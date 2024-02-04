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تنظيم الجماعة الإرهابية في أمريكا

2/4/2024 9:57:26 PM
(MENAFN- Al Watan) ربما استغرب البعض من العنوان، وربما استبعد حدوثه آخرون، غير أن العلاقات بين الولايات الأمريكية وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، حينما التقى الرئيس الأمريكي ((أيزنهاور)) مع كبار قادة الحركة الإسلامية حول العالم، وكان من ضمنهم سعيد رمضان صهر حسن البنا.
في وقت مبكر اعتبرت أمريكا أن الإخوان أداة متقدمة لمواجهة الشيوعية والمد السوفيتي، ومنذ منتصف الخمسينيات وحتى غزو أفغانستان كانت العلاقة بينهما غير واضحة المعالم، لكنها ظهرت للعلن من خلال الدعم الأمريكي للمقاتلين الأفغان في سنة 1978، حيث مثل الفكر الإخواني منطلقًا أيديولوجيا لهؤلاء المقاتلين، والذين أطلق عليهم ((المجاهدين))، لإلباسهم لباسًا إسلاميًا، قبل تحولهم إلى مرحلة فكرية وحركية أكثر تطرفًا وإرهابًا.
على كلٍ، نشط الإخوان في أمريكا خلال الثمانينات، من خلال تشكيل الأسر التنظيمية في مختلف أنحاء البلاد، وتمثلت مهمة تلك الأسر في تثبيت جذورها في مكان تواجدها من خلال التأثير على أكبر عدد ممكن من الناس في محيطها، والاهتمام بالقادمين الجدد التابعين للجماعة، فأنشأت المدراس والمساجد والعيادات لتوسيع نفوذها داخل المجتمع العربي في أمريكا، وتطور الأمر إلى التغلغل داخل المجتمع الأمريكي نفسه، وتمكن الإخوان الأمريكيون من المشاركة في الحياة السياسية، الأمر الذي مكَّن الجماعة من قيادة المجتمع الإسلامي في أمريكا، وبالتالي مكَّنها ذلك من الوصول إلى البيت الأبيض، وتمثيل المسلمين في أمريكا داخل الإدارات الأمريكية المتعاقبة.
والاهتمام الأمريكي بالإخوان، بدأ مع نهايات الحرب العالمية الثانية، عندما وجدت المخابرات الأمريكية أن ((هتلر))، كان مهتمًا بالإخوان فى شخص سعيد رمضان، حيث قامت مخابرات هتلر بشراء مسجد لسعيد رمضان، فى مدينة ميونخ، وهو المسجد الذي يسمى اليوم ((بالمركز الإسلامي))، وهو مرتكز في عمل الإخوان في أوروبا حتى اليوم.
ويرى بعض المحللين أن ما لفت نظر الأمريكان للجماعة الإرهابية، هي مجموعة مقالات نشرتها المجلة الإخوانية ((مجلة النذير))، كتبها حسن البنا، والتي كان يقف فيها مع هتلر ضد الشيوعية، حيث كتب أكثر من 10 مقالات فى المجلة سنة 1938، قبل أن تختطف المجلة جماعة ((شباب محمد))، والذي ادعى فيها البنا أن دول المحور ستعترف بالإسلام كدين رسمي للدولة، وستنشئ مدارس لتعليم اللغة العربية، وغير ذلك من الخزعبلات.
تأسس تنظيم الإخوان فى الولايات المتحدة، بعد أن فتحت الولايات المتحدة أبوابها لعناصر الإخوان، خصوصًا باب الدراسة، في جامعات الينوى، وإنديانا، وميتشيجان، فأسس هؤلاء الطلاب فرع التنظيم الأول تحت اسم (الرابطة الإسلامية لأمريكا الشمالية ((ISNA))، 1963)، وتأسيس هذه الرابطة هو بداية العمل التنظيمي الإخواني فى الولايات المتحدة، وهيمنت (ISNA) على غالب المساجد، والجمعيات، والمراكز الإسلامية فى الولايات المتحدة، وبالمناسبة فقد عمل في (ISNA) القطري محمد حامد الأحمري، لأكثر من 14 عامًا.
