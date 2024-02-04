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5078 بلاغا لعالقين ومفقودين في شهر

2/4/2024 9:57:26 PM

(MENAFN- Al Watan) تلقى فريق انجاد للبحث والإنقاذ خلال شهر يناير الماضي 5078 بلاغا لمركبات عالقة وسط الرمال والصحاري والشعاب والأودية بالعديد من مناطق المملكة، بمتوسط 182 بلاغا في اليوم الواحد كمعدل قياسي، وأرجع الفريق ذلك إلى زيادة معدلات الامطار والسيول بداية العام إضافة الى عدم التزام المواطنين بتعليمات وارشادات السلامة بسلوك طرق وعرة دون مبالاة.
وتلقى الفريق 20 بلاغا لمفقودين بينهم أسرة كاملة وطفلان وعثر على 13 مفقود بصحة جيدة و 5 مفقودين جاري البحث عنهم وتوفي 2 مفقودان.
ولم يمض اسبوعان فقط على فقد الطفلة بيان"6 سنوات" بأحد الشعاب بمنطقة القصيم في محافظة قبة والتي تم العثور عليها بصحة، حتى تلقت عمليات فريق انجاد للبحث والإنقاذ بلاغا يفيد عن طفل مفقود بأحد الشعاب المحاط بسلسلة جبلية من ثلاث جهات بالبيضاء التابعة لمنطقة المدينة المنورة بعد ان غادرت اسرته المكان وتركته خلفها يلهو ولم يعلموا بفقدانهم للطفل إلا بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة وعندما عادوا مذعورين للبحث عنه لم يجدوا له اثرا ليقوموا بابلاغ الجهات الأمنية وكذلك فريق انجاد للبحث والإنقاذ ليهب الجميع بالبحث منذ يوم الأحد الماضي، دون العثور عليه إذ اعلن فريق انجاد عن تعليق البحث بعد ثلاث جولات لثلاثة ايام متتالية حتى ورود مستجدات.
بلاغات ومفقودين
5078 بلاغا
182 بلاغا في اليوم
20 بلاغا لمفقودين
13 مفقود بصحة جيدة
5 مفقودين جاري البحث عنهم
مفقودان متوفيان
المناطق
الرياض
6 مفقودين
2 عثر عليهما بصحة جيدة
2 جاري البحث
متوفيان
الزلفي
مفقودان بصحة جيدة
المدينة المنورة
3 مفقودين
2 بصحة جيدة
طفل مفقود جاري البحث عنه
القصيم
مفقود بصحة جيدة
المنطقة الشرقية
3 مفقودين بصحة جيدة
الحدود الشمالية
مفقود بصحة جيدة
الرس
مفقود بصحة جيدة
تبوك
مفقود بصحة جيدة
مكة المكرمة
مفقود جاري البحث عنه
حائل
مفقود جاري البحث

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