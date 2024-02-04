الاحتلال يقتحم بلدات في الضفة الغربية

MENAFN - Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال عددا من البلدات في الضفة الغربية، ونشرت منصات محلية فلسطينية مشاهد توثق اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بديا الواقعة غرب مدينة سلفيت بالضفة.ووثقت المشاهد وجود آليات الاحتلال في أحياء البلدة ودفعها لتعزيزات نحوها.

الاحتلال يقتحم رامين شرق طولكرم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية رامين، شرق طولكرم.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في شوارعها وأزقتها، وسط إطلاق الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.

وأضافت أن جنود الاحتلال حطموا صرح الشهداء، الذي يضم خارطة فلسطين وأسماء شهداء القرية، كما داهموا مقهى وفتشوه واحتجزوا عددا من الشبان كانوا داخله وأخضعوهم للاستجواب وفتشوا هواتفهم النقالة، إضافة إلى تفتيش مركبات ومنازل المواطنين في مختلف أنحاء القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة حلحول



اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أسيرا محررا ونجله وشابا آخر خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت البلدة، اعتقلت الأسير المحرر ماهر الاطرش ونجله يزن، والشاب رافع مضيه، كما قامت بإلحاق أضرار مادية بمركبة أحد المواطنين قبل انسحابها من البلدة.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد مراسلنا، بأن الاحتلال اقتحم المدينة من مدخلها الشرقي، مع اندلاع مواجهات،كما دفع بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة، ونشر قناصته في أكثر من مكان، وداهم منزلين وعاث فيهما خرابا.