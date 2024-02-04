القيود الأمريكية تدفع الصين نحو رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية

MENAFN - Al-Borsa News) تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، نحو الموردين المحليين، خصوصا أن قيود التصدير الأمريكية تُصعب بشكل متزايد حصولها على رقائق“إنفيديا” الرئيسة،

ظهرت شركات التكنولوجيا الرائدة ومنها“هواوي تكنولوجيز”، كموردين بديلين محتملين.. لكن لا تزال ثمة مخاوف بشأن ما إذا كانت منتجاتها قادرة على تحقيق الأداء نفسه.

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كانت شركة“إنفيديا” الأمريكية تمتلك في السابق ما يقرب من 90% من سوق أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي في الصين. لكن في خريف 2022، خضعت وحدة معالجة الرسومات“أتش 100 أيه أي” وغيرها من المنتجات لقيود التصدير التي فرضتها وزارة التجارة الأمريكية والمصممة لمنع تحويل الرقائق المتقدمة لأغراض عسكرية.

بدأت الشركة في شحن منتجات مثل رقائق“أتش 800” منخفضة الأداء إلى الصين للتحايل على اللوائح، لكن القيود الإضافية في أكتوبر 2023 منعت تصدير هذه العناصر أيضًا.

تركت القيود عمالقة التكنولوجيا الصينيين، ومنهم“على بابا جروب هولدينجز” و”تينسنت هولدينجز” و”بايدو”، يتدافعون لتأمين رقائق“إنفيديا” لتزويد خوادمهم بالمنتجات اللازمة لتطوير وتوفير الذكاء الاصطناعي التوليدي.

تخطط“إنفيديا” لشحن أشباه الموصلات إلى الصين التي تتوافق مع أحدث القيود، لكن مع توقع استمرار الولايات المتحدة في فرض لوائح جديدة، بدأت العديد من الشركات الصينية في التحول إلى المنتجات المحلية.

أخبر رئيس“تينسنت”، مارتين لاو، المحللين خلال مكالمة أرباح نوفمبر، أن الشركة لديها مخزون وافر من عدة أجيال من أشباه الموصلات“إنفيديا”.. لذلك لن يتأثر تطوير الذكاء الاصطناعي على المدى القصير.

لكن بالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة“ستحاول أيضًا البحث عن مصادر محلية لرقائق التدريب هذه”.

ويبدو أن عددًا محدودًا من رقائق“إنفيديا” متاح في السوق الصينية، بعد أن تجاوزت القيود، لكن ليس بما يكفي لتلبية احتياجات تطوير الذكاء الاصطناعي للشركات الكبرى.

وقد برزت شركة“هواوي” كبديل محتمل.

ورغم مواجهة العقوبات الأمريكية، أصدرت“هواوي” هاتفًا ذكيًا في أغسطس مزودًا برقائق متقدمة بدقة 7 نانومتر طورتها مع شركة تصنيع الرقائق الصينية المتعاقد عليها“المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات”.

ويتطلع صُناع الرقائق الصينيون الآخرون أيضًا إلى الاستفادة من قيود“إنفيديا”.

فقد بدأت شركة“هيجون إنفورميشن تكنولوجي” في شحن أشباه موصلات جديدة للذكاء الاصطناعي في الخريف الماضي، وأخبرت المستثمرين في نهاية العام أنها تمضي في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع“بايدو” و”علي بابا”.

لكن مع تزايد الآمال في حدوث طفرة في رقائق الذكاء الاصطناعي المحلية، يظل الإنتاج الضخم يمثل تحديًا.