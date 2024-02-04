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ليفا يفضل البقاء

2/4/2024 11:16:33 PM
(MENAFN- Al Watan) يأمل مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الاستمرار مع ((البلوجرانا))، وأن يكون على رأس المشروع الجديد للنادي، إذ يتمنى المهاجم البولندي أن ينجح برشلونة في إعادة بناء الفريق.

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