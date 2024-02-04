العين أمام عثرات العروبة

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق، اليوم، مواجهات الجولة الـ20 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ3 مواجهات مهمة ومصيرية، نقاطها تعني الكثير للفرق المتواجهة، إذ يطمح العين صاحب المركز الـ14 برصيد 19 نقطة إلى تحسين مركزه ومواصلة ابتعاده عن خطر الوقوع في فخ مراكز الهبوط للدرجة الثانية، عندما يستقبل على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، نظيره العروبة الخامس برصيد 32 نقطة، المتطلع إلى إيقاف تراجعه المخيف ومحاولة استعادة نغمة الانتصارات والعودة إلى مراكز الصعود مجددا.
وفي الجوف وعلى ملعب نادي العروبة يتواجه الجندل التاسع برصيد 28 نقطة والساعي إلى مواصلة جموحه والاقتراب أكثر من مراكز الصعود، وضيفه القيصومة الذي يقبع في المركز الأخير برصيد 12 نقطة، والباحث عن طوق نجاة ينقذه ويبعده عن شبح الهبوط.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، يلتقي العدالة الرابع برصيد 33 نقطة، والساعي إلى استعادة المركز الثالث على أقل تقدير، والأهم البقاء في دائرة المنافسة، وجدة العاشر برصيد 26 نقطة، والذي ينشد إيقاف تذبذب مستوياته الفنية، عله يلحق بركب المقدمة والدخول في دائرة المنافسة على الصعود.
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