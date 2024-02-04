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8 منتخبات بسيدات غرب آسيا

2/4/2024 9:57:26 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتضن جدة منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للسيدات، خلال الفترة من الـ19 وحتى الـ29 من فبراير الجاري، بمشاركة 8 منتخبات منها 6 منتخبات من غرب آسيا هي: السعودية، الأردن، سوريا، العراق، لبنان، فلسطين، إلى جانب منتخبي جوام ونيبال، اللذين سيخوضان البطولة بدعوة خاصة كضيفين على اتحاد غرب آسيا.
وتسحب قرعة البطولة، اليوم، بمقر اتحاد غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمان.
ومن المقرر إجراء منافسات دور المجموعات على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية ((الجوهرة))، فيما ستقام الأدوار النهائية على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.
وتقام البطولة لأول مرة في المملكة، كما أن المنتخب السعودي للسيدات سيشارك لأول مرة في بطولات العشب، التابعة لاتحاد غرب آسيا.
يذكر أن منتخب الأردن أكثر المنتخبات المتوجة بالبطولة، بـ5 ألقاب، يليه المنتخب الإماراتي بلقبين.

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