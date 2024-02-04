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الإيقاف 6 أشهر ينتظر المبعدين

2/4/2024 9:57:26 PM
(MENAFN- Al Watan) بات 6 من لاعبي المنتخب السعودي مهددين بالإيقاف لمدة تصل لـ6 شهور، على خلفية أزمة إبعاد عدد من اللاعبين عن قائمة الأخضر قبل نهائيات كأس آسيا، التي أثارها المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، الذي فجر مفاجأة قوية بعدما كشف أن 6 لاعبين من المنتخب رفضوا الانضمام لمعسكرات الأخضر، وهم سلمان الفرج، ونواف العقيدي، وسلطان الغنام، ومحمد مران، وعلي هزازي، وخالد الغنام.
جلستا استماع
بينت مصادر أن سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي مثلوا أمس أمام مسؤولي الاتحاد السعودي للاستماع لأقوالهم، وأخذ إفادتهم وفقا للتقرير المرفوع من قبل مدير المنتخب السعودي، حسين الصادق، فيما سيحضر وكلاء اللاعبين للدفاع عن موكليهم، فيما ستكون جلسة استماع الثلاثي محمد مران، وعلي هزازي، وخالد الغنام اليوم.
عقوبة منتظرة
حسب المصدر نفسه، فإن اللاعبين الـ6 مهددين بعقوبة الإيقاف لمدة تتراوح مابين 3 إلى 6 شهور.
وكانت تقارير ذكرت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح تحقيقًا في الأزمة، كما قرر منع اللاعبين المتهمين من المشاركة مع أنديتهم، لكن رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، بين في تصريحات مؤخرا، أن الاتحاد لم يصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن.
مفاجأة مانشيني
بدأت قصة الأزمة عندما استبعد مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي روبرتو مانشيني، الثلاثي من القائمة التي خاضت البطولة القارية.
وبسؤاله عن سبب الاستبعاد، فجر مانشيني مفاجأة خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة عمان، في مستهل منافسات كأس آسيا، قائلا إن اللاعبين المذكورين رفضوا الانضمام للأخضر.
- مانشيني اتهم 6 لاعبين برفض تمثيل الأخضر
- الإيطالي فجر المفاجأة قبل مواجهة عمان في كأس آسيا
- اللاعبون نفوا رفضهم المشاركة مع الصقور
- الاتحاد السعودي فتح تحقيقا في القضية
- 3 لاعبين أدلوا بأقوالهم أمس
- الثلاثي الآخر يمثل اليوم أمام لجان الاتحاد
- الإيقاف لمدة تتراوح مابين 3 إلى 6 أشهر

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