8 منتخبات بسيدات غرب آسيا

(MENAFN
- Al Watan) تحتضن جدة منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات، خلال الفترة من الـ19 وحتى الـ29 من فبراير الجاري، بمشاركة 8 منتخبات منها 6 منتخبات من غرب آسيا هي: السعودية، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين، إلى جانب منتخبي جوام ونيبال، اللذين سيخوضان البطولة بدعوة خاصة كضيفين على اتحاد غرب آسيا.
وتسحب قرعة البطولة، اليوم، بمقر اتحاد غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمان.
ومن المقرر إجراء منافسات دور المجموعات على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية ((الجوهرة))، فيما ستقام الأدوار النهائية على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
وتقام البطولة لأول مرة في المملكة، كما أن المنتخب السعودي للسيدات سيشارك لأول مرة في بطولات العشب، التابعة لاتحاد غرب آسيا.
يذكر أن منتخب الأردن أكثر المنتخبات المتوجة بالبطولة، بـ5 ألقاب، يليه المنتخب الإماراتي بلقبين.
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