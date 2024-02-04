تيم كولبان يكتب: صناع السيارات الأجانب الذين يغادرون الصين.. ليسوا ضحايا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يكاد الإيقاع الذي تسير عليه شركات صناعة السيارات والموردين لتخفيض التواجد في الصين، أن يكون كافياً لإثارة الشفقة.
ما من حاجة لذلك. تعتبر التخفيضات الاستراتيجية، بما في ذلك إعلان شركة يابانية كبرى لتصنيع قطع الغيار الأسبوع الماضي، علامةً على البراغماتية، واعتراف بأن أكبر سوق للسيارات في العالم ليس بالضرورة مربحاً.
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قالت شركة“نيديك” التي تصنع المحركات المستخدمة في أنظمة التوجيه المعزز والقطارات الكهربائية، إنها ستعترف بنفقات إعادة الهيكلة مع إعادة إطلاق استراتيجية الصين لخفض التكاليف والحد من الطلبات غير المربحة.
ونتيجة لذلك، خفضت الشركة توقعاتها للدخل التشغيلي للعام بأكمله بنسبة 18%.
لم تنسحب شركة“نيديك” بالكامل، وبدلاً من ذلك ستتحول إلى إضفاء الطابع المحلي على تطوير المنتجات والمشتريات.
كانت الشركة، ومقرها كيوتو، تعلم أن المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية الصينية ستكون شرسة، لكنها ليست بهذه الشراسة.
قال شيجينوبو ناجاموري، المؤسس المشارك لشركة“نيديك”:“كلما زاد دخلنا، زادت خسائرنا. عملاؤنا ومنافسونا جميعهم في المنطقة الحمراء”.
قوة سوق السيارات في الصين
للمضي قدماً، تعتقد الشركة أنها تستطيع اختيار مجالات كسب المال في قطاع السيارات، بما في ذلك أجزاء من أعمال السيارات الكهربائية سريعة النمو، بدلاً من إنفاق الطاقة في المجالات شديدة التنافسية وغير مربحة.
اشترى الصينيون أكثر من 30 مليون سيارة العام الماضي، أي ضعف ما تم شراؤه في الولايات المتحدة.
وهذا من شأنه أن يجعل الصين سوقاً جذابة لشركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية والأمريكية والأوروبية ومورديها.
ولسنوات عديدة كان الأمر كذلك.
لاحقاً بدأت الأمور تتغير.
تعلمت شركات صناعة السيارات الصينية بسرعة، واستخدمت القرب من عملائها لتكييف النماذج مع الاحتياجات المحلية.
إن قوة التسعير، والإعانات الحكومية، والتبني السريع لمركبات الطاقة الجديدة مثل البطاريات والنماذج التي تعمل بالطاقة الهجينة، جعلت العلامات التجارية الأجنبية زائدة عن الحاجة على نحو متزايد.
تفوقت شركة“بي واي دي” على شركة“فولكس واجن” لتصبح العلامة التجارية الأكثر شعبية في البلاد العام الماضي عبر كل من السيارات الكهربائية والسيارات العاملة باحتراق الوقود.
وسجل الاسم الألماني انخفاضاً رابعاً على التوالي في مبيعات الوحدات السنوية، وفقاً لـ”بلومبرج إنتليجنس”.
تفوق الشركات الصينية
في سوق السيارات الكهربائية سريع النمو، والتي تشكل 37% من المبيعات في عام 2023، تغلبت العلامات التجارية الصينية على جميع السيارات باستثناء شركة“تسلا”.
ونتيجة لذلك، اقترب مقدمو الخدمات الأجانب من الخروج من الأسواق.
وفي شهر مارس، قالت شركة“فورد” إنها ستخفض إنتاجها في الصين، مع الاعتراف الصريح بأن“تكاليفنا ليست تنافسية”.
حتى شركة“بي واي دي” عانت من المنافسة التي ساعدت في تحفيزها؛ إذ سجلت نمواً قوياً في صافي دخل العام بأكمله، لكنها خالفت تقديرات المحللين، حيث أدت حرب الأسعار في الداخل إلى انخفاض الأرباح.
قالت شركة“ميتسوبيشي” في أكتوبر إنها ستنسحب من مشروع مع“قوانغتشو أوتوموبيل جروب”، مما ينهي بشكل أساسي إنتاج السيارات في البلاد، بعد إغلاق مصنعها الخاص.
كانت الصين أكثر ربحية لشركة“ميتسوبيشي” حتى من اليابان وأوروبا وأمريكا الشمالية، ثم بدأت المنافسة.
ومن مبيعات بلغت 101.4 مليار ين (688 مليون دولار) في عام 2018، انخفضت الإيرادات إلى 12.4 مليار ين فقط في عام 2022.
تجربة“نيديك”
تعتبر“نيديك” حالة تمثل سبب عدم الحاجة إلى ذرف الدموع، فقط 25% من إيراداتها تأتي من منتجات السيارات، و41% من المحركات المستخدمة في الأجهزة والمنتجات الصناعية مثل مكيفات الهواء والغسالات والمولدات.
كما أنها تصنع المغازل الصغيرة في محركات الأقراص الصلبة للكمبيوتر.
وكان التباطؤ الاقتصادي العالمي يعني أنه حتى هذه الأعمال الصغيرة والمربحة تضررت، مع انخفاض إيراداتها بنسبة 21%.
على الرغم من أن آفاق النمو لسوق محركات الأقراص الصلبة على المدى الطويل تتضاءل مقارنة بأعمال السيارات الكهربائية الصينية، إلا أن شركة“نيديك” تتمسك بمحركات الأقراص الصلبة، وتقلل من التركيز على أكبر قطاع للسيارات في العالم.
هذا قرار ذكي. لا تتمتع الشركة اليابانية بقدر أكبر من السيطرة على أعمال محركات الأقراص الثابتة شديدة التركيز مقارنة بسوق السيارات.
لكن صناعة السيارات منقسمة للغاية عبر العلامات التجارية والمناطق الجغرافية، لذلك لا يزال لدى الشركة خيار الشريحة التي ستعمل فيها.
البراغماتية الضرورية
تنظر شركة“نيديك” إلى الصين على أنها ما يسمى بسوق“الكلفة ثم وقت التسليم ثم الجودة”، حيث يعطي العملاء الأولوية للتكلفة أولاً، ووقت التسليم ثانياً، والجودة ثالثاً.
التكلفة ليست نقطة قوة الشركة اليابانية وهي تفضل التركيز على الجودة.
لذا، بدلاً من النظر إلى مقدار الإيرادات التي يمكن أن تجنيها من هناك، تقوم شركة“نيديك” بحساب مقدار الربح الذي يمكن أن تجنيه.
توصلت إلى أنه على الرغم من حجمها، إلا أن أكبر سوق للسيارات في العالم هو الخاسر بالنسبة لهم، في حين أن المناطق الجغرافية الغربية أكثر ربحية.
لابد من إظهار مثل هذه البراغماتية من جانب المزيد من الموردين الأجانب الذين يحاولون اختراق الصين.
هناك الكثير من الإيرادات المعروضة، لكن ذلك لن يُترجم دائماً إلى ربح.
وقد ينتهي الأمر بالأسواق الأبطأ والأكثر استقراراً مثل أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أن تكون رهاناً أفضل.
المصدر: بقلم:
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