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مشروع جارة القلعة بالكرك.. محاولة جديدة لإعادة الحياة لقلب المدينة

2/4/2024 11:17:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك-لا تتوقف المحاولات الشعبية والرسمية في محافظة الكرك، من أجل إعادة الحياة لقلب مدينتها التاريخية القديمة، والتي تعاني منذ أكثر من خمس سنوات من عمليات إخلاء طوعي للمنازل والمحال لصالح الأحياء الجديدة خارج المدينة.
وشهدت المدينة خلال السنوات الأخيرة، إغلاق مئات المحال في مختلف القطاعات، وخاصة تلك المحيطة بساحة قلعة الكرك، بسبب تراجع النشاط التجاري بشكل كبير، يرافقه أيضا ترك العديد من السكان لمنازلهم القديمة والانتقال للسكن بالأحياء الجديدة.
وكانت جرت العديد من المحاولات لتنفيذ مشاريع ثقافية واجتماعية وسياحية وتراثية في محيط قلعة الكرك وساحتها الرئيسة، لإعادة الحركة والحياة إلى مدينة الكرك القديمة وجذب السكان مجددا، إلا أنها باءت بالفشل لأسباب عديدة.
وبشكل شبه يومي، يتم إخلاء محل تجاري أو منزل بالمدينة، في عملية تنذر بأن تصبح المدينة مهجورة بالكامل، لأسباب مرتبطة بغياب حركة التسوق وإفراغ مختلف مؤسسات الخدمات من وسطها ونقلها الى الأحياء الجديدة.
وأصبحت عملية الإغلاق اليومي لمحال تجارية بمدينة الكرك أمرا مألوفا مؤخرا، بسبب عدم قدرة أصحاب هذه المحال على الاستمرار في تحمل كلف التشغيل وخاصة أجورات المخازن التجارية، بالإضافة إلى ارتفاع الديون عليهم.
وتقع غالبية المحال التجارية التي أغلقت في شوارع مهمة، والتي شهدت عمليات ترميم وتأهيل من قبل وزارة السياحة ضمن المشروع السياحي الثالث، حيث قامت الوزارة بعملية تجديد وتغيير أبواب ويافطات المحال التجارية ووضع أبواب خشبية قديمة ذات قيمة تراثية.
وآخر تلك المحاولات والتي تهدف إلى عودة الحياة للمكان تنفيذ مشروع "جارة القلعة"، وهو مشروع مشترك بين بلدية الكرك ومركز القلعة للاستشارات ومديرية ثقافة الكرك بتمويل من إحدى المؤسسات الدولية، لإنشاء سوق شعبي تراثي في محيط قلعة الكرك وبشكل أسبوعي وبمشاركة شعبية من مختلف مناطق محافظة الكرك وقراها وبلداتها.
وقال رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة إن محاولات بلدية الكرك لأجل إعادة الحياة إلى مدينة الكرك التاريخية لا تنتهي أو تتوقف لأنها تعتبر مركز محافظة الكرك وعنوان الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية، ويجب أن تبقى جاذبة للسكان والزوار من مختلف مناطق المملكة.
وبين أن البلدية قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية تعاون مع مركز القلعة للاستشارات والتدريب لتنفيذ مشروع "جارة القلعة"، وهو مشروع إنشاء سوق الكرك الأسبوعي التراثي بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم البلديات.
وأشار إلى أن مدينة الكرك التاريخية تواجه عملية تفريغ من المحال التجارية والمؤسسات وحتى السكان، لافتا إلى أن البلدية أطلقت خلال الفترة الماضية، ومن ضمن محاولات إحياء المدينة، ولوقف نزيف السكان والحركة التجارية مبادرة تضمنت إعفاء كل شخص يقوم باستخدام منزل أو مبنى قديم بالمدينة في نشاط تجاري أو سياحي من الرسوم المختلفة وتقديم تسهيلات أخرى.
وأكد أن بلدية الكرك ستعمل في الفترة المقبلة بالتعاون مع فاعليات ثقافية وشعبية مختلفة على تنفيذ برامج مختلفة هدفها إعادة إحياء المدينة القديمة تجاريا وثقافيا وسياحيا حرصا على عدم تفريغها من سكانها، إضافة إلى إعادة تأهيل مبان تراثية قديمة وجعلها مبان لمرافق خدمية للبلدية لإدامة استقبال المراجعين من مختلف مناطق المحافظة.
وقالت ممثلة مركز القلعة للدراسات والتدريب المحامية اسراء المحادين إن مشروع "جارة القلعة" يهدف لإقامة السوق أسبوعيا للمهن والحرف التراثية في ساحة قلعة الكرك وذلك كل يوم جمعة على مدار السنة، مشيرة إلى أن هذا المشروع ينفذ بالتعاون بين بلدية الكرك ومركز قلعة الكرك للإستشارات والتدريب ووزارة الثقافة ووزارة السياحة.
وأضافت أن المشروع هو خطوة جديدة لإعادة بث الحياة في مدينة الكرك التاريخية التي تشهد هجرة السكان وإخلاء المحال التجارية وعزوف المتسوقين، مشيرة إلى أن هناك أمل بأن يعيد السوق الأسبوعي الحركة إلى المدينة التاريخية إضافة إلى توفير سوق شعبي تراثي للسياح والزوار لقلعة الكرك.
وقالت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة إن الهدف الأساسي من المشروع الذي تشارك فيه ثقافة الكرك بالتعاون مع فعاليات أخرى يهدف إلى تنشيط الحياة الثقافية الشعبية بمدينة الكرك ويوفر مساحة مناسبة للحرف الشعبية التراثية من منتوجات الطعام والملابس والأدوات وغيرها من الحرف التي ربما تندثر إذا لم يتم إعادة إنتاجها وتقديمها للناس مجددا بصورة جديدة.
وبينت أن المديرية كانت أقامت قبل عامين سوقا شعبيا تراثيا بالقرب من قلعة الكرك وبمشاركة شعبية واسعة.
وقال الناشط والباحث حسني الصعوب إن أي نشاطات وفعاليات شعبية هي مهمة في مدينة الكرك وتهدف لإعادة الحياة للمدينة القديمة، وخاصة وأن حال مدينة الكرك أصبح صعبا ومؤلما بشكل حقيقي، ويدعو للقلق لما وصلت اليه.
ولفت إلى أن مسؤولية وقف تردي وضع المدينة يتطلب أن يبادر كل شخص إلى قضاء يوم العطلة والأعياد في مدينة الكرك، إضافة إلى قيام النوادي والمؤسسات الثقافية والأهلية باستئجار البيوت غير المستعملة والمهجورة وإقامة نشاطاتها فيها، معتبرا أن إقامة سوق شعبي أسبوعيا سوف يساهم في إعادة وتجديد الحياة بالمنطقة.

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