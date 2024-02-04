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السعودية ثالثة العالم في مدى المسافة الشخصية

2/4/2024 9:57:26 PM
(MENAFN- Al Watan) يختلف مدى قرب شخص من آخر في كافة أنحاء العالم؛ وذلك نتيجة لفروقات اجتماعية واقتصادية كثيرة، ففي الأرجنتين، يميل الناس إلى الوقوف بالقرب من بعضهم البعض عند إجراء محادثات، لكن السعودية احتلت المرتبة الثالثة عالميًا في هذا المؤشر لعام 2024، إذ يفضل السعوديون مسافة تقدر بـ126 سم للحديث مع الآخرين خصوصا الغرباء، وذلك وفقًا لدراسة نشرتها مجلة (CEOWORLD) حول المسافات الشخصية المفضلة.
عينة الدراسة
استكشفت الدراسات السابقة مسألة المساحة الشخصية في بلدان مختلفة، بينما استخدم الباحثون في هذه الدراسة حجم عينة أكبر بكثير من حوالي 650،000 فرد من 196 دولة. وتم سؤال المشاركين في الاستطلاع عن مدى قرب اثنين من بعضهم.
الوقوف بالقرب من الغرباء
وفقا للبحث، يميل الأفراد من الأرجنتين وبيرو وبلغاريا إلى الوقوف بالقرب من الغرباء، بينما يفضل الأفراد من رومانيا والمجر والسعودية مساحة شخصية أكبر. ويقع الأمريكيون في مكان ما في الوسط، بمتوسط مسافة حوالي 3.1 قدم (95.3 سم) يتم الحفاظ عليها بينهم وبين الغرباء.
التنقل في الفضاء الشخصي
عندما تتحول المحادثات إلى مساحة شخصية، غالبا ما تركز المناقشة على المسافة التي يحافظ عليها الأفراد من الغرباء من حولهم. والجدير بالذكر أن المعايير الثقافية والتفضيلات الإقليمية تملي منطقة الراحة المتصورة. في مختلف البلدان، يظهر الناس أنماطا مميزة في نهجهم تجاه المساحة الشخصية، مما يخلق أمرا مثيرا للاهتمام.
العوامل المؤثرة على المساحة الشخصية
يتأثر مقدار المساحة الشخصية التي يفضلها الأفراد بعدد لا يحصى من العوامل. فتلعب الكثافة السكانية دورا مهما، حيث أن البلدان ذات الكثافة السكانية العالية غالبا ما ترى أفرادا يتنقلون في مساحات ضيقة بسبب مساحة المعيشة المحدودة. على سبيل المثال، في البلدان الأوروبية المكتظة بالسكان، تسهم المنازل الأصغر في أن يمشي الناس معا بشكل وثيق. وتلعب العوامل الثقافية أيضا دورا حيويا، حيث تكون تفضيلات القرب أو المسافة أثناء المحادثات متأصلة بعمق ومتفاوتة عبر المجتمعات المختلفة.
كما تشكل المعايير الثقافية كيفية تفاعل الناس وتواصلهم، ما يؤثر على المسافة التي يحافظون عليها في البيئات الاجتماعية.
وقد تفضل بعض الثقافات الوقوف عن قرب أثناء المحادثات، مع التأكيد على الشعور بالحميمية والتواصل.
في المقابل، قد يفضل آخرون مسافة أكثر أهمية، مما يعكس احترام الحدود الشخصية. هذه الاختلافات ليست جيدة أو سيئة بطبيعتها ولكنها بمثابة انعكاسات للنسيج الثقافي المتنوع الذي يحدد التفاعلات البشرية.
أعلى الشعوب تفضيلا لطول المسافة الشخصية
1- رومانيا 139 سم.
2- المجر 130 سم.
3- السعودية 126 سم
4- تركيا 123 سم.
5- أوغندا 121 سم.

MENAFN04022024000089011017ID1107808684

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