هل تشهد مبيعات السيارات انتعاشة في 2024؟

(MENAFN
- Al-Borsa News) 31.7 % نموًا بالمبيعات الشهر الماضى عقب انخفاض دام لأكثر من عام ونصف العام
قدر مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)) نمو مبيعات السوق (ملاكى- شاحنات- اتوبيسات) خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة بلغت نحو 31.7%، حيث شهد السوق بيع 10.4 ألف سيارة مقارنة بـ7.9 ألف سيارة خلال نفس الفترة من عام 2022.
وارتفعت مبيعات السيارات الملاكى فى مصر للشهر الرابع على التوالى، لتصل إلى نحو 8.3 ألف سيارة خلال شهر ديسمبر 2023، بنمو نسبته 51.6% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من عام 2022، كما شهدت مبيعات الشاحنات نمواً نسبته 22.2%.
موضوعات متعلقة
51.2 % تراجعاً فى مبيعات الأتوبيسات خلال 2023 ((أكسنت أر بى)) على أعتاب المليون جنيه ((أليانز القابضة)) تستثمر 300 مليون جنيه فى صالات عرض ومراكز للصيانة فى 2024
متعاملون داخل سوق السيارات، يرون نمو مبيعات السوق شهر ديسمبر الماضى، ليست مقياسا يتم الأخذ كى به يكمل السوق رحلة صعود خلال 2024، وذلك بسبب ارتفاع اسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ونقص المعروض من السيارات داخل السوق المصرية لفترة تقارب العامين. مصطفى: التحسن معتاد مع تقفيل حسابات العام ودخول علامات جديدة يعزز النمو
وقال حسين مصطفى، خبير السيارات، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن ارتفاع مبيعات سوق السيارات خلال شهر ديسمبر يعد امرًا معتادا عليه بين الشركات، حيث يتم تقفيل حسابات العام ما يظهر تحسن بالأداء.
أشار((مصطفى)) إلى أن السوق يشهد حركة طفيفة بالمبيعات خلال الفترة الحالية، ومن الممكن أن تستمر بقطاع سيارات الملاكى خلال الأشهر القليلة المقبلة، بدعم من دخول علامات سيارات جديدة فى مصر. سعد: سوق السيارات لن ترتفع مبيعاته إلا فى حالة توفير المعروض
واستبعد، خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال)) فى مصر، أن يستمر نمو مبيعات سوق السيارات خلال العام الجارى 2024، فى ظل عدم استقرار سعر الصرف، ونقص المعروض بالسوق.
أشار ((سعد)) إلى أن تحسن مبيعات سوق السيارات مرهون بوفرة المعروض من السيارات فى مصر، من خلال عودة استيراد السيارات من جديد لإحداث حركة بالسوق. فريد: تراجع قيمة الدولار وإتاحته مفتاح حل أزمة تراجع المبيعات
ومن جانبه، قال محمد فريد مدير عام مبيعات“جميل موتورز”، إن العمل على توفير السيارات وقطع غيارها بكميات تتناسب مع استهلاك المصريين مرهون بمدى القدرة على تدبير الدولار.
وأشار ((فريد)) إلى أن انخفاض سعر الصرف حتى لو نسبيًا يعد أحد أهم المفاتيح لحل أزمة تراجع مبيعات قطاع السيارات داخل السوق. زيتون: الارتفاع جاء بسبب تعطل الإفراج عن السيارات خلال ديسمبر 2022
وأرجع منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، نمو مبيعات شهر ديسمبر الماضى مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، إلى تعطل الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ فى فترة المقارنة، حيث تم البدء فى الإفراجات خلال الأشهر الأولى من عام 2023.
وتوقع ((زيتون)) أن الأشهر القادمة من 2024، لن تشهد تحركا واضحا وملحوظا بحجم مبيعات السوق، نظرا لتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.
MENAFN04022024000202011048ID1107808668
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.