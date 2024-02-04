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ارتفاع مبيعات أمازون السحابية 13% في الربع الرابع إلى 24 2 مليار دولار

2/4/2024 9:38:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تفوقت أرباح شركة «أمازون -Amazon» الفصلية على توقعات المحللين، حيث جاءت ربحية السهم عند دولار واحد مقابل توقعات عند 80 سنتا.
وجاءت الإيرادات عند 170 مليار دولار مقابل تقديرات السوق عند 166.2 مليار دولار بدعم من مبيعات موسم التسوق خلال العطلات إضافة إلى «Prime Day».
وأعطت الشركة إرشادات قوية للإيرادات للربع الحالي بين 138 و143.5 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا بنسبة بين 8 و13%.
وارتفعت المبيعات السحابية «Amazon Web Services»بنسبة 13% في الربع الرابع إلى 24.2 مليار دولار وذلك تماشيا مع توقعات «وول ستريت».

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