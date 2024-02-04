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8 عواصم الأكثر استقطابا لطلاب الابتدائي

2/4/2024 9:57:25 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل عدد الطلاب والطالبات السعوديين في المرحلة الابتدائية بـ 8 عواصم بالخارج وهي بكين، الرباط، إسلام أباد، جاكرتا، نيودلهي، الجزائر، كولالمبور، وجيبوتي، الأعلى من بين المرحل الدراسية، إذ بلغ عددهم 597 طالبًا وطالبة وفقًا لإحصائيات العاملين والطلاب في الأكاديميات السعودية بالخارج حسب وزارة الخارجية لعام 2022م، تلتها المرحلة المتوسطة بـ 235 طالبًا وطالبة، ثم المرحلة الثانوية بـ 179، ومرحلة رياض الأطفال بـ 84، وبلغ الإجمالي 1095 طالبًا وطالبة.
وسجل الإداريون السعوديون الموفدون إلى الدول الثمان 13 إداريًا والمعلمون 37 وبلغ الإجمالي 50 إداريًا ومعلمًا، وعدد السعوديين المتقاعدين بلغ معلم واحد بينما سجلت المعلمات المتقاعدات 13 ليكون الإجمالي 14 متقاعدًا ومتقاعدة، وبلغ عدد الإداريين المتقاعدون 15 سعوديًا وسعودية بمجموع كلي 143 معلمًا ومعلمة وإداري.
الطلاب بالمراحل الدراسية
رياض الطفال:
بكين
3
إسلام أباد
11
جاكرتا
23
نيودلهي
12
الجزائر
4
كوالالمبور
31
الابتدائية
بكين
35
الرباط 103
إسلام أباد
51
جاكرتا
109
نيودلهي
51
الجزائر
54
كوالالمبور
175
جيبوتي
19
المرحلة المتوسطة
بكين
10
الرباط
54
إسلام أباد
31
جاكرتا
49
نيودلهي
14
الجزائر
11
كوالالمبور
61
جيبوتي
5
المرحلة الثانوية
بكين
11
الرباط
51
إسلام أباد
24
جاكرتا
43
نيودلهي
9
الجزائر
5
كوالالمبور
31
جيبوتي
5

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