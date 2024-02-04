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طرق بعجلون تدفع ثمن عدم كفاءة تصريف الأمطار الغزيرة

2/4/2024 11:17:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون- رغم ما حمله الشتاء للعام الحالي من أمطار غزيرة تجاوزت معدلاتها السنوية في معظم مناطق محافظة عجلون بما يبشر بموسم زراعي جيد، إلا أنها تركت آثارا سلبية واضحة على الطرق الداخلية والخارجية، لافتقارها لقنوات فاعلة لتصريف مياه الأمطار، ما تسبب بانجراف أجزاء منها وتشكل الحفر، وبدء مطالبات السكان بضرورة معالجتها للتخفيف من إضرارها بمركباتهم.
يقول سيف سامي إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق المحافظة الموسم الحالي، أثبتت عدم كفاية قنوات تصريف الأمطار، وأن الموجود منها لا يستوعب الكميات الكبيرة من الأمطار المتدفقة في الشوارع، ما بات يتسبب بتشكل الحفر في عديد من الطرق وانجراف أجزاء منها، الأمر الذي يتسبب بأضرار بالغة بمركباتهم.
وطالب الجهات المعنية من أشغال وبلديات بإعداد دراسات تشمل كافة الطرق الخارجية والداخلية لإنشاء قنوات فاعلة لتصريف مياه الأمطار.
ويقول عيسى اسماعيل إنه ما إن تبدأ الأمطار الغزيرة، حتى تتشكل السيول في مناطق محافظة عجلون ذات الانحدارات الحادة، الأمر الذي يتكشف معه الكثير من الحفر والتصدعات في الطرق، وتصبح وكأنها مصائد للمركبات، تتسبب بإتلاف أجزاء مهمة منها وضرورية لمسيرها، باعتبارها من شروط "المتانة والأمان" التي تضمن مسيرها على الطرق بسلام، كما تكبد أصحابها مبالغ طائلة لإصلاحها.
وطالب بعدم ترك هذه الحفر المنتشرة على العديد من الطرق الداخلية التابعة للبلديات، والخارجية التابعة لوزارة الأشغال العامة، ما يستدعي إصلاحها وصيانتها مباشرة بعد توقف الأمطار والسيول.
ويقول محمود الزغول إنه وبرغم عمليات الصيانة التي تسبق فصل الشتاء للطرق وقنوات تصريف الأمطار ومجاري السيول، لكن هذه المشكلة تبقى قائمة، عازيا ذلك إلى عدم كفاية تلك القنوات، وان كثيرا من عمليات تعبيد الطرق، لا تتم بالشكل السليم وبالمواصفات المطلوبة، ما يستدعي إعادة إنشائها بالكامل في بعص المناطق.
وزاد أن الأمطار الغزيرة الموسم الحالي كشفت عن حاجة الكثير من الطرق الداخلية والرئيسة، لتحديث قنوات تصريف مياه الأمطار، لتكون أكثر فاعلية، والحاجة إلى صيانة المتوافرة طيلة الشتاء لمنع ارتفاع منسوب المياه على الطرق، وتسببها بانجراف الطرق وهبوطها وتشكل الحفر في كل مكان، مؤكدا أن افتقار أغلب الطرق لشبكة من القنوات "المثالية" لتصريف مياه الأمطار، يتسبب بتلف تلك الطرق سريعا، برغم تعبيدها مرات عدة.
وأكد أبو أحمد العنانزة، أن كثيرا من الطرق في المحافظة لحقتها أضرار كبيرة، وأصبحت بحاجة للصيانة وإلى انجاز شبكة قنوات عالية الفاعلية، لحماية تلك الطرق من التعرض للانجراف.
وبحسب صاحب ورشة ميكانيك طالب شويات، فإن مرور المركبات على الحفر سيتسبب غالبا بتلف أجزاء مهمة، تتعلق بمتانة المركبة وصلاحيتها للمسير على الطرق بشكل آمن، إذ قد يتسبب سقوط المركبة في الحفر، بتلف أجزاء مهمة؛ كـ"الكفات والجوز وأعمدة التوازن ومعدات التوجيه، وقطع مهمة اخرة في جسم المركبة"،لاسيما وأن الطرق تشهد ارتفاعا في منسوب المياه، ما يتسبب بإعاقة حركة المرور ويمنع السائقين من مشاهدة الحفر.
