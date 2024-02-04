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التغطية على الجوهر!

2/4/2024 11:19:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

من أجل ألا نحيد عن البوصلة يجب أن نتذكر جيدا أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع الآخذ في التشتت نتيجة تعدد المواجهات التي يتسع نطاقها في المنطقة ، والتي تبدو مرتبطة بما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة ، ومن اعتداءات في أنحاء الضفة الغربية ، ولكنها في الحقيقة مواجهات ترتبط بصراعات أخرى غير تلك القضية بصورة مباشرة !
منذ الأحداث التي وقعت يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي وضع الإعلام الغربي خطة للتركيز على سؤال واحد مكرر (هل تدين حماس ؟) وبغض النظر عن الإجابة فقد كان الهدف إعطاء الحق لإسرائيل كي ترتكب جرائمها تحت إدعاء الدفاع عن النفس ، وجرت محاولات مدروسة للمحافظة على هذا العنوان (حماس وإسرائيل) لمنع التركيز على جوهر الصراع المتمثل في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه ، بعاصمتها القدس الشريف .
على مدى أربعة أشهر من القتل والتدمير في أقبح مذبحة يشهدها عصرنا الحاضر ، امتدت المواجهة إلى جنوب لبنان والبحر الأحمر ، وسوريا والعراق ، ولكن ضمن ما يعرف بقواعد الاشتباك ، أي صدامات مسلحة محدودة الهدف والنطاق ، وتحت عنوان اوقفوا العدوان على غزة ليتوقف كل شيء !
ليلة السبت الماضي شنت أميركا غارات على مواقع في العراق وسوريا واليمن دفعة واحدة وذلك على إثر العملية التي استهدفت قوات أميركية عند نقطة تماس بين الحدود الأردنية العراقية السورية ، إلى جانب مواصلة ضرب مواقع الحوثيين على خلفية استهداف السفن في البحرين العربي والأحمر ، والجميع يقولون إنهم لا يرغبون بحرب إقليمية ، أي أن الأمر يخضع للتفاهم عند نقطة محددة ، وإن لم يكن كذلك فالحسابات حتما ستتغير وتتبدل ، وترجع القضية الفلسطينية مرة أخرى إلى مربع من بين مربعات كثيرة أخرى !
ذلك ما كان الأردن يسعى دائما إليه التركيز على جوهر الصراع ، وذلك هو المبدأ الذي ظل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يتمسك به وقبل أن تتفجر كل هذه التطورات الخطيرة في قطاع غزة والضفة الغربية بعدة سنوات ، وحين كان يحذر من على منبر الأمم المتحدة ، وفي جميع المؤتمرات والمحادثات من أن إنكار حقوق الشعب الفلسطيني ، والاعتداء المتواصل عليه يمكن أن يوسع الصراعات في هذه المنطقة ، وذلك انطلاقا من فهم الأردن لطبيعة التناقضات الناجمة عن الاختلال في التوازنات الإقليمية ، وارتباطها المباشر بالتوازنات الدولية ، الأمر الذي سيجعل الحديث عن تسوية القضية الفلسطينية ضمن الحديث عن تسوية الصراعات الإقليمية ، وربما على حسابها .
غني عن القول مدى ارتباط الأردن بقضية الشعب الفلسطيني ، والمبدأ الواضح بأن إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو مصلحة أردنية عليا ، وأن الدفع في اتجاه استثمار التوجه الذي يتصاعد عالميا لمنح الشعب الفلسطيني دولته من خلال حل الدولتين أمر ضروري وحاسم بالنسبة للجوهر، ولكي يأخذ مسار (ما بعد غزة) إلى القضية المركزية وليس إلى أي مكان آخر .
من الضروري أن تبقى تلك المعركة في إطار النضال الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال والدولة المستقلة ، ونحن نعرف أن ذلك هو التحدي المصيري الذي يواجهه الاحتلال الإسرائيلي ، وبغض النظر عن كل هذه الارتدادات الإقليمية المتوقعة فإن أولى الناس في فهم الحقائق والتعامل معها بجدية وإخلاص هم الأردنيون والفلسطينيون ، لأنهم يعيشون هذه القضية مثلما لا يعيشها أحد سواهم !

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