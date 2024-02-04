3 9 مليارات دينار صافي أرباح مؤسسة البترول في آخر 3 سنوات



76 مليار دينار إيرادات حصّلتها «البترول» وشركاتها في ٣ سنوات.. مقابل 72.1 ملياراً مصروفات

تراجع أسعار النفط وانخفاض الإنتاج.. يهويان بإيرادات الخام منه بنحو مليار دينار إلى 9.9 مليارات

مليار دينار إجمالي إيرادات «المحفظة الاستثمارية» خلال السنة المقبلة بتراجع 176.9 مليون دينار

23.5 مليار دينار مصروفات الميزانية الجديدة.. أكبرها للتكاليف المباشرة المتغيرة بـ 21.2 ملياراً 260.1 مليون دينار مخصصات احترازية للعام المقبل.. و2.98 مليار المصروفات المستردة من الدولة

أحمد مغربيأظهرت الميزانية الجديدة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام المالي المقبل 2024-2025 عن توقعاتها بتحقيق أرباح صافية تقدر بنحو 1.56 مليار دينار، حيث تتوقع المؤسسة تحقيق إيرادات بنحو 25.11 مليار دينار مقابل مصروفات مقدرة بنحو 23.55 مليار دينار.وجاءت ميزانية «مؤسسة البترول» وشركاتها والتي حصلت عليها «الأنباء» متماشية مع الميزانية العامة للدولة وتراجع إنتاج البلاد من النفط الخام إلى مستوى 2.54 مليون برميل يوميا، عند سعر لبرميل النفط الخام بقدر بنحو 70 دولارا للبرميل، وعجز مالي متوقع يبلغ 5.8 مليارات دينار.وبطبيعة الحال، انعكست أرقام الميزانية العامة للدولة على ميزانية القطاع النفطي والذي شهد تراجعا في إجمالي الإيرادات التي هوت بنحو 777 مليون دينار خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025 والبالغة 25.11 مليار دينار مقارنة مع إيرادات معتمدة في السنة المالية الحالية 2023-2024 عند مستوى 25.89 مليار دينار.ويأتي تراجع إيرادات «مؤسسة البترول» خلال السنة المالية المقبلة بضغط من تراجع إيرادات النفط الخام بنحو مليار دينار والتي سجلتها المؤسسة عند مستوى 9.9 مليارات دينار، مقارنة بإيرادات معتمدة خلال السنة المالية 2023-2024 عند مستوى 11 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات المنتجات البترولية 11.7 مليار دينار بزيادة قدرت بنحو 444 مليون دينار مقارنة بـ 11.3 مليار دينار خلال السنة المالية 2023-2024، فيما ارتفعت إيرادات الغاز والغازات المسالة بنحو 29.6 مليون دينار لتبلغ 2.18 مليار دينار مقارنة بـ 2.15 مليار دينار.وسجلت «مؤسسة البترول» إيرادات المنتجات البتروكيماوية عند مستوى 82.2 مليون دينار بانخفاض بلغ 16.3 مليون دينار، والنقل البحري وأطراف أخرى عند 5.49 ملايين دينار.وفي مقابل ذلك، تتوقع ميزانية «البترول» أن ينخفض عائد محفظة الاستثمار والمسجلة في الميزانية تحت بند «إيرادات أخرى» لتبلغ مليار دينار، مقارنة بنحو 1.24 مليار دينار خلال العام المالي الحالي أي بتراجع بلغ 176.9 مليون دينار.وحققت «البترول» إيرادات فعلية من محفظة الاستثمار خلال السنوات الثلاث الماضية (من بداية 2020 إلى 2023) بنحو 1.52 مليار دينار.إيرادات فعليةوتظهر بيانات «مؤسسة البترول» أن الإيرادات الفعلية التي حققتها المؤسسة خلال 3 سنوات مالية هي 2022-2023 و2021-2022 و2020-2021 بلغت 76 مليار دينار، ويتضح أن إيرادات النفط الخام تشكل الإيراد الأكبر لمؤسسة البترول حيث بلغت إيراداته نحو 45.5 مليار دينار، تلتها إيرادات المنتجات البترولية بقيمة 21.2 مليار دينار.مصروفاتورصدت «البترول» مصروفات بنحو 23.5 مليار دينار خلال السنة المالية 2024-2025 وذلك بانخفاض بلغ 645 مليون دينار عن المصروفات المقدرة في الميزانية الحالية 2023-2024 والبالغة 24.1 مليار دينار، وتتركز مصروفات المؤسسة في تكاليف مباشرة متغيرة بنحو 21.2 مليار دينار خلال السنة المالية المقبلة مقارنة بـ 22.1 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية، بتراجع بلغ 913.8 مليون دينار، فيما بلغت مصروفات التشغيل خلال السنة المالية الحالية 5 مليارات دينار بارتفاع يبلغ 352 مليون دينار مقارنة مع 4.7 مليارات دينار خلال السنة المالية 2023-2024.وتبلغ إجمالي المصروفات المستردة من الدولة نحو 2.9 مليار دينار، وبطرح مصروفات التشغيل مع التكاليف المباشرة المتغيرة من المصروفات المستردة من الدولة يبلغ صافي مصروفات التشغيل نحو ملياري دينار.فيما رفعت «مؤسسة البترول» إجمالي المخصصات عند مستوى 260.1 مليون دينار خلال السنة المالية المقبلة 2024-2025، مقارنة بـ 163 مليون دينار خلال السنة المالية الحالية.وإجمالا، بلغت مصروفات المؤسسة الفعلية تراكميا عند مستوى 72.1 مليار دينار خلال السنوات الثلاث الماضية.نتائج الأعمالوإجمالا، قدرت مؤسسة البترول الكويتية تحقيق أرباح صافية للسنة المالية 2024-2025 بمبلغ 1.5 مليار دينار مقارنة بـ1.69 مليار دينار معتمدة خلال السنة المالية الحالية 2023-2024.وحققت المؤسسة أرباحا صافية خلال الأعوام الثلاثة الماضية 2022-2023 و2021-2022 و2020-2021 بمبلغ 3.96 مليارات دينار، أكبرها خلال العام المالي 2022-2023 بمبلغ 2.6 مليار دينار، وخلال 2021-2022 بمبلغ 1.2 مليار دينار، وخلال السنة المالية 2020-2021 بمبلغ 94.4 مليون دينار.