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فلسطين وحقوق الإنسان على أجندة المجتمع المدني في جنيف

2/4/2024 11:19:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

قبل 10 أيام عقدت الجلسة الرسمية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأردن، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وقدمت 101 دولة في العالم 279 توصية، وافق الوفد الرسمي على 196 توصية، وأحيط علما“رفض” 83 توصية، قبل أن يعود إلى البلاد.
اهتمام الدولة الأردنية في الآليات التعاقدية، وغير التعاقدية لمنظومة حقوق الإنسان موقف يسجل لها، ويميزها، وتفاعل مؤسسات المجتمع مع هذه الآليات يُسهم بكل تأكيد في تحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن.
للاستعراض الدوري للأردن هذه المرة ظروف خاصة، أهمها أنه عُقد أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة، وهو عامل أساس في تغيير البوصلة، والأولويات، والاتجاهات عند التحالفات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني التي قررت سلفا أن تضع قضية جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الطاولة، فهي لا تستطيع أن تغمض عيونها عن المعايير المزدوجة لكثير من دول العالم في التعامل مع جرائم، وانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، وكيف تفشل المنظومة الأممية في وقف الحرب، وملاحقة إسرائيل عن جرائمها؟
وتوافقت المؤسسات الحقوقية قبل سفرها إلى جنيف على أهمية أن يربط العدوان على فلسطين بتداعياته على الأردن، واعتبروا من غير المقبول مباشرة حملة كسب تأييد لإفاداتهم، وتوصياتهم عند دول أثبتت الحرب أنها غير مؤتمنة على مبادئ حقوق الإنسان، وأن مصالحها تتقدم على ما سواها.
رغم توجهات المجتمع المدني ألا يدخل في مكاسرة سياسية في جنيف مع الحكومة، فإنه عقد نشاطا جانبيا“side event” تحدث خلالها ممثلو التحالفات الأردنية عن أبرز التحديات الحقوقية في البلاد، ومع أن المبادئ التوجيهية لعقد الجلسات في الأمم المتحدة تفرض التقيد بموضوع الجلسة، وهي الاستعراض الدوري لحقوق الإنسان، إلا أن المتحدثات، والمتحدثين في الجلسة مرروا رسائلهم الحقوقية، والسياسية عن العدوان على غزة، وتواطؤ العالم ضد الفلسطينيين.
في مراجعة التوصيات التي قُدمت للأردن - وهي أكثر من التوصيات التي قدمت في استعراض 2018- يمكن ملاحظة تكرار كبير للتوصيات، وعمومية بعضها، وعدم انضباطها، وهو ما يُسّهل مهمة الحكومة في التعامل معها، ويفتح لها أبوابا للتهرب من بعض استحقاقاتها، إلا أن الملاحظة السلبية التي يجب أن تُسجل التسرع في رفض 83 توصية، وباللغة الدبلوماسية أحيطت الحكومة علما بها، وكان الأجدى العودة للأردن، وبدء مشاورات مع كل الأطراف لاتخاذ موقف في التعامل معها، خاصة أن بعض هذه التوصيات ليست تابوهات عند الدولة، فالدعوة لإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية، أو ضمان بيئة آمنة للمنظمات غير الحكومية، وعلى غرارها توصيات أخرى ممكن التعامل معها بروح إيجابية، بما فيها النظر في التصديق على اتفاقيات، وبروتوكولات لم نوقع عليها حتى الآن.
في المشاورات الأولية بين الحكومة والمجتمع المدني في عمّان، وقبل الذهاب إلى جنيف طلبت المنظمات غير الحكومية إشراكها في قرار قبول التوصيات، والتريث في الرد إلى حين العودة إلى الأردن، حيث يتوفر متسع من الوقت للمداولات، وهذا لم يحدث، وهذا الأمر يعكس أن الشراكة بين الفريقين؛ الحكومة، والمجتمع المدني ليست راسخة، ولم تُبنَ في سياق مؤسسي، وهو أحد أبرز مطالب منظمات المجتمع المدني منذ عادت من تجربة الاستعراض“UPR” عام 2018، وأعطتها حكومة الدكتور عمر الرزاز اهتماما مؤقتا، ثم اختفت عن رادار الحكومة.
في الطريق آليات حقوقية تعاقدية مهمة، وكما قلنا سابقا، فتحسين حالة حقوق الإنسان في بلادنا مصلحة وطنية بامتياز، وهي شأن داخلي أولا، وليست بضاعة نستوردها من الغرب، ولذلك على الدولة الأردنية بكل مرجعياتها تطوير آليات مستدامة، ومؤسسية في الشراكة مع المجتمع المدني، وما لم يحدث ذلك عاجلا ستظل الهنّات، والثغرات، وسيظل التعامل مع التقارير الوطنية فزعة في اللحظة الأخيرة، وستبقى المسافة بين الفريقين (الحكومة والمجتمع المدني) ليست قريبة.
العدوان على غزة دفع التحالفات المدنية الأردنية إلى تنظيم ملتقى دولي تحت عنوان“حقوق الإنسان على مفترق طرق”، نظمته هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني“همم”، والتحالف المدني الأردني“حمى”، والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، وجمعية ضحايا التعذيب السويسرية، وركز الملتقى على جريمة الإبادة في غزة، وتحدث عن القضية المُقامة في محكمة العدل الدولية مندوب بعثة جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة بجنيف، وأيضا سلط الملتقى الضوء على حق المقاومة وتقرير المصير باعتباره جوهر حقوق الإنسان، لا يمكن إنكاره، أو التنصل منه، وتحدث خلال الملتقى شخصيات حقوقية دولية، وإقليمية، ووطنية وازنة، ولها مواقف مشهود لها في مناصرة الحق الفلسطيني.
مشاركة الأردن في تجربة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان تتطور، ويمكن البناء عليها لتصبح أكثر فعالية، وأكثر نجاعة في صون حقوق الإنسان، رغم كل النقد لآلية الاستعراض التي تتسم بأنها سياسية، وتطغى عليها المجاملات بين الدول على حساب حقوق الإنسان.

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