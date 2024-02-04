هل تنجو الشركات الصغيرة والمتوسطة من الأزمة الاقتصادية؟

MENAFN - Al-Borsa News) أدى تفاقم الأزمة الاقتصادية فى مصر وارتفاع معدل التضخم الذى أثر على القوى الشرائية، إلى خسارة الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءا من عملائها.

ومع انخفاض المبيعات وصعوبة توفير السيولة الدولارية، فإن الشركات تحاول النجاة فى ظل زيادة احتياجها إلى التمويل الذى أصبح أكثر صعوبة مع ارتفاع أسعار الفائدة، لذا لجأت الشركات وجهات التمويل للبحث عن حلول لمساعدة القطاع على تجاوز الأزمة.

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ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغت التمويلات الموجهة من الشركات والجمعيات والمؤسسات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 54.1 مليار جنيه لنحو 3.8 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 39.1 مليار جنيه لنحو 3.9 مليون عميل بنهاية نوفمبر 2022.

وقالت هناء الهلالى، الرئيس التنفيذى لشركة الخير للتمويل متناهى الصغر، إن ارتفاع معدل التضخم أثر على كافة القطاعات الاقتصادية، وظهر هذا التأثير بشكل أكبر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبلاد.

وأضافت الهلالى:“من بين أكبر التحديات صعوبة حصول الشركات على تمويل لتوفير مدخلات الإنتاج لنشاطها، سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية، بجانب ارتفاع تكاليف التشغيل والعمالة والمرتبات، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ فى القوى الشرائية على الرغم من وفرة المعروض”.

وأوضحت أن بعض الحرف والصناعات التقليدية تواجه مشاكل التسويق والتمويل فى نفس الوقت، وتتراكم أعباء المديونيات على هذا القطاع بسبب اللجوء إلى أكثر من مصدر للتمويل، وبالتالى يتعثر العميل فى سداد أقساطه الشهرية للبنوك وشركات التمويل، كما يواجه القطاع تحديات سرعة دوران العمالة وتسربها.

وقالت الهلالى، إن هناك بعض الحلول غير التقليدية لمساعدة القطاع للاستمرار فى نشاطه من قبل شركات التمويل والبنوك، وأهمها جدولة المديونيات على هذه المشاريع ومنحهم فترات سماح مناسبة، بالإضافة إلى محاولة إيجاد فرص تسويقية لهم سواء من خلال المعارض أو التسويق الإلكترونى، وفتح مجالات التشبيك بينهم وبين المصانع الكبيرة والموردين لتفادى مشكلة نقص مدخلات الإنتاج.

وأضافت أن فكرة الاندماجات والاستحواذات ليست الأفضل فى الوقت الحالى، بل على الشركات انتظار تحسن الظروف الاقتصادية بالبلاد وبالمنطقة بصفة عامة، حيث أن اشتراطات الاندماج والاستحواذ تتطلب الكثير من دراسات الجدوى والمفاوضات والنفقات.

وأوضحت الهلالى، أنه يمكن إنشاء مشاريع فى ظل الأوضاع الحالية لكن مع الحرص الشديد على دراسة الأسواق والتفاوض مع الموردين والمصانع المحلية لضمان توريد مدخلات الإنتاج الضرورية، وعمل دراسات جدوى قصيرة الأجل وعرض هذه الدراسات على شركات التمويل والبنوك قبل الحصول على أى تمويل.

وأشارت إلى ضرورة التأكد من توافر رأس المال العامل وكذا العمالة واستدامة تواجدهم وتحفيزهم، ومحاولة الاعتماد على الصناعات المحلية قدر الإمكان لتفادى مشاكل الاستيراد ونقص العملة الصعبة.

وقال أحمد صالح مدير تطوير الأعمال بشركة سندة للتمويل متناهى الصغر، إن التضخم يعد من أبرز التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف صالح، أن النشاط التجارى أصبح بحاجة إلى مبالغ تمويلية مرتفعة، ما يضع تحديا أمام شركات التمويل فى اختيار العملاء الحاصلين على التمويلات.

وتوقع زيادة عمليات الدمج والاستحواذ فى السوق المصرية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل ضمان استمراريتها ودعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.