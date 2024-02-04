ما السر وراء مرونة الاقتصاد الروسي؟

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة أمام حشد من الناشطين يوم الجمعة، في تولا عاصمة صناعة الأسلحة الروسية، مستبشرًا بهزيمة اقتصاد البلاد للعقوبات الغربية التي فُرضت بعد غزوه لأوكرانيا.

كان الرئيس الروسي يشعر بالفخر بأن اقتصاد روسيا لم يصمد أمام عقوبات الدول الغربية فحسب، بل أصبح الآن أكبر من كل تلك الدول باستثناء اثنتين، وكان يشير إلى تصنيف البنك الدولي للناتج المحلي الإجمالي من خلال تعادل القوة الشرائية، والذي تتفوق فيه روسيا قليلاً على ألمانيا.

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والثلاثاء الماضي، بدا أن صندوق النقد الدولي وافق على تصريحات بوتين، إذ عدل توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 2.6% هذا العام، بزيادة 1.5% عن توقعات أكتوبر الماضي.

شعر العديد من الاقتصاديين بالذهول من مرونة الاقتصاد الروسي، بعد أن كانوا يعتقدون أن الجولة الأولى من العقوبات المفروضة بسبب غزو أوكرانيا قبل قرابة العامين قد تؤدي إلى انكماش كارثي.

ويقولون إنه بدلاً من ذلك، وجد الكرملين طريقه للخروج من الركود من خلال تفادي محاولات الغرب لتقييد إيرادته من مبيعات الطاقة، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي.

توجه روسيا ثلث ميزانيتها، والتي بلغت 9.6 تريليون روبل في 2023 و14.3 تريليون روبل في 2024، نحو جهود الحرب، وهي زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف عن 2021، وهو آخر عام كامل الغزو.

وهذا الإنفاق لا يشمل إنتاج المعدات فحسب، بل أيضًا دفع المدفوعات الاجتماعية المرتبطة بالحرب لأولئك الذين يقاتلون في أوكرانيا وأسرهم، إضافة إلى بعض الإنفاق على الأراضي المحتلة.

حذر كبار المسؤولين الاقتصاديين في عهد بوتين من أن ارتفاع الإنفاق العام يأتي بمخاطر فورة في النشاط الاقتصادي في المستقبل القريب، لكنه يحافظ حاليًا على النمو القوي.

وكل هذا لم يكن ممكنًا إذا لم تستمر روسيا في توليد إيرادات هائلة من موارد الطاقة لديها، رغم العقوبات.

بلغت إيرادات الطاقة في روسيا 8.8 تريليون روبل في 2023، بانخفاض بنحو ربع الرقم القياسي المسجل خلال 2022، لكنها تفوق متوسط الأعوام العشرة الماضية.

ومع ذلك، اضطرت الدولة للجوء إلى أساليب غير منتظمة بشكل متزايد لتوليد إيرادات من الضرائب والرسوم لمرة واحدة، بما فيها“التبرعات الطوعية” التي يجب على الشركات الغربية دفعها عند مغادرتها روسيا.

عندما أعلن وزير المالية أنطون سيلوانوف في سبتمبر عن الإنفاق العسكري الروسي الهائل أمام المشرعين، استخدم شعارًا سوفييتيًا من الحرب العالمية الثانية لوصف نهج الكرملين تجاه الميزانية، إذ قال :”كل شيء من أجل الجبهة، كل شيء من أجل النصر”.

يعتبر تحول الكرملين إلى ما يطلق عليه فاسيلي أستروف، الاقتصادي في معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية،“الكينزية العسكرية”، تحولاً جذرياً عن السياسة الاقتصادية المحافظة التي انتهجها بوتين في العقدين الأولين لحكمه.

ساعد التكنوقراط، مثل سيلوانوف ومحافظ البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، في توجيه روسيا خلال أزمات مالية متعددة عبر استهداف التضخم بقوة، وتعزيز النظام المصرفي في البلاد، وبناء احتياطيات العملات الأجنبية، ومحاولة كبح الإنفاق الزائد.

هذا النهج أثبت أهميته في تخفيف التأثير الأولي للعقوبات في بداية الحرب، عندما جمدت الدول الغربية 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا السيادية، وفرض الكرملين ضوابط على العملة لوقف هجرة رؤوس الأموال.

تقول ألكسندرا بروكوبينكو، المسؤولة السابقة في البنك المركزي الروسي، إن“الكتلة الاقتصادية (وزارة المالية والبنك المركزي) تواصل إنقاذ النظام.. لقد أثبتت أنها أكثر فائدة لبوتين من الجنرالات”.

كما قال أستروف إن تجنب حدوث انكماش أكبر في الاقتصاد سمح للكرملين بالتركيز على تحفيز النمو من خلال الإنفاق.

ورغم أن السلطات تواصل رسميًا الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا باعتبارها“عملية عسكرية خاصة”، تحول اقتصاد البلاد بأكمله نحو الإنتاج من أجل الحرب.

تشير تقديرات وزارة المالية الروسية إلى أن التحفيز المالي المرتبط بالحرب في الفترة 2022-2023 يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الفترة نفسها، ارتفع الإنتاج الصناعي المرتبط بالحرب بنسبة 35%، بينما ظل الإنتاج المدني ثابتًا، وفقًا لبحث نشره معهد بنك فنلندا للاقتصادات الناشئة.

وزعم بوتين يوم الجمعة أن الإنتاج المدني زاد بنسبة 27% منذ بداية الحرب، لكنه لم يذكر مصدرًا لهذا الرقم.

ومع ذلك، حذر الاقتصاديون وحتى بعض كبار التكنوقراط في الكرملين من أن الإنفاق المفرط يكشف عن تصدعات جديدة في الاقتصاد الروسي، فبدلاً من تقليل اعتمادها على مبيعات البترول والغاز، التي تشكل نحو ثُلث دخل الميزانية، أنشأت حملة بوتين في وقت الحرب إدماناً جديداً، وهو الإنتاج العسكري.

وكتب الاقتصاديون في معهد فيينا للدراسات الاقتصادية الدولية في ورقتهم البحثية التي صدرت في يناير:“كلما طالت الحرب، أصبح الاقتصاد أكثر إدمانًا على الإنفاق العسكري.. وهذا يثير شبح الركود أو حتى الأزمة الصريحة بمجرد انتهاء الصراع”.

إذا فشلت العقوبات في منع روسيا من الإنفاق، فإن القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق الدولية كانت سبباً في ارتفاع تكلفة الواردات، وهذا سيخلق فخاً اقتصادياً محتملاً آخر للكرملين.

المسارات الطويلة التي تسلكها البضائع الآن للوصول إلى روسيا تؤثر بشكل كبير على المستهلكين وتُضعف الروبل، الذي فقد حوالي 30% من قيمته مقابل الدولار خلال 2023.

يذكر أن الارتفاع الكبير في الإنفاق العام أدى إلى ارتفاع التضخم إلى ما بين 7% و7.5%، ما دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 16%، وهو معدل أعلى حتى من نظيره في أوكرانيا.

ويقول الاقتصاديون إن وتيرة النمو قد لا تكون مستدامة حتى لو واصلت روسيا مستواها الحالي من الإنفاق العسكري.

ويرى اقتصاديون آخرون أن الاقتصاد الروسي كان لينمو في أعوام متتالية بمستوى أكثر استدامة لو لم يأمر بوتين بغزو أوكرانيا على نطاق واسع.