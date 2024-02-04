تيم كولبان يكتب: صناع السيارات الأجانب الذين يغادرون الصين.. ليسوا ضحايا

MENAFN - Al-Borsa News) يكاد الإيقاع الذي تسير عليه شركات صناعة السيارات والموردين لتخفيض التواجد في الصين، أن يكون كافياً لإثارة الشفقة.

ما من حاجة لذلك. تعتبر التخفيضات الاستراتيجية، بما في ذلك إعلان شركة يابانية كبرى لتصنيع قطع الغيار الأسبوع الماضي، علامةً على البراغماتية، واعتراف بأن أكبر سوق للسيارات في العالم ليس بالضرورة مربحاً.

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قالت شركة“نيديك” التي تصنع المحركات المستخدمة في أنظمة التوجيه المعزز والقطارات الكهربائية، إنها ستعترف بنفقات إعادة الهيكلة مع إعادة إطلاق استراتيجية الصين لخفض التكاليف والحد من الطلبات غير المربحة.

ونتيجة لذلك، خفضت الشركة توقعاتها للدخل التشغيلي للعام بأكمله بنسبة 18%.

لم تنسحب شركة“نيديك” بالكامل، وبدلاً من ذلك ستتحول إلى إضفاء الطابع المحلي على تطوير المنتجات والمشتريات.

كانت الشركة، ومقرها كيوتو، تعلم أن المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية الصينية ستكون شرسة، لكنها ليست بهذه الشراسة.

قال شيجينوبو ناجاموري، المؤسس المشارك لشركة“نيديك”:“كلما زاد دخلنا، زادت خسائرنا. عملاؤنا ومنافسونا جميعهم في المنطقة الحمراء”.

قوة سوق السيارات في الصين



للمضي قدماً، تعتقد الشركة أنها تستطيع اختيار مجالات كسب المال في قطاع السيارات، بما في ذلك أجزاء من أعمال السيارات الكهربائية سريعة النمو، بدلاً من إنفاق الطاقة في المجالات شديدة التنافسية وغير مربحة.

اشترى الصينيون أكثر من 30 مليون سيارة العام الماضي، أي ضعف ما تم شراؤه في الولايات المتحدة.

وهذا من شأنه أن يجعل الصين سوقاً جذابة لشركات صناعة السيارات اليابانية والكورية الجنوبية والأمريكية والأوروبية ومورديها.

ولسنوات عديدة كان الأمر كذلك.

لاحقاً بدأت الأمور تتغير.

تعلمت شركات صناعة السيارات الصينية بسرعة، واستخدمت القرب من عملائها لتكييف النماذج مع الاحتياجات المحلية.

إن قوة التسعير، والإعانات الحكومية، والتبني السريع لمركبات الطاقة الجديدة مثل البطاريات والنماذج التي تعمل بالطاقة الهجينة، جعلت العلامات التجارية الأجنبية زائدة عن الحاجة على نحو متزايد.

تفوقت شركة“بي واي دي” على شركة“فولكس واجن” لتصبح العلامة التجارية الأكثر شعبية في البلاد العام الماضي عبر كل من السيارات الكهربائية والسيارات العاملة باحتراق الوقود.

وسجل الاسم الألماني انخفاضاً رابعاً على التوالي في مبيعات الوحدات السنوية، وفقاً لـ”بلومبرج إنتليجنس”.

تفوق الشركات الصينية



في سوق السيارات الكهربائية سريع النمو، والتي تشكل 37% من المبيعات في عام 2023، تغلبت العلامات التجارية الصينية على جميع السيارات باستثناء شركة“تسلا”.

ونتيجة لذلك، اقترب مقدمو الخدمات الأجانب من الخروج من الأسواق.

وفي شهر مارس، قالت شركة“فورد” إنها ستخفض إنتاجها في الصين، مع الاعتراف الصريح بأن“تكاليفنا ليست تنافسية”.

حتى شركة“بي واي دي” عانت من المنافسة التي ساعدت في تحفيزها؛ إذ سجلت نمواً قوياً في صافي دخل العام بأكمله، لكنها خالفت تقديرات المحللين، حيث أدت حرب الأسعار في الداخل إلى انخفاض الأرباح.

قالت شركة“ميتسوبيشي” في أكتوبر إنها ستنسحب من مشروع مع“قوانغتشو أوتوموبيل جروب”، مما ينهي بشكل أساسي إنتاج السيارات في البلاد، بعد إغلاق مصنعها الخاص.

كانت الصين أكثر ربحية لشركة“ميتسوبيشي” حتى من اليابان وأوروبا وأمريكا الشمالية، ثم بدأت المنافسة.

ومن مبيعات بلغت 101.4 مليار ين (688 مليون دولار) في عام 2018، انخفضت الإيرادات إلى 12.4 مليار ين فقط في عام 2022.

تجربة“نيديك”



تعتبر“نيديك” حالة تمثل سبب عدم الحاجة إلى ذرف الدموع، فقط 25% من إيراداتها تأتي من منتجات السيارات، و41% من المحركات المستخدمة في الأجهزة والمنتجات الصناعية مثل مكيفات الهواء والغسالات والمولدات.

كما أنها تصنع المغازل الصغيرة في محركات الأقراص الصلبة للكمبيوتر.

وكان التباطؤ الاقتصادي العالمي يعني أنه حتى هذه الأعمال الصغيرة والمربحة تضررت، مع انخفاض إيراداتها بنسبة 21%.

على الرغم من أن آفاق النمو لسوق محركات الأقراص الصلبة على المدى الطويل تتضاءل مقارنة بأعمال السيارات الكهربائية الصينية، إلا أن شركة“نيديك” تتمسك بمحركات الأقراص الصلبة، وتقلل من التركيز على أكبر قطاع للسيارات في العالم.

هذا قرار ذكي. لا تتمتع الشركة اليابانية بقدر أكبر من السيطرة على أعمال محركات الأقراص الثابتة شديدة التركيز مقارنة بسوق السيارات.

لكن صناعة السيارات منقسمة للغاية عبر العلامات التجارية والمناطق الجغرافية، لذلك لا يزال لدى الشركة خيار الشريحة التي ستعمل فيها.

البراغماتية الضرورية



تنظر شركة“نيديك” إلى الصين على أنها ما يسمى بسوق“الكلفة ثم وقت التسليم ثم الجودة”، حيث يعطي العملاء الأولوية للتكلفة أولاً، ووقت التسليم ثانياً، والجودة ثالثاً.

التكلفة ليست نقطة قوة الشركة اليابانية وهي تفضل التركيز على الجودة.

لذا، بدلاً من النظر إلى مقدار الإيرادات التي يمكن أن تجنيها من هناك، تقوم شركة“نيديك” بحساب مقدار الربح الذي يمكن أن تجنيه.

توصلت إلى أنه على الرغم من حجمها، إلا أن أكبر سوق للسيارات في العالم هو الخاسر بالنسبة لهم، في حين أن المناطق الجغرافية الغربية أكثر ربحية.

لابد من إظهار مثل هذه البراغماتية من جانب المزيد من الموردين الأجانب الذين يحاولون اختراق الصين.

هناك الكثير من الإيرادات المعروضة، لكن ذلك لن يُترجم دائماً إلى ربح.

وقد ينتهي الأمر بالأسواق الأبطأ والأكثر استقراراً مثل أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أن تكون رهاناً أفضل.

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