ومع تزايد وجود الإخوان على الأراضي الأمريكية، رفض التنظيم إطلاق مسمى الإخوان على أي فرع أو نشاط لهم هناك، واختاروا أسماء لا تعبر عن الجماعة الإرهابية وهويتها، ورسموا أهدافًا معلنة تختلف عن أهدافهم الخفية، التي ظهرت لاحقًا، ولذلك جعلوا أهداف منظماتهم وجمعياتهم الكثيرة فى أمريكا، حفظ الهويات الثقافية والفكرية، وحماية أنفسهم من الاعتقال أو التحقيق، وطوال30 عامًا حتى نهاية التسعينيات، كان الإخوان ينظمون مؤتمرًا فى مدينة أمريكية كبيرة فى شهر سبتمبر، وأصدروا مجلة باسم ((أفق))، ويعتبر أحمد القاضي أول مراقب عام للإخوان فى الولايات المتحدة، وهو من مواليد دسوق في محافظة كفر الشيخ المصرية.
وأهم أذرع الجماعة في الولايات المتحدة، الاتحادات الطلابية في الجامعات، والمنظمات والمؤسسات، ومن أهمها، خلافًا لما ذكر: (الوقف الإسلامي بأمريكا الشمالية، 1973)، و(الدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية، 1979)، و(الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية، 1983)، و(مؤسسة سار، 1983)، و(المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1985)، و(المجمع الفقهي لأمريكا الشمالية، 1986)، و(منظمة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية، 1988)، و(المجلس الإسلامي للشؤون العامة، 1988)، و(المجلس الإسلامي الأمريكي، 1990)، و(كير، 1994)، و(الصندوق الإسلامي لأمريكا الشمالية، 2001).
وبالرغم من ذلك فإن المؤرخ الأمريكي (فردريك وليم إنجدال)، يرى أن جماعة الإخوان المسلمين هى مجرد أداة ووسيلة تستخدمها ((واشنطن)) لمصالحها، خاصةً مع ما تمتلكه الجماعة الإرهابية دوليًا من شبكات ومؤسسات إسلامية لها تأثير كبير في أجزاء معينة من العالم، وتشابكات مع غيرها من أنظمة أو أفراد أو تنظيمات سياسية أخرى.
ولعبة التوظيف السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بدأت مع المخابرات الأمريكية، منذ أن أخرجهم ((جمال عبد الناصر)) من مصر فى فترة الخمسينيات -كما أشرنا-، وكانت لهم علاقات أسبق مع المخابرات البريطانية، لذلك تحاول المخابرات الأمريكية استغلال ما لديهم من إمكانيات وتوظيفها سياسيًا، ولذلك نجد دومًا من يصر فى ((واشنطن)) على صعود الجماعة الإرهابية، وليس بعيدًا عنا دعم أوباما ووزيرة خارجيته للتنظيمات الإخوانية في ثورات الربيع العربي.
وأظن أن ثمة دورا متبقيا للجماعة في جعبة الولايات المتحدة، حيث من المرجح إعادة توظيفها لمناهضة ومحاربة الصين، وروسيا فى العالم العربي والإسلامي، وآسيا، وأفريقيا، أو أن ذلك قد بدأ بالفعل.
وها هنا أمر أود أن أشير إليه على عجالة، وهو أهم الأسباب الظاهرة التي تمنع الولايات المتحدة من عدم تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، بحسب بعض المحللين:
أولًا: جماعات الضغط من قبل الجماعات الموالية للإخوان في العديد من المراكز الحكومية.
وثانيًا: تحذير الخارجية الأمريكية المتكرر، من أن القرار سيكون له عواقب على علاقات أمريكا بمنطقة الشرق الأوسط.
وثالثًا: الضغط من قبل بعض المنظمات كـ ((هيومان رايتس واتش)) التي اعتبرت الإخوان حركة سياسية واجتماعية فقط.
ورابعًا: الصراع في المؤسسات البحثية الأمريكية بين من يعتبر كل الجماعات الإسلامية جماعات متطرفة، وبين آخرين يرون أنه يمكن التفريق بين الجماعات المتطرفة والمعتدلة.
وخامسًا: صعوبة تنفيذ القرار، وكيفية التعامل مع دول صديقة للولايات المتحدة كالكويت والأردن وتونس والمغرب وغيرها، يشكل الإخوان جزءًا من برلمانات تلك الدول.
وسادسًا: الدور القذر للصحافة والأحزاب اليسارية، فأجنحة الحزب الديمقراطي سواء الوسط أو اليسار، بمثابة ثغرة لدعم فروع التنظيم داخل وخارج أمريكا.

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