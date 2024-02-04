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12.1 مليارا لتمويل المنشآت عبر كفالة

2/4/2024 11:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغت قيمة تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة عبر برنامج ((كفالة)) 12.1 مليار ريال خلال 2023، وذلك في إطار دعمه تطوير قطاع تمويل المنشآت. واستفاد من الدعم 5476 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بتمويلات تخطت 15.6 مليار ريال.
وأشار بيان صادر عن البرنامج إلى أنه أسهم مع الجهات الحكومية المختلفة في استمرارية المبادرات الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي كانت جزءا مهما من تفعيل دور ((كفالة)) لدعم القطاع خلال العام 2023، حيث وافق ((كفالة)) على ضمان 7178 طلبا تمويل خلال 2023 مقابل 8216 طلبا خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 13%.
وحرص ((كفالة)) على توجيه الدعم للمنشآت العاملة في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغت نسبة نمو قيمة الضمانات للمنشآت في المناطق الواعدة كمنطقة عسير 66% ومنطقة الجوف 45% ومنطقة تبوك 42%، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق الواعدة، وإيجاد فرص جديدة ومتنوعة، وتوفير فرص عمل ووظائف للكوادر الوطنية في تلك المناطق، واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل منطقة، ما يزيد من قدرات المملكة التنافسية.
وارتفعت قيمة الضمانات المقدمة من برنامج ضمان التمويل ((كفالة)) بجميع مناطق المملكة في العام الماضي (2023) 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له (2022) لمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة. أما المناطق الواعدة فقد ارتفعت نسبة قيمة الضمانات فيها إلى 19% للفترة نفسها.

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