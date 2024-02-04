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حكومة غزة تعلن استشهاد 30 في قصف إسرائيلي بدير البلح

2/4/2024 11:19:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، استشهاد 30 فلسطينيا بقصف إسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية في مدينة دير البلح وسط القطاع.
وذكر المكتب في بيان، أن "قصفا إسرائيليا أوقع خلال الـ24 ساعة الماضية 30 شهيدا في منطقة دير البلح التي ادعت إسرائيل أنها منطقة آمنة، وكان جيشها دعا المواطنين إلى اللجوء إليها ثم ارتكب فيها مجزرة مُروّعة".
وأضاف: "يأتي هذا ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال (الإسرائيلي) ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة".
وتابع: "جيش الاحتلال استهدف منازل المواطنين الآمنة بالقصف المباشر من الطائرات الحربية كما قام بقصف مسجد في نفس المنطقة، ما أدى إلى ارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء".
وحمّل المكتب الحكومي إسرائيل، والمجتمع الدولي "المسؤولية عن المجازر المروعة" بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.
وناشد دول العالم بـ"التدخل الفوري والعاجل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الأحد 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

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