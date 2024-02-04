المشروعات تحت الإنشاء.. الفرصة الأخيرة لنمو التمويل العقارى

MENAFN - Al-Borsa News) يرى خبراء ومتعاملون بقطاع التمويل العقارى أن منح التمويلات للوحدات التى مازالت تحت الإنشاء، هو الحل لإنقاذ القطاع من التراجع، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه المصرى وارتفاع سعر الفائدة وزيادة معدلات التضخم.

وتراجع إجمالى التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقارى، خلال الأشهر العشر الأولى من العام الماضى، بنسبة 37.2% لتسجل 7.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 11.8 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2022، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

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وفى أول اجتماعاتها خلال عام 2024، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

وقال محمد سمير الرئيس التنفيذى لشركة إيليت للاستشارات والتمويل العقارى، إن القطاع العقارى يحتاج لإعادة تفعيل تمويل المشروعات تحت الإنشاء للخروج من أزمته.

وأضاف سمير، أنه مع إيقاف تمويل المشروعات تحت الإنشاء تحتاج شركات التطوير العقارى للحصول على قروض من البنوك لصعوبة التمويل الذاتى للمشروع بالكامل، ولكن عدد كبير من البنوك يرفض منح تمويلات للشركات.

وأوضح أن نحو 95% من العقارات الموجودة فى مصر تحت الإنشاء، مما ينتج عنه تنشيط التمويل العقارى فى حالة إعادة تفعيله ويرفع من معدلات الاستثمار فى القطاع، بالإضافة إلى تجنب مخاطر التأخر فى التنفيذ وتعثر تسليم المشروعات العقارية.

وقال سمير، إن قانون الضمان العقارى كافى ولا يحتاج للتعديل، حيث أن ضمان السداد هو الوحدة العقارية، ولكن يجب دراسة العميل من الناحية الائتمانية للاطمئنان على قدرته المالية لسداد الأقساط الشهرية للتمويل الممنوح.

وأضاف أن ارتفاع معدل التضخم أدى لتراجع معدلات التمويل نتيجة ارتفاع التكلفة، بالإضافة إلى زيادة أسعار العقارات بنسبة تصل 60% خلال العام الماضى.

وأشار إلى أن أهم التحديات التى تواجه شركات التمويل العقارى تتمثل فى ارتفاع معدلات الفائدة، وإيقاف تمويل المشروعات التى مازالت تحت الإنشاء.

وأوضح أن شركات التطوير العقارى لجأت للعب دور المطور والممول حتى تستطيع بيع وحداتها وقدمت تسهيلات سداد للعملاء على مدد كبيرة تتخطى 8 سنوات و10 سنوات بمقدم 10% أو بدون مقدم، مما أدى لانخفاض رؤوس أموال هذه الشركات ونتج عنه تأخير فى تسليم الوحدات، ومع تفعيل قانون تمويل المشروعات تحت الإنشاء ستلتزم الشركات بالتطوير والبناء فقط.

ويرى طارق الغمراوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بيت مصر لخدمات التمويل العقارى، أن السوق العقارى يحتاج إلى عدة حوافز من أهمها إعادة تفعيل التمويل العقارى للوحدات التى مازالت تحت الإنشاء.

وقال الغمراوى:“حتى يتم السماح للبنوك وشركات التمويل العقارى بتمويل الوحدات تحت الإنشاء، يجب وجود جهة رقابية تشرف على شركات التطوير العقارى ومنح تراخيص التطوير للشركات للسماح لهم بالتطوير وبيع الوحدات تحت الإنشاء من خلال تقديم أدلة كافية عن الملاءة المالية والفنية للشركة، كما يجب فتح حساب لكل مشروع على حدة لتكون له ذمة مالية مستقلة دون استخدام هذه التمويلات لتنفيذ مشاريع، وهو ما يعرف بحساب الضمان”.

وأضاف أن دور المطور العقارى تطوير الوحدات بما لديه من خبرات فنية وهندسية والمبيعات والتسويق، وليس تمويل المشروعات، عكس البنوك وشركات التمويل العقارى والتى تقدم التمويلات سواء بطريقة مباشرة أو من خلال العملاء.

وأوضح أنه يجب صياغة عقد موحد بين شركات التطوير العقارى والمشترى، حيث أن صيغة العقود حالياً تختلف من شركة لأخرى، وينص غالبيتها على بنود تحمى المطور من التأخير فى تسليم الوحدات، كما أن المشترى ليس له الحق فى اتخاذ أى إجراء قانونى إلا بعد مرور عام من تأخير تسليم الوحدة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة أثر بشكل كبير على قطاع التمويل العقارى، بسبب ارتفاع تكلفة الوحدات، وبالتالى تزيد مبالغ الأقساط عن حدود القوى الشرائية للمستهلك.

وقال إن أسعار الفائدة ارتفعت أكثر من مرة خلال العام الماضى، ما أدى إلى زيادة أقساط التمويل العقارى للضعف، ومع زيادة أسعار العقارات بنحو 100% بسبب التضخم خلال نفس الفترة، نتج عنها زيادة أقساط التمويل 4 أضعاف.

وتابع الغمراوى:“ارتفاع الفائدة وزيادة التكاليف أدى لعدم قدرة العميل على دفع الأقساط أو شراء عقار بالتمويل العقارى، ما دفع نشاط التمويل العقارى للتراجع خلال العام الماضى”.

وقال يوسف البنا، محلل أول قطاع العقارات بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع أسعار الفائدة أثر بشكل مباشر على المطورين العقاريين من حيث صعوبة الحصول على تمويلات فى ظل ارتفاع تكاليف التمويل، وخاصة الشركات ذات الملاءة المالية المحدودة.

