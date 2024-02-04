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اقتصاد اليونان يتفوق على أداء اقتصادات أوروبا

2/4/2024 9:38:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفوق أداء الاقتصاد اليوناني على معظم أقرانه الأوروبيين خلال العام الماضي مدعوما بقطاع السياحة الذي يشكل نحو 25% من الاقتصاد.
وسجل قطاع السياحة اليوناني رقما قياسيا العام الماضي، حيث وصلت إيرادات السياح الأجانب إلى 20 مليار يورو في نهاية نوفمبر بارتفاع سنوي يبلغ 15%، وهو أعلى بنحو 13% من نفس الفترة من عام 2019 قبل الوباء.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع حجوزات الطيران المجدولة لشهر فبراير بنسبة 18% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبنسبة 14% لشهر مارس.
وشهدت البلاد أكبر طرح عام أولي منذ أكثر من 20 عاما بعد أن تم طرح 30% من مطار أثينا الدولي للاكتتاب العام.

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