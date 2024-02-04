الرياض وعسير والقصيم الأعلى بعدد وحدات الغسيل الكلوي

(MENAFN
- Al Watan) جاءت ثلاث مناطق الأعلى في عدد وحدات الغسيل الكلوي، حيث بلغ عددها في الرياض 40 وحدة، فيما سجلت عسير 21 وحدة، والقصيم 20 وحدة، وبلغ إجمالي الوحدات في المناطق 222 وحدة؛ والغسيل الكلوي الدموي عبارة عن إزالة الفضلات من الدم وذلك عندما تعجز الكليتان عن القيام بوظيفتهما على نحو سليم.
تصفية الدم
أكد استشاري أمراض الكلى سعيد إسماعيل، أن غسيل الدم إحدى طرق علاج الفشل الكلوي المتطور، ويساعد في ممارسة حياة المريض على نحو طبيعي، والغسيل الكلوي الدموي هو استخدام جهاز التنقية، أو ما يسمى الكلية الاصطناعية لتصفية (فلترة) الدم، حيث يحتاج الطبيب إلى إنشاء منفذ بالجسم بواسطة جراحة بسيطة ليسمح بخروج الدم ومروره بالجهاز، ثم عودته إلى الجسم، وعن جلسات الغسيل أوضح أنه عبارة عن 3 مرات في الأسبوع ويستغرق 4 ساعات في كل جلسة، ويتم إجراء الغسيل في مراكز وضعت لذلك من قبل مختصين وتحت الإشراف الطبي الكامل.
طريقة عمل الجهاز
أشار إلى أن طريقة جهاز الغسيل الكلوي الدموي تعتمد على إخراج الدم من الجسم ويعود إليه عن طريق أنبوبين متصلين بإبر، أنبوب يخرج الدم من الجسم، والآخر يعيده إليه، بعد مروره بجهاز التنقية، مؤكدًا أنه لا بد من الاستعداد لإجراء الغسيل الدموي قبل عدة أسابيع ويجري الطبيب الجراح جراحة بسيطة لتهيئة المنفذ الذي يسهل الوصول إلى مجرى الدم (المأخذ الوعائي)، وهي المنطقة التي سيتم من خلالها إدخال الإبرة قبل كل جلسة غسيل؛ للسماح بنفاد الدم.
إرشادات عامة:
. الالتزام بالنظام الغذائي بحسب إرشادات مقدم الرعاية.
. الحرص على الالتزام بتناول الأدوية بحسب إرشادات الطبيب.
. الالتزام بكمية السوائل المحددة من قبل الطبيب المعالج.
. التخطيط الجيد للرحلات والسفر، والتأكد من توفر مراكز إجراء الغسيل الدموي.
. لا تغادر قبل إنهاء فترة الغسيل كاملة.
. الالتزام بمواعيد، وفترة جلسات الغسيل.
. المحافظة على نظافة، وجفاف، وتغطية القسطرة.
وحدة الغسيل الكلوي في المناطق:
الرياض 40 وحدة
عسير 21 وحدة
القصيم 20 وحدة
المنطقة الشرقية 16 وحدة
المدينة المنورة 16 وحدة
جازان 15 وحدة
الطائف 13 وحدة
جدة 10 وحدات
حائل 10 وحدات
الباحة 8 وحدات
تبوك 8 وحدات
نجران 7 وحدات
الحدود الشمالية 6 وحدات
مكة المكرمة 6 وحدات
الجوف 6 وحدات
الأحساء 5 وحدات
بيشة 5 وحدات
القنفذة 4 وحدات
حفر الباطن 4 وحدات
القريات 2 وحدة
إجمالي وحدات الغسيل الكلوي 222 وحدة.
MENAFN04022024000089011017ID1107808744
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.