12.1 مليارا لتمويل المنشآت عبر كفالة

(MENAFN
- Al Watan) بلغت قيمة تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة عبر برنامج ((كفالة)) 12.1 مليار ريال خلال 2023، وذلك في إطار دعمه تطوير قطاع تمويل المنشآت. واستفاد من الدعم 5476 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بتمويلات تخطت 15.6 مليار ريال.
وأشار بيان صادر عن البرنامج إلى أنه أسهم مع الجهات الحكومية المختلفة في استمرارية المبادرات الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي كانت جزءا مهما من تفعيل دور ((كفالة)) لدعم القطاع خلال العام 2023، حيث وافق ((كفالة)) على ضمان 7178 طلبا تمويل خلال 2023 مقابل 8216 طلبا خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 13%.
وحرص ((كفالة)) على توجيه الدعم للمنشآت العاملة في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغت نسبة نمو قيمة الضمانات للمنشآت في المناطق الواعدة كمنطقة عسير 66% ومنطقة الجوف 45% ومنطقة تبوك 42%، حيث يهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق الواعدة، وإيجاد فرص جديدة ومتنوعة، وتوفير فرص عمل ووظائف للكوادر الوطنية في تلك المناطق، واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل منطقة، ما يزيد من قدرات المملكة التنافسية.
وارتفعت قيمة الضمانات المقدمة من برنامج ضمان التمويل ((كفالة)) بجميع مناطق المملكة في العام الماضي (2023) 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له (2022) لمنطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة. أما المناطق الواعدة فقد ارتفعت نسبة قيمة الضمانات فيها إلى 19% للفترة نفسها.
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