وكانت الجهات المعنية قد أكدت الاستعداد المسبق للتعامل مع السيول التي تحدث بفعل الأمطار الغزيرة وتراكم الثلوج في المناطق المرتفعة ضمن مناطق اختصاصها.
بدوره، بين رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، أن الخطة هذا العام تمت بشكل مختلف عن الأعوام السابقة، بحيث ركزت على معالجة بعض المشاكل التي كانت تؤرق البلدية خلال فصل الشتاء وتستنزف جهود الكوادر العاملة في الميدان من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها تقليل نسبة حوادث مداهمة المياه وتشكل السيول وتضرر الطرق.
ولفت إلى أنه تم مؤخرا إنجاز مشاريع لتصريف مياه الأمطار في منطقة عين جنا إضافة إلى إعادة إنشاء وصيانة العديد من المقاطع في منطقتي عجلون وعنجرة، مشيرا إلى أن الخطة التي أعدت بشكل متكامل تضمنت فتح غرفة عمليات رئيسة في مركز البلدية بوسط مدينة عجلون، إضافة إلى خمس غرف فرعية وذلك بغية التعامل مع الحالات الطارئة وتلقي الشكاوى والملاحظات من المواطنين للتعامل معها وإيصالها للجهات المختصة.
وأشار الزغول إلى أن البلدية عازمة على معالجة المواقع التي تشكل بؤر بالطرق الفنية اللازمة كرفع منسوب عدد من الشوارع لضمان جريان المياه بعيدا عن المنازل، إضافة إلى عمل بعض القنوات التي من شأنها ضمان تدفق المياه بسهولة دون الإضرار ببنية الطرق وإتلافها.
وأكد أن الكوادر وفرق الصيانة المختصة بجميع مناطق البلدية تعمل باستمرار على تنظيف عبارات وقنوات تصريف المياه وجوانب الطرق بهدف ضمان جريان مياه الأمطار بها دون انغلاقها بسبب تجمع النفايات والأتربة خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن البلدية، عملت على تجريف الأودية وتنظيفها لضمان تدفق المياه خلالها، داعياً المواطنين والتجار إلى عدم ربط مزاريب المياه على شبكات المجاري أو خطوط تصريف مياه الأمطار، ما يتسبب بفيضانها وعدم استيعابها لكميات المياه الكبيرة، مؤكدا أن فرق الطوارئ ستبقى جاهزة لاستصلاح أي أضرار قد تلحق بالطرق وبقنوات تصريف مياه الأمطار.
ويؤكد رئيس بلدية كفرنجة الجديدة فوزات فريحات أن البلدية تعمل حاليا على تنفيذ قنوات ضخمة لاستيعاب السيول على طريق كفرنجة الزغدية والتي تتزامن مع أعمال إعادة إنشاء وتوسعة للطريق الذي كانت السيول تتسبب بانهيار أجزاء منه، متوقعا أن يتم الانتهاء من العمل خلال الشهرين القادمين، وأكد أن تعبيد الطرق وصيانتها وتصريف مياه الأمطار يعد من أولويات البلدية وأبرز احتياجات ومطالب البلدية الملحة التي لا تنتظر التأجيل.
وأكد مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور أن ما لديها من آليات وكوادر يعد كافيا للتعامل مع أي حالات طارئة قد تحدث خلال المنخفضات الجوية، خاصة فيما يتعلق بآليات فتح الطرق، وقلابات وآليات متنوعة، مؤكدا أنها تستأجر آليات القطاع الخاص عند الضرورة.
كما أكد أن فرق المديرية تتابع باستمرار الأضرار التي تلحق بالطرق، أكانت انهيارات او هبوطات، او تشكل حفر بحيث تعمل على صيانتها، مؤكدا استعداد غرفة العمليات في المديرية لتلقي ملاحظات وشكاوى السكان لتوجيه الفرق إليها وإصلاحها.

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