11 غارة على الحديدة وصعدة".
وذكرت أن الغارات الأميركية البريطانية استهدفت منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف ومديرية باقم ومديرية الزيدية ومديرية الحوك وشرقي مدينة صعدة.
وكانت القوات الأميركية والبريطانية شنت الليلة الماضية عشرات الغارات الجوية على أهداف في 6 محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء.
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