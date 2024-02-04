الاحتلال يقتحم بلدات في الضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال عددا من البلدات في الضفة الغربية، ونشرت منصات محلية فلسطينية مشاهد توثق اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بديا الواقعة غرب مدينة سلفيت بالضفة.
ووثقت المشاهد وجود آليات الاحتلال في أحياء البلدة ودفعها لتعزيزات نحوها.
الاحتلال يقتحم رامين شرق طولكرم
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، قرية رامين، شرق طولكرم.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في شوارعها وأزقتها، وسط إطلاق الأعيرة النارية، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع.
وأضافت أن جنود الاحتلال حطموا صرح الشهداء، الذي يضم خارطة فلسطين وأسماء شهداء القرية، كما داهموا مقهى وفتشوه واحتجزوا عددا من الشبان كانوا داخله وأخضعوهم للاستجواب وفتشوا هواتفهم النقالة، إضافة إلى تفتيش مركبات ومنازل المواطنين في مختلف أنحاء القرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من بلدة حلحول
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أسيرا محررا ونجله وشابا آخر خلال اقتحامها بلدة حلحول شمال الخليل.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت البلدة، اعتقلت الأسير المحرر ماهر الاطرش ونجله يزن، والشاب رافع مضيه، كما قامت بإلحاق أضرار مادية بمركبة أحد المواطنين قبل انسحابها من البلدة.
قوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.
وأفاد مراسلنا، بأن الاحتلال اقتحم المدينة من مدخلها الشرقي، مع اندلاع مواجهات،كما دفع بتعزيزات عسكرية مصحوبة بجرافة، ونشر قناصته في أكثر من مكان، وداهم منزلين وعاث فيهما خرابا.
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