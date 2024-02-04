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نهب وترهيب.. فلسطينيون يتحدثون عن تفاصيل اقتحام الاحتلال لمنازلهم في الضفة

2/4/2024 11:19:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول / اكتوبر 2023، كثف الاحتلال الإسرائيلي من اقتحاماته لمدن الضفة الغربية، تحديداً المخيمات، معتمداً سياسة الانتقام والعقاب الجماعي، فتراه في كلّ اقتحام يتعمد تجريف البنى التحتية وتحطيم السيارات وسحق كل ما يتواجد في الشارع بالجرافات، في محاولة للتسبب بأكبر خسائر مادية ممكن للفلسطينيين.
وإن كانت تلك الممارسات تهدف إلى الحاق أكبر خسائر مادية ممكنة للفلسطينيين، إلا أن الاحتلال اعتمد ممارسات اضافية، تمعن في التنكيل بالفلسطينيين في عقر بيوتهم، من خلال اقتحام البيوت والتمركز بها، وما يرافق ذلك من اتلاف الاثاث وسرقة المقتنيات وانتهاك للخصوصية.
خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيمي طولكرم وجنين الشهر الماضي، واستمرار الاقتحامين لمدة يومين متواصلين، تمركز جنود الاحتلال في منازل المواطنين الفلسطينيين، متعمدين ممارسة كل اساليب الاستفزاز، وانتهاك حرمات البيوت وتحويلها مرتعاً لهم.
انتهاك الخصوصية
رئام بدو (25 عاماً) من مخيم طولكرم، ابنة واحدة من العائلات التي اقتحمت قوات الاحتلال منازلهم، روت للميادين نت تفاصيل عن ذلك اليوم، وقالت إنه "عند الساعة السابعة صباحاً في اليوم الأول من العملية العسكرية، بدأ الاحتلال هدم مدخل المنزل بالجرافة العسكرية، ثم اقتحمته القوات الراجلة، والتي يزيد عددها على عشرين جندياً مدججين بالسلاح".
وأضافت أن جنود الاحتلال طلبوا من ساكني المنزل المكون من طبقتين، البقاء في الطبقة الأرضية، رغم أنها أوضحت لهم أن كل من في المنزل من النساء، إلا أن الجنود اعتلوا الطابق العلوي وبدأوا بتكسير المحتويات من أثاث وفراش على مسمع من الأم وبناتها الستة.
لم يعط جنود الاحتلال أي توضيح أو اجابة حول كم سيستمر هذا "الاستيطان" في منزل العائلة، رغم اصرار بدو على السؤال والتأكيد انهن مدنيات وليس لديهن أي شيء ممكن أن يكون الجنود يبحثون عنه، وكان الجواب يأتيهن: "قد نبقى في المنزل يوم، أو حتى أسبوع".
وبحسب ما أفادت بدو، فإن جنود الاحتلال طلبوا منهن الانتقال للطابق العلوي، وحشروهن في غرفة واحدة تحت مراقبة 3 جنود طيلة فترة الاقتحام للمنزل التي استمرت تسع ساعات، دون أدنى احترام لخصوصيتهن كفتيات.
وأضافت بدو، أن انتهاك الخصوصية، بلغ أقصاه، عندما كن يطلبن "الاذن" للذهاب إلى الحمام لقضاء الحاجة، ويرفض الجنود الأمر مراراً ثم "يسمحون" بذلك لكن الجندي يرافق كل واحدة ويقف أمام باب الحمام!
في "رحلة مهينة" إلى الحمام، مرت بدو من أمام المطبخ، ووجدت الجنود يعدون القهوة والطعام، فطلبت أن تعد هي أيضاً بعض الطعام لشقيقاتها الصغيرات، ليجيبها الجندي الإسرائيلي "اليوم رمضان ما في أكل"، بحسب ما روت بدو.
سرقة ونهب
المقتنيات الشخصية، كانت أيضاً ضمن "بنك أهداف" القوات المقتحمة لمنزل بدو في مخيم طولكرم، فسرق جنود الاحتلال مصاغ الفتيات، وزجاجات العطر، كما صادروا الهواتف المحمولة لشقيقات رئام بدو بعد أن أمر أحد الجنود بفتح الهواتف وقام بنشر صور وعبارات باللغة العبرية من حساب أختها مسك على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم وضع تعليقات عليها من حسابات أختها وأمها.
وبينت بدو أن الجندي فتح الهاتف الذي يخص شقيقتها مآثر التي تعمل في مجال الصحافة، فوجد عليه صور تخص الشهداء وتشييعهم، فقام بتكسيره، وتكسير لابتوب عليه العديد من المواد التي تحتاجها لدراسة الماجستير، الأمر الذي يؤكد اعتداء الاحتلال على الصحفيين وحقوقهم، خاصة وأنه سبق ذلك، تحقيق مع العائلة حول معدات تصوير تخص الشقيقة الصحفية.
تحويل المنازل لثكنات عسكرية
لا يخفي الاحتلال ممارسات جنوده، بل أن الجنود يصورون أنفسهم وينشرون مقاطع مقززة على مواقع التواصل، وربما كان أشهرها الشهر الماضي، فيديو صوره جنود الاحتلال في منزل الفلسطيني عدنان الغول في مخيم جنين، والذي حولهوه لمركز تحقيق ميداني.
الميادين نت التقت الغول، ودونت شهاته حول ما حصل، وأكد أن عدد من الفيديوهات التي قام جنود الاحتلال بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت من داخل المنزل، مشدداً أن هذا اعتداء وحشي وهمجي على المواطنين وممتلكاتهم ويعد سرقة ونهب لها.
"حولوا منزلي إلى ثكنة عسكرية" هكذا وصف الغول ما قام به جنود الاحتلال، مضيفاً أن "الاحتلال كان يعتقل الفلسطينيين ويتقدم بهم إلى منزل، كما قاموا بوضع مركباتهم العسكرية بساحة البيت وجعلوها موقفاً لهم".
وتابع الغول "بيتي مكون من 3 طوابق، الطابق الأرضي كان موجود به المعتقلين، ويجلسون أمامهم الجنود يستهزؤن بهم، ويشعلون النرجيلة ويحققون معهم، والطابق الثاني شقة لنجلي تواجد بها الجيش كانوا يتناولون فيه الطعام والشراب ويغنون ويرقصون، فجأة أحد الجنود وضع أصابعه بأذنيه وفجروا منزل لأحد الجيران من داخل الشقة بعد تمديد الأسلاك، ومع صوت الانفجار تعالت ضحكاتهم في المكان".
وقال الغول، إن "الجنود كانوا يتبولون في زوايا البيت وعلى السجاد والفراش، واستعملوا كل محتويات البيت من الطعام والغاز والقهوة، كل شيء كان في المنزل تم استعماله، ولم يبقوا لنا شيء على حاله"، مضيفاً أن العديد من أدوات المنزل قام برميها لأنها أصبحت غير صالحة للاستعمال الآدمي، من فراش وسجاد، وشبابيك وأبواب وغير ذلك، استطاع استصلاح بعضها، لكن جزء كبير منها تم اتلافه.
قبل الانسحاب من المنزل، قام الجنود بالكتابة على جدران المنزل باللغة العربية ووضع أسهم ورموز منها نجمة داوود، بحسب ما كشف الغول، الذي اوضح انه لا يعرف أصلاً معنى هذه الكتابات والرموز وهذا أيضاً اعتداء واستفزاز.

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