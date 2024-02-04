كيف تجذب مصر 100 مليار دولار استثمارات أجنبية بنهاية 2030؟

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتما السر وراء مرونة الاقتصاد الروسي؟ “جولدمان ساكس”: 25 مليار دولار فجوة التمويل الخارجى لمصر فى 4 سنوات رئيس الوزراء يلتقى رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية لمناقشة سبل التعاون

كشفت دراسة صادرة عن مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار خلال السنوات الستة المقبلة، فهل تنجح فى ذلك فى ظل صافى التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الوقت الحالى؟

ويؤدى توفير فرص استثمارية بشكل مستمر لتقليص فرص التخارج الأجنبى من مصر، أو تحويل الأرباح الذى قارب أن يلامس مستويات صافى الاستثمار الأجنبى المباشر.

وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن العامل الحاسم فى نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة هو تحقيق الاستقرار النقدى الذى يعد أكبر سبب لهروب الاستثمارات إلى دول أخرى.

أضاف أنه فى حال استقرار سعر صرف الدولار فى السوق ستكون مصر مؤهلة لتنشيط عمل المستثمرين سواء مصريين أو أجانب.

وذكر أن وثيقة ملكية الدولة وحوكمة استثماراتها فى القطاعات، أمر جاذب للاستثمار لكن هناك تباطؤ واضح فى تنفيذها.

ومن بين الأهداف الرئيسية لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، هو تعزيز دور القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى والحد من نشاط الدولة، وإقرار مبدأ الحياد التنافسى، عبر تعزيز دور جهاز حماية المنافسة، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وإقرار القانون المُعدل الخاص به من قبل مجلس النواب.

وتستهدف الحكومة التخارج من 62 نشاط اقتصادى خلال فترة من 3 إلى 5 سنوات، وخفض أو تثبيت استثماراتها فى 56 نشاطا، وزيادته فى 76 نشاطا.

“يجب وضع رؤية وآليات محددة لخفض التضخم لتحفيز الاستثمارات الأجنبية” بحسب ما يرى مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى.

وقال إبراهيم إن هناك ضرورة أيضًا رصد المشكلات التى تتعلق بمنظومتى الضرائب والجمارك والإسراع فى حلها.

وقال محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن إحدى العوامل التى تضمن تحقيق زيادة فى التدفقات الاستثمارية المباشرة هو وجود تحفيزات وتيسيرات منافسة ومطمئنة للمستثمر الأجنبى تساعد على تحقيق هوامش ربحية كبيرة مقارنة بدول مجاورة لمصر.

أضاف أن الاهتمام بالمستثمر المحلى، وبيئة الاستثمار هو الأساس فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وأنه فى ظل الظروف الحالية، من تسهيل منح الأراضى أو طرحها بالمجان، يخفض تكلفة المشروع خاصة فى المراحل الأول، وبالتبيعة السيولة اللازم توفيرها.

ونتيجة للتضخم المرتفع فى مصر، رفع البنك المركزى أسعار الفائدة نحو 11% منذ بداية الأزمة الاقتصادية فى مارس 2022، وهو ما أدى لزيادة تكلفة رأس المال بشكل كبير.

وأوضح أنه بخلاف ذلك يجب أخذ قرار قطعى بتسهيل إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية، وتخفيض الرسوم المفروضة على الخدمات فضًلا عن توفير وتدريب عمالة مؤهلة.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية بقيمة 12 مليار دولار العام المالى الحالى مع التوسع فى برنامج الطروحات الحكومية، مقابل 10 مليارات دولار فى العام المالى الماضى، بحسب بيانات وزارة المالية.

“التحول الرقمى للخدمات الحكومية ضرورة لتحفيز المستثمرين على عودة ضخ استثمارات جديدة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية وتنفيذ توسعات بصورة ميسرة وسريعة تماثل عمل الدول الأخرى كالسعودية والإمارات” بحسب ما قاله محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر.

ويرى شعبان أن البيروقراطية من بين أكثر الأسباب الهيكلية التى أدت لبطء تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر.

وبنهاية سبتمبر الماضى، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر نحو 155.5 مليار دولار بحسب بيانات البنك المركزى.

وقال عبد الغنى الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن ربط الهيئات الحكومية المختلفة ببعضها وتحسين المنظومة الضريبية وتجنب وضع عقوبات مشددة تقيد المستثمر وتعيقه عن أداء عمله إحدى أكثر الآليات التى تضمن تحقيق زيادة فى حجم الاستثمارات الأجنبية المستهدفة خلال الفترة الرئاسية الثالثة.

أضاف أن الحفاظ على استقرار التشريعات الاقتصادية لمدة طويلة، إحدى الآليات الداعمة لجذب الاستثمارات الجديدة، لما لذلك من انعكاس جيد على السمعة الاستثمارية لمصر فى الأسواق الخارجية.

وبجانب الإصلاحات تدرس مصر تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار فى مصر وتكثيف التعاون مع شركات وبنوك الاستثمار الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بحسب ما جاء فى الوثيقة البحثية“الاتجاهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

بالإضافة إلى مواصلة جهاز التمثيل التجارى فى تفعيل الشراكات الاستثمارية الدولية لتأسيس 50 مشروعًا استثماريًا للعمل فى مصر، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 29.1 مليار دولار، وفقًا للاستراتيجية الاقتصادية للدولة 2030.