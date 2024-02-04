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الرياض وعسير والقصيم الأعلى بعدد وحدات الغسيل الكلوي

2/4/2024 11:16:24 PM
(MENAFN- Al Watan) جاءت ثلاث مناطق الأعلى في عدد وحدات الغسيل الكلوي، حيث بلغ عددها في الرياض 40 وحدة، فيما سجلت عسير 21 وحدة، والقصيم 20 وحدة، وبلغ إجمالي الوحدات في المناطق 222 وحدة؛ والغسيل الكلوي الدموي عبارة عن إزالة الفضلات من الدم وذلك عندما تعجز الكليتان عن القيام بوظيفتهما على نحو سليم.
تصفية الدم
أكد استشاري أمراض الكلى سعيد إسماعيل، أن غسيل الدم إحدى طرق علاج الفشل الكلوي المتطور، ويساعد في ممارسة حياة المريض على نحو طبيعي، والغسيل الكلوي الدموي هو استخدام جهاز التنقية، أو ما يسمى الكلية الاصطناعية لتصفية (فلترة) الدم، حيث يحتاج الطبيب إلى إنشاء منفذ بالجسم بواسطة جراحة بسيطة ليسمح بخروج الدم ومروره بالجهاز، ثم عودته إلى الجسم، وعن جلسات الغسيل أوضح أنه عبارة عن 3 مرات في الأسبوع ويستغرق 4 ساعات في كل جلسة، ويتم إجراء الغسيل في مراكز وضعت لذلك من قبل مختصين وتحت الإشراف الطبي الكامل.
طريقة عمل الجهاز
أشار إلى أن طريقة جهاز الغسيل الكلوي الدموي تعتمد على إخراج الدم من الجسم ويعود إليه عن طريق أنبوبين متصلين بإبر، أنبوب يخرج الدم من الجسم، والآخر يعيده إليه، بعد مروره بجهاز التنقية، مؤكدًا أنه لا بد من الاستعداد لإجراء الغسيل الدموي قبل عدة أسابيع ويجري الطبيب الجراح جراحة بسيطة لتهيئة المنفذ الذي يسهل الوصول إلى مجرى الدم (المأخذ الوعائي)، وهي المنطقة التي سيتم من خلالها إدخال الإبرة قبل كل جلسة غسيل؛ للسماح بنفاد الدم.
إرشادات عامة:
. الالتزام بالنظام الغذائي بحسب إرشادات مقدم الرعاية.
. الحرص على الالتزام بتناول الأدوية بحسب إرشادات الطبيب.
. الالتزام بكمية السوائل المحددة من قبل الطبيب المعالج.
. التخطيط الجيد للرحلات والسفر، والتأكد من توفر مراكز إجراء الغسيل الدموي.
. لا تغادر قبل إنهاء فترة الغسيل كاملة.
. الالتزام بمواعيد، وفترة جلسات الغسيل.
. المحافظة على نظافة، وجفاف، وتغطية القسطرة.
وحدة الغسيل الكلوي في المناطق:
الرياض 40 وحدة
عسير 21 وحدة
القصيم 20 وحدة
المنطقة الشرقية 16 وحدة
المدينة المنورة 16 وحدة
جازان 15 وحدة
الطائف 13 وحدة
جدة 10 وحدات
حائل 10 وحدات
الباحة 8 وحدات
تبوك 8 وحدات
نجران 7 وحدات
الحدود الشمالية 6 وحدات
مكة المكرمة 6 وحدات
الجوف 6 وحدات
الأحساء 5 وحدات
بيشة 5 وحدات
القنفذة 4 وحدات
حفر الباطن 4 وحدات
القريات 2 وحدة
إجمالي وحدات الغسيل الكلوي 222 وحدة.

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