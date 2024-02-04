ليفا يفضل البقاء
التاريخ
2/4/2024 11:16:33 PM
(MENAFN
- Al Watan) يأمل مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الاستمرار مع ((البلوجرانا))، وأن يكون على رأس المشروع الجديد للنادي، إذ يتمنى المهاجم البولندي أن ينجح برشلونة في إعادة بناء الفريق.
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