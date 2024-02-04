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رغم الشتاء وتراجع الطلب.. أحياء بلا مياه منذ 6 أشهر بديرعلا

2/4/2024 11:17:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان دير علا – رغم وفرة المصادر المائية وتراجع الطلب على مياه الشرب خلال فصل الشتاء مقارنة بأشهر الصيف، إلا أن أحياء عدة في منطقة الطوال الجنوبي بلواء دير علا، ما تزال تعاني من عدم وصول المياه منذ 6 أشهر.
ويرجع عدد من الأهالي عدم وصول المياه إلى ضعف الضخ وسوء التوزيع، لافتين إلى أن أحياء العيد والاسماعيل والفرحات ومنطقة الملاحة تشكو من ضعف وصول المياه في حين أن أحياء أخرى تنعم بكميات وافرة، الأمر الذي يشير إلى خلل واضح في ادارة توزيع المياه.
وبين المواطن عامر الديات أن عددا من المنازل لم تصلها المياه منذ ستة أشهر، ما تسبب بمعاناة كبيرة لاصحابها نتيجة اضطرارهم تحمل كلف مالية تعد كبيرة مقارنة بمداخيلهم، مؤكدا أن معظم السكان يعيشون تحت خط الفقر أو من ذوي الدخل المحدود وتوفير أثمان المياه يشكل تحديا حقيقيا لهم.
ويشير إلى أن السبب الحقيقي لمعاناتهم هو سوء التوزيع لأن إدارة المياه تقوم بضخ المياه من خلال خط ناقل ذي قطر صغير لكافة الأحياء السكنية في المنطقة في آن واحد رغم اتساع مساحة المنطقة وكثافتها السكانية، مبينا أن هذا الأمر يقلل من فرص وصول المياه إلى معظم المنازل.
ويبين المواطن محمد نواف أن المياه لا تصل بشكل كاف لمنطقتهم رغم أنها تقع على بداية الخط الناقل، عازيا ذلك إلى أن ادارة المياه تقوم بضخ المياه انسيابيا دون استخدام المضخات، الأمر الذي يقلل من وصولها بالكمية الكافية لكافة المنازل.
ويؤكد أن سوء التوزيع وقدم الشبكات واهترائها وعدم المتابعة المستمرة لعمليات الضخ أهم أسباب ضعف وصول المياه لمناطق الطوال الجنوبي، قائلا "اعتدنا على مشكلة شح مياه الري أو عدم وصولها خلال أشهر الصيف، إلا أننا لم نكن نعاني خلال فصل الشتاء".
ويشير المواطن علي سالم إلى أن اتباع نظام الضخ الانسيابي يحول دون وصول المياه إلى عدد كبير من المنازل كونها تصل بشكل ضعيف وفي كثير من الاحيان لا تصل نهائيا، موضحا أن معظم الأسر تحتاج كل أسبوع إلى صهريج ماء على الأقل، الأمر الذي يكبدها مبالغ غير قليلة مقارنة بمداخيلها.
ويضيف أن ضعف وصول المياه يزيد من حجم المشكلة، إذ إن بعض المواطنين يرغمون على استخدام المضخات الكهربائية في محاولة يائسة للحصول على المياه ما يؤدي الى حرمان الآخرين من وصولها بشكل نهائي، مبديا استغرابه من شح المياه خلال الشتاء مع تراجع الطلب والاستخدام.
ويؤكد عدد من الاهالي أن مراجعاتهم المتكررة لمديرية المياه لم تجد نفعا بايجاد حل جذري للمشكلة، مطالبين بضرورة إيجاد حلول عاجلة للحد من معاناتهم إما باستخدام المضخات لاضافة قوة ضخ كافية وزيادة عدد ساعات الضخ أو إعادة جدولة برنامج التوزيع لضح المياه لكل منطقة بشكل منفصل عن المناطق الأخرى.
ومن جانبه، يؤكد مدير مياه ديرعلا المهندس عماد النعيمات، أن عدم وصول المياه للمشتركين في منطقة الطوال الجنوبي يعود لتوقف الآبار العاملة نتيجة العكورة التي تسببت بها مياه الامطار والتي استمرت لخمسة أيام متتالية، مضيفا أنه سيتم استئناف الضخ بدأ من اليوم إلى كافة المناطق وحسب البرنامج المقرر.
ويقر النعيمات بوجود جملة من التحديات التي تواجه عمل المديرية في تأمين المياه لكافة المشتركين وبكميات كافية كقدم الشبكات واهترائها وهو احد الاسباب التي تحول دون استخدام المضخات لإسالة المياه لعدد من المناطق، لافتا إلى أن المشكلة بطريقها للحل، إذ بوشر العمل بتنفيذ عطاء لتأهيل كافة الشبكات والخطوط الناقلة بكلفة تزيد على 90 مليون دينار.
ويضيف أنه وفي حال اكتمال المشروع فسيتم التغلب على جميع العقبات التي تواجه المديرية في تأمين المشتركين بالمياه والتحديات التي تواجه الكوادر العاملة خصوصا فيما يتعلق بالأعطال المتكررة، مؤكدا أن المديرية ستقوم بمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.
وكانت وزارة المياه والري قد وقعت العام الماضي مع مقاول محلي على تنفيذ الحزمة الرابعة من مشروع تأهيل شبكات مياه دير علا والكرامة كلفة بلغت 97 مليون يورو بهدف تحسين التزويد المائي في 17 منطقة في لواءي دير علا والكرامة وخفض الفاقد المائي وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب وتقليل الكلف التشغيلية بما يضمن تطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة تضمن رفع كفاءة وعدالة التزويد المائي لمناطق اللواء.

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