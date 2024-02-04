Monday, 05 February 2024 06:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطلب العالمي على السفر الجوي واصل انتعاشه في 2023

2/4/2024 9:38:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) انتعاش السفر الجوي الذي استمر في ديسمبر 2023، وأن إجمالي حركة السفر الجوي لعام 2023 اقترب أكثر من مستويات ما قبل الجائحة.
وارتفع إجمالي حركة السفر الجوي في عام 2023 (المقاسة بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 36.9% مقارنة بعام 2022. وبلغت حركة المسافرين على الصعيد العالمي لعام 2023 بأكمله 94.1% من مستويات ما قبل الجائحة (2019)، وارتفع إجمالي حركة المسافرين لشهر ديسمبر 2023 بنسبة 25.3% مقارنة بالفترة ذاتها من 2022، ووصل إلى 97.5% عن مستوى ديسمبر 2019، وبلغت حركة السفر الجوي في الربع الرابع 98.2% من عام 2019، ما يعكس الانتعاش القوي في نهاية العام. وارتفعت حركة السفر الدولية في عام 2023 بنسبة 41.6% مقارنة بعام 2022 ووصلت إلى 88.6% عن مستويات عام 2019. وارتفعت حركة السفر الدولية في ديسمبر 2023 بنسبة 24.2% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، لتصل إلى 94.7% من مستواها في ديسمبر 2019، وبلغت في الربع الرابع 94.5% من عام 2019.
كما شهدت حركة السفر المحلي ارتفاعا لعام 2023 بنسبة 30.4% مقارنة بالعام السابق، وكانت حركة السفر المحلية في عام 2023 أعلى بنسبة 3.9% من مستوى عام 2019 بأكمله، وارتفعت حركة المرور المحلية في ديسمبر 2023 بنسبة 27.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وكانت 2.3% أعلى من حركة المرور في ديسمبر 2019، وكانت في الربع الرابع أعلى بنسبة 4.4% مقارنة بالربع نفسه من عام 2019.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): استمر الانتعاش القوي في العام 2023، وبلغت حركة المرور في شهر ديسمبر أقل بنسبة 2.5% فقط من مستويات عام 2019، مع أداء قوي في الربع الرابع، ما سيشجع شركات الطيران على العودة إلى أنماط النمو الطبيعية في عام 2024. ويعد انتعاش السفر خبرا جيدا، من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي، حيث يسافر الناس للقيام بالأعمال التجارية، ومواصلة تعليمهم، والسفر في إجازات، وغير ذلك الكثير.

MENAFN04022024000130011022ID1107808613

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث