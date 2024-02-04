العودة للبحر
التاريخ
2/4/2024 9:57:27 PM
(MENAFN
- Al Watan) أحيا شباب وفتيات منطقة جازان حياة البحارة الأولين في منطقة جازان، وما يتكبدونه من مصاعب وتعايشهم مع البحر والصيد، في قالب متميز يؤكد اعتزازهم بالأصالة وتراث الآباء، وسط دعم وتنظيم ومتابعة هيئة التراث. (جازان: عبدالله سهل)
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