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وزير الخارجية التركي: سكان غزة الآن بمثابة رهائن لدى إسرائيل

2/4/2024 11:19:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن سكان غزة بمثابة رهائن الآن، حيث تحتجزهم إسرائيل في منطقة جغرافية محددة ولا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية لهم، وتقصف المساعدات التي يتم إدخالها دون إدارتها، وتقوم بتدمير البنى التحتية، وتقطع الكهرباء والمياه والاتصالات.
وأشار إلى أن هناك حاليا اقتراح مطروح على الطاولة، وتقوم حماس بتقييمه الآن، مضيفا أن أحد أهداف حماس هو إطلاق سراح الرهائن بشكل متبادل مقابل وقف إطلاق النار بشكل دائم، إلا أن إسرائيل تبدو غير متحمسة بشأن وقف إطلاق النار الدائم.
وأفاد أن تركيا تجري محادثات استخباراتية ودبلوماسية مع الأطراف بصيغ مختلفة، لافتا أنها تمنح الأولوية لوقف إطلاق النار في أقرب وقت.

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