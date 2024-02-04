أسواق الكربون توفر فرصاً واعدة للتمويل

MENAFN - Al-Borsa News) أصبح التحول نحو أسواق الكربون أمرًا إلزاميًا وليس رفاهية فى ظل التوجه العالمى نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية، والحاجة إلى تمويل التحول للاقتصاد الأخضر، وتسعى مصر لخلق قنوات تمويل جديدة للدولة والشركات عبر إطلاق السوق الطوعى للكربون، والسعى لتدشين سوق إلزامي.

وتساعد أسواق الكربون على تعبئة الموارد، وتقليص التكاليف بما يتيح للبلدان والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

موضوعات“المشاط” تؤكد أهمية الشراكة مع سويسرا لتعزيز جهود التحول الأخضر مصلحة الضرائب: مشروع قانون جديد لضريبة الدخل خلال أسابيع منظمة التعاون الاقتصادى: مصر تُسعر 28% فقط من الانبعاثات الكربونية للطاقة

وتشير التقديرات إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية فى مكافحة تغير المناخ، كما أن تدشين أسواق مختلفة لتداول شهادات الكربون يعد توجها عالميا فى الفترة الحالية لتخفيض انبعاثات الكربون خاصة بعد اتفاقية باريس للمناخ، وقد قررت مصر إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات الكربون فى نوفمبر الماضى، فماذا لو أنشأت مصر سوقا إلزامية لتداول شهادات الكربون؟.

وتصنف أسواق الكربون إلى نوعين، الأول هو سوق الكربون الإلزامى، الذى يهدف إلى ضرورة أن يحقق المشارك الأهداف الصارمة التى حددتها الحكومات، ويتم تنظيمها من خلال خطط دولية أو إقليمية لخفض الانبعاثات.

والنوع الثانى هو سوق الكربون الطوعية، التى تسمح للشركات أو الأفراد بتعويض انبعاثاتها على أساس طوعى من حيث أرصدة الكربون، وعادة ما تشارك الشركات على أساس طوعى استجابة لمسؤوليتها الاجتماعية وليس إلزامًا من الحكومة.

وقال شريف الديوانى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لشركة“إم جى إم” لأعمال المناخ، إن مصر بحاجة إلى السوق الإلزامى للكربون لمساعدة الشركات على تخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تصدر الشركات بمختلف القطاعات تقرير تخفيض الانبعاثات كل عامين مما يخلق التزاماً من الشركات بالعمل على تخفيض انبعاثاتها.

وأوضح الديوانى، أن السوق الإلزامى سيعود بالنفع على مصر، بفضل جاذبيته للمستثمرين، وسوف يصبح مقصدا للاستثمار تستطيع الشركات من خلاله المساهمة بالالتزامات الوطنية، ويعد وسيلة لجذب الاستثمارات فى خفض الانبعاثات.

وأضاف أن الشركات العاملة فى بعض الصناعات التى لن تستطيع تخفيض انبعاثاتها للنسبة المطلوبة مثل قطاع مواد البناء ستحصل على ((شهادة كربونية)) مما يخلق طلبًا على الشهادات وبالتالى لابد أن يقابله عرض مما يزيد الحاجة لسوق كربون.

ويمكن للشركات الأقل إطلاقًا للانبعاثات من الحد المسموح به بيع شهادات لكيانات أخرى تصدر انبعاثات كثيرة، وهذا يُجنب الأخيرة عقوبات تفرضها الحكومة، بموجب نظام تداول الانبعاثات.

وأشار الديوانى، إلى أن السوق الإلزامى بمصر سيحتاج إلى قانون لتنظيم التعاملات به، وستحصل الدولة على جزء من العائد منذ بدء عمله.

وكشفت مصادر لـ((البورصة))، خلال شهر ديسمبر الماضى، أن الحكومة قد استعانت بالبنك الدولى لتدشين سوق إلزامى لتداول شهادات الكربون، وسيقوم البنك بالمساعدة فى التأسيس ونقل الخبرات اللازمة لتأسيس السوق، كما سيقدم الاستشارات اللازمة لوضع القانون التشريعى الخاص بالسوق الإلزامى.

وقالت منال السويدى المستشار الفنى لمجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك، إن الشركات والمستثمرين يحتاجوا إلى معرفة أرصدة الكربون وسوق الكربون بشكل عام وكيفية المشاركة بها، قبل البدء فى التوسع وتدشين سوق إلزامى للكربون.

وأضافت السويدى، أنه بشكل عام فإن نسبة انبعاثات الكربون للشركات المصرية لا تتخطى 1%، والشركات التى تقوم بالتصدير لأوروبا ستدفع ضريبة ((البصمة الكربونية)) فى حال زيادة الانبعاثات فى المنتجات عن الحد الأقصى.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبى منح الشركات مهلة 3 سنوات، على أن تطبق الضريبة بدءاً من عام 2026، حيث تقوم بدفع 90 يورو على كل طن كربون أكثر من الحد الأقصى، وقد بدأ تطبيق المعايير بصورة تجريبية منذ أكتوبر الماضى لتقوم كل شركة بالإفصاح عن نسبة الانبعاثات لديها.

ووفقاً لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فإن اتفاقية الاتحاد الاوروبى والتى أعلن بها عن آلية“تعديل حدود الكربون CBAM”، تشمل العديد من المنتجات المحددة فى بعض القطاعات الأكثر كثافة للكربون والمعرضة لخطر“تسرب الكربون”، مثل الحديد والصلب فيما يشمل المنتجات النهائية“الصواميل والمسامير”، وقطاع الأسمنت والأسمدة والألومنيوم والكهرباء والهيدروجين.

وأعلن البرلمان الأوروبى عن خطته لإدراج المواد البلاستيكية والمواد الكيميائية بعام 2026، بالإضافة الى جميع القطاعات التى يغطيها نظام الاتحاد الأوروبى لتداول الانبعاثات.

وقالت السويدى، إن السوق الإلزامى سيشمل فى البداية القطاعات التى حددتها الحكومة المصرية فى تقرير ((المساهمات المحددة وطنيًا)) والذى يصدر سنويًا وتضع فيه الدولة مستهدفاتها لخفض البصمة الكربونية فى قطاعات محددة.