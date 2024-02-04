Monday, 05 February 2024 06:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العين أمام عثرات العروبة

2/4/2024 9:57:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق، اليوم، مواجهات الجولة الـ20 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، بـ3 مواجهات مهمة ومصيرية، نقاطها تعني الكثير للفرق المتواجهة، إذ يطمح العين صاحب المركز الـ14 برصيد 19 نقطة إلى تحسين مركزه ومواصلة ابتعاده عن خطر الوقوع في فخ مراكز الهبوط للدرجة الثانية، عندما يستقبل على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية، نظيره العروبة الخامس برصيد 32 نقطة، المتطلع إلى إيقاف تراجعه المخيف ومحاولة استعادة نغمة الانتصارات والعودة إلى مراكز الصعود مجددا.
وفي الجوف وعلى ملعب نادي العروبة يتواجه الجندل التاسع برصيد 28 نقطة والساعي إلى مواصلة جموحه والاقتراب أكثر من مراكز الصعود، وضيفه القيصومة الذي يقبع في المركز الأخير برصيد 12 نقطة، والباحث عن طوق نجاة ينقذه ويبعده عن شبح الهبوط.
وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي، يلتقي العدالة الرابع برصيد 33 نقطة، والساعي إلى استعادة المركز الثالث على أقل تقدير، والأهم البقاء في دائرة المنافسة، وجدة العاشر برصيد 26 نقطة، والذي ينشد إيقاف تذبذب مستوياته الفنية، عله يلحق بركب المقدمة والدخول في دائرة المنافسة على الصعود.

MENAFN04022024000089011017ID1107808678

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث