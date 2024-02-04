Monday, 05 February 2024 08:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحزاب وقوائم وتحالفات

2/4/2024 11:19:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مع بدء العد التنازلي لانتهاء الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة التاسع عشر والتي تنتهي دستوريا في العاشر من نيسان (إبريل) المقبل، باتت الأنظار تتجه نحو موعد الانتخابات النيابية المقبلة والتي ستجري وفق قانون انتخاب جديد كليا، جاء نتيجة لجنة ملكية أخذت على عاتقها تحديث المنظومة السياسية؛ فأوصت بتعديلات دستورية واقترحت قانوني انتخاب وأحزاب جديدين، وتضمن القانون الجديد للانتخاب الذي أقر من غرفتي التشريع (النواب والأعيان) إعادة تقسيم دوائر عمان وإربد ومنح 41 مقعدا للقوائم الحزبية من أصل 138 مقعدا هي مجمل مقاعد المجلس المقبل، على أن يرتفع عدد المقاعد الحزبية في كل دورة ليصل بعد دورتين أي في انتخابات عام 2032 إلى ما نسبته 65 % من عدد المقاعد.
الأحزاب الوليدة حديثا تتحرك بوضوح، وتعقد لقاءات في عمان والمحافظات بأمل وضع تصورات أولية لشكل التحالفات المقبلة، وتلك التحركات تتضمن قراءة المشهد الانتخابي بشكل أفضل، وبناء توافقات وجس نبض لا بد منه قبل الشروع بشكل عملي في تشكيل القوائم والتي ستكون على مستوى الوطن.
صحيح أن موعد الانتخابات المقبلة غير معلوم حتى الآن، ويتحدث البعض عن ظروف إقليمية يمكن أن تلعب دورا في تحديد الموعد وخاصة تطورات المشهد في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني المستمر على القطاع والمتواصل منذ ما يقرب من أربعة أشهر.
تلك السردية التي تعتقد أن مجريات وتطورات الحرب على غزة، والذي يرى أصحابها أنها ممكن أن تساهم في إرجاء موعد الانتخابات، تقابلها سردية أخرى تبدو أكثر واقعية مفادها أن الانتخابات ليست بهذا القرب، والموعد الممكن لانتخابات مجلس الأمة العشرين سيكون إما في شهر اب (اغسطس) أو أيلول(سبتمبر) المقبلين، وبالتالي هناك وقت كاف وبعيد ما يمكن الدولة من الذهاب للانتخابات بشكل سلس، لاسيما وأن العدوان الصهيوني على القطاع يبدو أنه في أيامه الأخيرة في ظل عدم قدرة الاحتلال الاسرائيلي تحقيق أهدافه من العدوان، وبات يحتاج لتدخل إقليمي ودولي لإنزاله عن الشجرة التي صعد اليها من خلال رفع سقف أهدافه التي لم يحققها أبدا في ظل صمود المقاومة وتكبيد إسرائيل خسائر متواصلة.
لهذا كله فإن كل المعطيات تشير أن الانتخابات قادمة، وأن الاحزاب بكل ألوانها وأطيافها عليها البدء سريعا بالتخطيط، والتفكير بالتحالفات المقبلة، ووضع تصورات للقوائم ودراسة مكامن القوة والضعف، والتوسع في الالتقاء بالمواطنين في المحافظات لقراءة المشهد على أرض الواقع، وأيضا تقديم برامج واقعية تتضمن رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها.
وهنا لا بد من التأشير أن الأحزاب وخاصة الحديثة منها عليها تحديد شكلها وبرامجها بشكل دقيق، والإيمان أن اللون الرمادي لا يفيد، فتلك الأحزاب مطلوب منها تقديم رؤية واضحة تتقاطع مع برنامجها الانتخابي الذي ستخوض بموجبه الانتخابات، وعلى الاعضاء الالتفاف حول تلك البرامج والتعامل مع الحكومة بموجبه، بحيث تظهر للجميع أثر تلك البرامج تحت قبة البرلمان لنشاهد في المجلس المقبل صراع برامج وأفكار، ومعارضة وموالاة برامجية، بحيث لا تخجل الأحزاب من اتخاذ موقف المعارضة إذا كان برنامج الحكومة (أي حكومة) لا يتوافق مع برنامج الحزب ورؤيته المستقبلة، وهذا يتطلب من احزاب كثيرة عدم الاتكاء على اللون الرمادي في تحديد الموقف والذهاب لمواقف واضحة اكثر إقناعا للناس.
وقت ذاك يمكننا رؤية معارضة وموالاة برامجية من شأنه رفع مستوى الحوار تحت قبة البرلمان، ورفع منسوب حرص الحكومات على تقديم أداء يتناسب مع ما يقدمه البرلمان من حوارات ومجادلات وأسئلة واستجوابات، وثقة وحجب، وهذا يتطلب ان تكون مواقف الأحزاب تتوافق مع برامجها وتحجب الثقة وتمنحها وفقا لذلك بعيدا عن أي حسابات ضيقة.
الحقيقة الثابتة أنه لا يمكن الارتقاء بالعمل البرلماني دون الارتقاء بالعمل الحزبي، وأن تنعكس البرامج الحزبية لمواقف تحت القبة، وقتها سنرى الحكومة تحضر أوراقها وتقدم رؤيتها وتعقد حواراتها مع الكتل الحزبية وتتفاوض معها وتقدم لها ضمانات وتعهدات للحصول على ثقتها.

MENAFN04022024000072011014ID1107808760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث