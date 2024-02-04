الإيقاف 6 أشهر ينتظر المبعدين

(MENAFN
- Al Watan) بات 6 من لاعبي المنتخب السعودي مهددين بالإيقاف لمدة تصل لـ6 شهور، على خلفية أزمة إبعاد عدد من اللاعبين عن قائمة الأخضر قبل نهائيات كأس آسيا، التي أثارها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي فجر مفاجأة قوية بعدما كشف أن 6 لاعبين من المنتخب رفضوا الانضمام لمعسكرات الأخضر، وهم سلمان الفرج، ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد مران، وعلي هزازي، وخالد الغنام.
جلستا استماع
بينت مصادر أن سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي مثلوا أمس أمام مسؤولي الاتحاد السعودي للاستماع لأقوالهم، وأخذ إفادتهم وفقا للتقرير المرفوع من قبل مدير المنتخب السعودي، حسين الصادق، فيما سيحضر وكلاء اللاعبين للدفاع عن موكليهم، فيما ستكون جلسة استماع الثلاثي محمد مران، وعلي هزازي، وخالد الغنام اليوم.
عقوبة منتظرة
حسب المصدر نفسه، فإن اللاعبين الـ6 مهددين بعقوبة الإيقاف لمدة تتراوح مابين 3 إلى 6 شهور.
وكانت تقارير ذكرت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح تحقيقًا في الأزمة، كما قرر منع اللاعبين المتهمين من المشاركة مع أنديتهم، لكن رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، بين في تصريحات مؤخرا، أن الاتحاد لم يصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن.
مفاجأة مانشيني
بدأت قصة الأزمة عندما استبعد مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، الثلاثي من القائمة التي خاضت البطولة القارية.
وبسؤاله عن سبب الاستبعاد، فجر مانشيني مفاجأة خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة عمان، في مستهل منافسات كأس آسيا، قائلا إن اللاعبين المذكورين رفضوا الانضمام للأخضر.
- مانشيني اتهم 6 لاعبين برفض تمثيل الأخضر
- الإيطالي فجر المفاجأة قبل مواجهة عمان في كأس آسيا
- اللاعبون نفوا رفضهم المشاركة مع الصقور
- الاتحاد السعودي فتح تحقيقا في القضية
- 3 لاعبين أدلوا بأقوالهم أمس
- الثلاثي الآخر يمثل اليوم أمام لجان الاتحاد
- الإيقاف لمدة تتراوح مابين 3 إلى 6 أشهر
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