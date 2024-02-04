هل تشهد مبيعات السيارات انتعاشة في 2024؟

قدر مجلس معلومات سوق السيارات ((أميك)) نمو مبيعات السوق (ملاكى- شاحنات- اتوبيسات) خلال شهر ديسمبر الماضى بنسبة بلغت نحو 31.7%، حيث شهد السوق بيع 10.4 ألف سيارة مقارنة بـ7.9 ألف سيارة خلال نفس الفترة من عام 2022.

وارتفعت مبيعات السيارات الملاكى فى مصر للشهر الرابع على التوالى، لتصل إلى نحو 8.3 ألف سيارة خلال شهر ديسمبر 2023، بنمو نسبته 51.6% مقارنة بمبيعات نفس الشهر من عام 2022، كما شهدت مبيعات الشاحنات نمواً نسبته 22.2%.

موضوعات51.2 % تراجعاً فى مبيعات الأتوبيسات خلال 2023 ((أكسنت أر بى)) على أعتاب المليون جنيه ((أليانز القابضة)) تستثمر 300 مليون جنيه فى صالات عرض ومراكز للصيانة فى 2024

متعاملون داخل سوق السيارات، يرون نمو مبيعات السوق شهر ديسمبر الماضى، ليست مقياسا يتم الأخذ كى به يكمل السوق رحلة صعود خلال 2024، وذلك بسبب ارتفاع اسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ونقص المعروض من السيارات داخل السوق المصرية لفترة تقارب العامين.

وقال حسين مصطفى، خبير السيارات، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن ارتفاع مبيعات سوق السيارات خلال شهر ديسمبر يعد امرًا معتادا عليه بين الشركات، حيث يتم تقفيل حسابات العام ما يظهر تحسن بالأداء.

أشار((مصطفى)) إلى أن السوق يشهد حركة طفيفة بالمبيعات خلال الفترة الحالية، ومن الممكن أن تستمر بقطاع سيارات الملاكى خلال الأشهر القليلة المقبلة، بدعم من دخول علامات سيارات جديدة فى مصر.

واستبعد، خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال)) فى مصر، أن يستمر نمو مبيعات سوق السيارات خلال العام الجارى 2024، فى ظل عدم استقرار سعر الصرف، ونقص المعروض بالسوق.

أشار ((سعد)) إلى أن تحسن مبيعات سوق السيارات مرهون بوفرة المعروض من السيارات فى مصر، من خلال عودة استيراد السيارات من جديد لإحداث حركة بالسوق.

ومن جانبه، قال محمد فريد مدير عام مبيعات“جميل موتورز”، إن العمل على توفير السيارات وقطع غيارها بكميات تتناسب مع استهلاك المصريين مرهون بمدى القدرة على تدبير الدولار.

وأشار ((فريد)) إلى أن انخفاض سعر الصرف حتى لو نسبيًا يعد أحد أهم المفاتيح لحل أزمة تراجع مبيعات قطاع السيارات داخل السوق.

وأرجع منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، نمو مبيعات شهر ديسمبر الماضى مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، إلى تعطل الإفراج عن السيارات المحتجزة بالموانئ فى فترة المقارنة، حيث تم البدء فى الإفراجات خلال الأشهر الأولى من عام 2023.

وتوقع ((زيتون)) أن الأشهر القادمة من 2024، لن تشهد تحركا واضحا وملحوظا بحجم مبيعات السوق، نظرا لتراجع القوة الشرائية للمستهلكين.