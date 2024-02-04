5 صفقات نارية فشلت بالانتقالات الشتوية

(MENAFN
- Al Watan) أسدل الستار على الميركاتو الشتوي لدوري روشن للمحترفين قبل أيام قليلة، بإبرام العديد من الصفقات البارزة.
وجاء انضمام الكرواتي إيفان راكيتيتش لصفوف الشباب، في مقدمة الصفقات القوية التي أجرتها أندية الدوري السعودي خلال يناير الماضي، لكن الميركاتو الشتوي ومن قبله الصيفي، شهدا أيضا فشل بعض أندية دوري روشن في تحقيق عدة أهداف.
محاولات فاشلة
ارتبط لاعب وسط أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني رودريجو دي بول بالانضمام لصفوف أحد أندية دوري روشن بداية الموسم الجاري، فبعد فشل الصفقة في الصيف، عاد اللاعب لدائرة اهتمامات الأهلي خلال الشهر الماضي، لكن المحاولات لم تكلل بالنجاح.
استكمال العقد
يعاني لاعب وسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش من عدم اللعب بشكل أساسي هذا الموسم، نظرًا لتقدمه في العمر، وتسبب ذلك في ارتباط اسمه بالانتقال إلى النصر أو الهلال أو الأهلي منذ الصيف الماضي ثم في يناير الماضي، لكنه فضل استكمال عقده حتى يونيو المُقبل.
رفض إيطالي
رفض نابولي التفريط في خدمات لاعبه البولندي بيوتر زيلينسكي خلال الشهر الماضي، حيث تلقى عدة عروض مغرية من أندية دوري روشن، إذ حظي اللاعب باهتمام الشباب والأهلي، لكن إدارة ناديه رفضت التفريط في خدماته.
وتشير تقارير إيطالية مؤخرًا إلى أن اللاعب سينضم لصفوف إنتر عقب نهاية الموسم الجاري.
قيمة عالية
اقترن اسم نجم أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني أنخيل كوريا، بالانتقال لصفوف أحد أندية السعودية في الميركاتو الأخير، ولكن سعره المرتفع أفسد الصفقة.
وكان الاتحاد أبرز المهتمين بضمه، ولكن إدارة أتلتيكو طلبت الحصول على ما لا يقل عن 141.67 مليون ريال ((35 مليون يورو)) للتنازل عن اللاعب لينسحب العميد مباشرة من الصفقة.
تمسك إنجليزي
كان لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ميجيل ألميرون قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف الشباب، ولكن مديره الفني إيدي هاو تمسك باستمراره حتى نهاية الموسم، ليتجه الليث للتعاقد مع لاعب إشبيلية الإسباني، الكرواتي إيفان راكيتيتش بعد فشل صفقة ألميرون في اللحظات الأخيرة.
- الأهلي فشل في ضم دي بول صيفا وشتاء
- مودريتش فضل إكمال عقده مع الملكي
- نابولي تمسك بنجمه البولندي زيلينسكي
- أتلتيكو بالغ في قيمة كوريا لينسحب الاتحاد
- اللحظات الأخيرة أفشلت انتقال ألميرون للشباب.
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