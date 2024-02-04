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10 دول تتمتع بأعلى مستويات الحراك الاقتصادي في العالم

2/4/2024 9:38:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يشير الحراك الاقتصادي إلى قدرة الأفراد أو الأسر على تحسين حالتهم الاقتصادية، ويمكن اعتبار الحراك الاقتصادي نوعا من الحراك الاجتماعي والذي يقاس بمقدار التغير في الدخل، وهو جانب أساسي من الاقتصاد الصحي والمزدهر، لأنه يسمح للناس بتحسين مستوى معيشتهم والمساهمة في نمو الاقتصاد.
ويتأثر الحراك الاقتصادي بعوامل مختلفة، بما في ذلك التعليم والمهارات والشبكات الاجتماعية والوصول إلى رأس المال والسياسات العامة.
في حين أن الاقتصادات الأكثر ثراء مرتبطة بحراك اقتصادي أعلى، مثل السويد والنرويج والدنمارك وغيرها والتي توفر لمواطنيها العديد من وسائل الراحة في الحياة بتكلفة قليلة أو من دون تكلفة، بالإضافة إلى تكافؤ الفرص في التعليم، إلا أن هناك دائما استثناء للقاعدة.
ومن المثير للاهتمام أن الولايات المتحدة ـ وهي دولة رفاهية ذات اقتصاد مثير للإعجاب ـ لديها حراك اجتماعي منخفض مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى.
ويعزى السبب في ذلك إلى المستويات الهائلة من عدم المساواة في الدخل في الولايات المتحدة والتي حالت دون تصنيفها في القائمة.
لإدراج البلدان التي تتمتع بأعلى حراك اقتصادي في العالم، اتخذ مقياسان مختلفان:
٭ أولا: استخدمت القائمة التي تضم 10 دول تتمتع بأعلى حراك اجتماعي في العالم.
٭ ثانيا: استخدم التقرير أحدث مؤشر للحرية الاقتصادية لعام 2023 الصادر عن مؤسسة «هيريتيج» (Heritage Foundation Economic Freedom Index 2023)، والذي يأخذ بعين الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في 184 دولة.
والفكرة هنا هي أن سهولة الوصول إلى الفرص الاقتصادية من شأنها أن تسمح للناس بتحقيق مستوى معيشي أفضل، وبالتالي السماح لهم بالارتقاء في السلم الاجتماعي، ثم أخذت تصنيفات كل بلد من كلتا القائمتين وقمنا بتقدير متوسطها، ومن ثم تم تصنيف القائمة النهائية بناء على متوسط التصنيفات.

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