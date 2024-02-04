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بنك إسرائيلي يجمد حساب أونروا

2/4/2024 11:19:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر بنك لئومي الإسرائيلي، تجميد حساب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية بتورط الوكالة الأممية بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق لوسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، إن البنك (خاص تمتلك إسرائيل 14% من أسهمه) اتخذ هذا القرار غير المعتاد في أعقاب التقارير التي تحدثت عن تورط موظفين في الأونروا في الهجوم ضد إسرائيل في 7 أكتوبر.
وأعلن البنك عن القرار في رسالة بعث بها إلى أونروا، مشيرًا فيها إلى أن القرار اتخذ جراء ازدياد تدفق الأخبار المتعلقة بأنشطة الأونروا التي نشرت في الأيام الأخيرة، ووجود اشتباه حقيقي في استخدام غير قانوني لأموال الوكالة ضد إسرائيل، وفق الصحيفة.
ويدعي البنك أنه لاحظ مؤخرا عددا كبيرا من الأنشطة المالية غير العادية للوكالة عبر البنك، بحسب الصحيفة.
وحتى 30 يناير/كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لأونروا، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات إسرائيلية في محيط قطاع غزة.

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