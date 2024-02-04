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أكبر شركة لتصنيع أجهزة آيفون تحذر من نقص رقائق الذكاء الاصطناعي

2/4/2024 9:38:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتوقع شركة فوكسكون التايوانية، أكبر شركة لتصنيع أجهزة آيفون والأكبر بمجال خدمات المنتجات الإلكترونية عالميا، أن تحقق أعمالها هذا العام أداء «أفضل قليلا» عن العام الماضي لكنها تواجه نقصا في الرقائق المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ليو يونغ واي: «قمنا بعمل جيد العام الماضي رغم تعرضنا لعملية شطب كبير في الربع الأول»، في إشارة إلى شطب في القيمة الدفترية تتعلق بحصتها البالغة 34% في شركة شارب كورب اليابانية لصناعة الإلكترونيات.
وأضاف ليو للصحافيين على هامش الحفل السنوي لموظفي الشركة في تايبه «فيما يتعلق بتوقعات العام الحالي، أعتقد أنها قد تكون أفضل قليلا من العام الماضي».
وذكرت فوكسكون في نوفمبر الماضي إن توقعاتها لعام 2024 «محافظة ومحايدة نسبي»، حيث قال ليو إن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي سيكون جيدا «بالطبع»، لكن عدم اليقين الاقتصادي عالميا في ظل المشكلات الجيوسياسية القائمة سيؤثر على الطلب على المنتجات الاستهلاكية.
وأوضح ليو أن قطاعا واحدا في السوق سيحقق أداء جيدا، ولكن قطاعات أخرى كثيرة ستواجه صعوبات.
وتوقعت شركة آبل انخفاضا في مبيعات آيفون، فيما بلغت إيراداتها الإجمالية المستهدفة نحو 6 مليارات دولار، أي أقل من توقعات وول ستريت، نتيجة تضرر أعمالها في الصين.
وعززت النتائج مخاوف بعض المحللين من أن المنتج المميز للشركة يفقد قوته في السوق الآسيوية الرئيسية حيث يشتري المستهلكون هواتف قابلة للطي وهواتف أخرى من هواوي، مدعومة بشريحة صينية الصنع.
وقال ليو إن الطاقة الإنتاجية لرقائق الخوادم محدودة حتى مع الطلب القوي، مضيفا أنه «فيما يتعلق بمواكبة الطلب، ربما تكون هناك حاجة إلى مصانع جديدة».
وتراجعت أسهم فوكسكون 2.4% منذ بداية العام، مقارنة بالمكاسب التي حققها القطاع بنحو 0.7%.

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