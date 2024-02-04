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السابع من شباط

2/4/2024 11:19:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) السابع من شباط 1999 يوم أردني حمل معه أحداثا تركت آثارا على الأردن والأردنيين .. ذلك اليوم فقد الأردنييون زعيما عاش معهم وبينهم ما يقارب نصف قرن من أعمارهم ومن مسيرة الدولة الأردنية، ورغم أن الحسين ،رحمه الله، كان مريضا وتحت العلاج قبل وفاته بشهور إلا أن وفاته لم تكن أمرا يسهل تقبله.
ذلك اليوم اختبرت الدولة مؤسساتها في نقل السلطة من ملك حكم قرابة نصف قرن إلى ولي عهده الملك الجديد، ولم يشعر الأردنييون ولا العالم الذي كانت عيونه على الأردن أن الأمر فيه أي تأخير أو خلل، ومابين إعلان وفاة الحسين، رحمه الله ، وأداء الملك عبدالله اليمين الدستورية ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية كانت ساعات لغايات الإجراءات فقط، فكان يوما ثقيلا في الحزن على الحسين،رحمه الله، لكن الدولة قدمت نفسها مستقرة واثقة ثمرة من ثمار حكم الحسين رحمه الله.
وبعد ان تولى الملك عبدالله الحكم كان مدركا أن الأمر ليس إدارة دولة بمصالحها وتحدياتها فحسب بل دولة تدفع ثمنا لأزمات الإقليم وكل ماحولها، وان المحافظة على مصالحها واستقرارها ليس فقط بالنجاح داخل حدود الأردن بل بإدارة العلاقة مع محيط كلما ظهرت أزمة فيه استمرت أزمة مفتوحة لسنوات وأكثر وأولها القضية الفلسطينية التي كانت ومازالت بلا حلول حقيقية بل تزداد عمقا في تردي مسارها يوما بعد يوم .
ولم يكن صعبا على أحد أن يقرأ عقل الملك وأولوياته، ولم تكن حكاية " الأردن أولا " شعارا لندوات بل هي مسار ترك أول بصماته حتى قبل إعلانه على التعامل الأردني مع القضية الفلسطينية بانها قضيتنا لكن بلا منافسة مع الأشقاء على أي جزء منها بل دعم كامل للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه على أرضه، فكان الأردن منذ ذلك الوقت الداعم الأول للقضية الفلسطينية حتى عندما ينساها العالم، اما الوصاية الهاشمية فهو واجب ومعركة توارثها الهاشميون منذ الشريف الحسين وليس منافسة مع أحد .
وكان سهلا أن نرى بعض الخطوات السياسية التي تضع جانبا فكرة الأوراق الفلسطينية من طرف تجاه طرف فلسطيني، فكانت بعض الخطوات التي لم تعجب البعض لكنها صنعت مسارا يخدم إستراتيجيا أمن الأردن ويخرجنا من صراع الفلسطينيين الداخلي.
منذ السابع من شباط عام 1999 دخلت الدولة الأردنية مرحلة جديدة من عمرها عبرت بها المئوية الأولى نحو المئوية الثانية، وكان ربع قرن من عمرها تحت حكم الملك عبدالله الثاني، سنوات كانت متخمة بأزمات الإقليم، تعمقت مشكلات كانت موجودة وظهرت أزمات أخرى وكلها دفع الأردن وما زال يدفع بعضا من أثمانها، فقد السوريون المسار الطبيعي لدولتهم ودخل العراق تحت الاحتلال ثم كانت الدولة الجديدة بمواصفاتها الحاضرة، ودخلت دول عربية فيما يسمى الربيع العربي الذي حصد دولا وأنظمة واستقرارا، لكن الأردن بقيادته وأهله الصادقين تجاوزوا بدولتهم المرحلة إلى الأمان وأغلقوا أبواب الشر أمام حاقدين في الخارج ومراهقين في داخلنا .
الكثير مما يقال منذ السابع من شباط 1999، لكن هذا البلد في عهد الحسين وعهد عبدالله وقبلهما الملك المؤسس وطلال، رحمها الله، ما زال يدرك أن معركته تدار بالحكمة أولا وبالصادقين المؤمنين بدولتهم ، ولهذا بقي الأردن محافظا على استمراره وهويته وقدرته على تجاوز كل مراحل القلق القادمة من كل المصادر بنا فيها ما نواجه اليوم من فكر صهيوني تهجيري أومشاريع توطين أوحقد ميليشيات طائفية وعصابات السموم من حدودنا الشمالية .

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