وتوقع البنا، أن ترتفع مبيعات العقارات وتحافظ على نفس الوتيرة القوية التى شهدتها خلال العام الماضى، مدفوعة بارتفاع أسعار العقارات بشكل مبدئى 40% خلال العام الجارى.

وأوضح أن انخفاض القوى الشرائية أحد التحديات التى تواجه قطاع التمويل العقارى، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على تمويل للوحدات فى ظل ارتفاع الأسعار والفائدة.

وقال أيمن حليم، العضو المنتدب لشركة كونتكت للتمويل العقارى، أن إعادة تفعيل تمويل الوحدات تحت الإنشاء سيؤثر بشكل إيجابى على قطاع تمويل العقارات.

وتابع حليم:“تمويل الوحدات تحت الإنشاء يعزز من قدرة الشركات العاملة فى القطاع على توفير تمويلات للمشاريع العقارية وتوسيع نطاق أعمالها ويحفز الاستثمار فى القطاع”.

وأضاف أن شركته تتابع التطورات فى سوق التمويل العقارى، وتتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التكيف الفعال مع أى تغيرات فى أسعار الفائدة، بهدف الحفاظ على استقرارها المالى وتقديم أفضل خدمة للعملاء.

وتوقع أن يؤدى تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار إلى تأثيرات إيجابية على سوق التمويل العقارى فى مصر، وقد يسهم انخفاض قيمة الجنيه فى تعزيز الطلب على العقارات من قبل المستثمرين الأجانب والمصريين بالخارج، حيث أصبحت العقارات فى مصر أكثر جاذبية لانخفاض الأسعار بالنسبة لهم.

ولكن حليم قال إن انخفاض قيمة الجنيه قد يؤدى إلى زيادة فى تكلفة التمويل وبالتالى زيادة فى تكاليف الرهن العقارى، ويمكن أن يشكل هذا التأثير تحديًا للمستهلكين المحليين الذين يتطلعون إلى الحصول على تمويل عقارى.

وأكد حليم أن الحل فى تمويل المعقارات تحت الإنشاء لما له من تأثير إيجابى على قطاع العقارات بشكل كبير، متوقعاً أن يعزز هذا الإجراء من نشاط القطاع ويوفر فرصا جديدة لتمويل المشاريع العقارية، مما يساهم فى تنمية القطاع بشكل شامل.

وأضاف أن السوق العقارى قد يشهد طفرة فى توفير المزيد من الوحدات السكنية والمشاريع العقارية، بسبب تيسير إجراءات التمويل العقارى وتوفير سيولة للشركات تمكنها من استكمال مشروعاتها.

وتابع حليم:“التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء يحفز أيضا الطلب فى السوق، ما يسهم فى تعزيز حركة البيع والشراء وتنشيط السوق العقارية بشكل عام”.

وأوضح أن تأثير تفعيل هذا الإجراء يعتمد على عدة عوامل، أهمها كيفية التنفيذ وكفاءة الرقابة والتنظيم، بما يضمن تحقيق الأهداف المتوقعة من التوسع فى التمويلات العقارية.

وقال إن قطاع التمويل العقارى يواجه تحديات عدة، منها ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات سعر الصرف، ما أدى إلى تراجع الطلب على التمويلات.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تنفذ عددا من الإجراءات لتنشيط قطاع التمويل العقارى، منها تيسير شروط التمويل العقارى، والتشجيع على الابتكار واستخدام التكنولوجيا فى القطاع، بالإضافة إلى تطوير آليات الرقابة لضمان استقرار السوق وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمؤسسات المالية.

وأوضح حليم، أن قرار تقليل الضمانات على المشترى لزيادة جاذبية التمويلات يتطلب توازنًا حساسًا بين تحفيز الطلب على التمويل العقارى وضمان حقوق المؤسسات المالية، مشيرا إلى أن تقليل الضمانات له تأثير إيجابى فى تعزيز إمكانية الوصول إلى التمويل للعديد من المشترين، خاصةً الذين قد يجدون صعوبة فى توفير ضمانات كبيرة.

وشدد على ضرورة أن يتم هذا التحديد بعناية لتجنب مخاطر التعثر فى السداد، ويجب على المؤسسات المالية تطبيق سياسات تقييم دقيقة لقدرة المشترين على تحمل التزاماتهم المالية، وتقديم حلول مالية ملائمة تضمن استدامة التمويل وتحقيق المصلحة المشتركة للمشترى والجهة الممولة.

وقال إنه فى حالة تم تقليل الضمانات بشكل جيد سيساهم ذلك فى تعزيز الوصول إلى التمويل وجعله أكثر جاذبية لفئات أوسع من المشترين، مما يسهم فى نمو قطاع التمويل العقارى.

وأضاف حليم، أن بيع شركات التطوير العقارى للوحدات بفترات سداد طويلة، يُعتبر تحولًا فى استراتيجيات التسويق، حيث يهدف المطورون إلى جذب المزيد من المشترين من خلال تقديم فترات سداد مرنة ومواكبة توقعات العملاء، إلا أن زيادة فترات السداد يمكن أن تعرض الشركات لتحديات.

وأوضح أن فترات السداد الطويلة قد تجعل الشركات تتهاون فى التحقق من قدرة العملاء على سداد التزاماتهم، مما قد يزيد من مخاطر التأخر فى السداد، ومن الأفضل ترك هذه المهمة لشركات التمويل العقارى المتخصصة التى تمتلك الخبرة فى تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وإدارة المخاطر.