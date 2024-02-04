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5 صفقات نارية فشلت بالانتقالات الشتوية

2/4/2024 9:57:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أسدل الستار على الميركاتو الشتوي لدوري روشن للمحترفين قبل أيام قليلة، بإبرام العديد من الصفقات البارزة.
وجاء انضمام الكرواتي إيفان راكيتيتش لصفوف الشباب، في مقدمة الصفقات القوية التي أجرتها أندية الدوري السعودي خلال يناير الماضي، لكن الميركاتو الشتوي ومن قبله الصيفي، شهدا أيضا فشل بعض أندية دوري روشن في تحقيق عدة أهداف.
محاولات فاشلة
ارتبط لاعب وسط أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني رودريجو دي بول بالانضمام لصفوف أحد أندية دوري روشن بداية الموسم الجاري، فبعد فشل الصفقة في الصيف، عاد اللاعب لدائرة اهتمامات الأهلي خلال الشهر الماضي، لكن المحاولات لم تكلل بالنجاح.
استكمال العقد
يعاني لاعب وسط ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش من عدم اللعب بشكل أساسي هذا الموسم، نظرًا لتقدمه في العمر، وتسبب ذلك في ارتباط اسمه بالانتقال إلى النصر أو الهلال أو الأهلي منذ الصيف الماضي ثم في يناير الماضي، لكنه فضل استكمال عقده حتى يونيو المُقبل.
رفض إيطالي
رفض نابولي التفريط في خدمات لاعبه البولندي بيوتر زيلينسكي خلال الشهر الماضي، حيث تلقى عدة عروض مغرية من أندية دوري روشن، إذ حظي اللاعب باهتمام الشباب والأهلي، لكن إدارة ناديه رفضت التفريط في خدماته.
وتشير تقارير إيطالية مؤخرًا إلى أن اللاعب سينضم لصفوف إنتر عقب نهاية الموسم الجاري.
قيمة عالية
اقترن اسم نجم أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني أنخيل كوريا، بالانتقال لصفوف أحد أندية السعودية في الميركاتو الأخير، ولكن سعره المرتفع أفسد الصفقة.
وكان الاتحاد أبرز المهتمين بضمه، ولكن إدارة أتلتيكو طلبت الحصول على ما لا يقل عن 141.67 مليون ريال ((35 مليون يورو)) للتنازل عن اللاعب لينسحب العميد مباشرة من الصفقة.
تمسك إنجليزي
كان لاعب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ميجيل ألميرون قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لصفوف الشباب، ولكن مديره الفني إيدي هاو تمسك باستمراره حتى نهاية الموسم، ليتجه الليث للتعاقد مع لاعب إشبيلية الإسباني، الكرواتي إيفان راكيتيتش بعد فشل صفقة ألميرون في اللحظات الأخيرة.
- الأهلي فشل في ضم دي بول صيفا وشتاء
- مودريتش فضل إكمال عقده مع الملكي
- نابولي تمسك بنجمه البولندي زيلينسكي
- أتلتيكو بالغ في قيمة كوريا لينسحب الاتحاد
- اللحظات الأخيرة أفشلت انتقال ألميرون للشباب.

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