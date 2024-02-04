السعودية ثالثة العالم في مدى المسافة الشخصية

(MENAFN
- Al Watan) يختلف مدى قرب شخص من آخر في كافة أنحاء العالم؛ وذلك نتيجة لفروقات اجتماعية واقتصادية كثيرة، ففي الأرجنتين، يميل الناس إلى الوقوف بالقرب من بعضهم البعض عند إجراء محادثات، لكن السعودية احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في هذا المؤشر لعام 2024، إذ يفضل السعوديون مسافة تقدر بـ126 سم للحديث مع الآخرين خصوصا الغرباء، وذلك وفقًا لدراسة نشرتها مجلة (CEOWORLD) حول المسافات الشخصية المفضلة. عينة الدراسة
استكشفت الدراسات السابقة مسألة المساحة الشخصية في بلدان مختلفة، بينما استخدم الباحثون في هذه الدراسة حجم عينة أكبر بكثير من حوالي 650،000 فرد من 196 دولة. وتم سؤال المشاركين في الاستطلاع عن مدى قرب اثنين من بعضهم. الوقوف بالقرب من الغرباء
وفقا للبحث، يميل الأفراد من الأرجنتين وبيرو وبلغاريا إلى الوقوف بالقرب من الغرباء، بينما يفضل الأفراد من رومانيا والمجر والسعودية مساحة شخصية أكبر. ويقع الأمريكيون في مكان ما في الوسط، بمتوسط مسافة حوالي 3.1 قدم (95.3 سم) يتم الحفاظ عليها بينهم وبين الغرباء. التنقل في الفضاء الشخصي
عندما تتحول المحادثات إلى مساحة شخصية، غالبا ما تركز المناقشة على المسافة التي يحافظ عليها الأفراد من الغرباء من حولهم. والجدير بالذكر أن المعايير الثقافية والتفضيلات الإقليمية تملي منطقة الراحة المتصورة. في مختلف البلدان، يظهر الناس أنماطا مميزة في نهجهم تجاه المساحة الشخصية، مما يخلق أمرا مثيرا للاهتمام. العوامل المؤثرة على المساحة الشخصية
يتأثر مقدار المساحة الشخصية التي يفضلها الأفراد بعدد لا يحصى من العوامل. فتلعب الكثافة السكانية دورا مهما، حيث أن البلدان ذات الكثافة السكانية العالية غالبا ما ترى أفرادا يتنقلون في مساحات ضيقة بسبب مساحة المعيشة المحدودة. على سبيل المثال، في البلدان الأوروبية المكتظة بالسكان، تسهم المنازل الأصغر في أن يمشي الناس معا بشكل وثيق. وتلعب العوامل الثقافية أيضا دورا حيويا، حيث تكون تفضيلات القرب أو المسافة أثناء المحادثات متأصلة بعمق ومتفاوتة عبر المجتمعات المختلفة.
كما تشكل المعايير الثقافية كيفية تفاعل الناس وتواصلهم، ما يؤثر على المسافة التي يحافظون عليها في البيئات الاجتماعية.
وقد تفضل بعض الثقافات الوقوف عن قرب أثناء المحادثات، مع التأكيد على الشعور بالحميمية والتواصل.
في المقابل، قد يفضل آخرون مسافة أكثر أهمية، مما يعكس احترام الحدود الشخصية. هذه الاختلافات ليست جيدة أو سيئة بطبيعتها ولكنها بمثابة انعكاسات للنسيج الثقافي المتنوع الذي يحدد التفاعلات البشرية. أعلى الشعوب تفضيلا لطول المسافة الشخصية
1- رومانيا 139 سم.
2- المجر 130 سم.
3- السعودية 126 سم
4- تركيا 123 سم.
5- أوغندا 121 سم.
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