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برقان يعين مشاري شهاب مديرا عاما للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات

2/4/2024 9:38:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك برقان عن تولي مشاري شهاب منصب المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وذلك بعد الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية البنك الشاملة والهادفة إلى التركيز على تنمية رأسماله البشري، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية الطموحة في كافة إداراته.
ويندرج هذا القرار ضمن سلسلة من الترقيات التي قام بها البنك على المستوى القيادي خلال الأشهر الماضية، وذلك تماشيا مع رؤية البنك وخططه الاستراتيجية الجديدة للمضي قدما في مسيرة التحول والتغيير، ليصبح المؤسسة المصرفية الأكثر تطورا وتقدما في الكويت، وبفضل خبرته الواسعة بالقطاع المصرفي المحلي، سيتمكن شهاب من قيادة توجهات إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بثقة وثبات نحو آفاق جديدة من النجاحات، بالتوازي مع الخطط الطموحة والمبتكرة في البنك وباعتماد أعلى المعايير المصرفية المستدامة.
وفي تعقيبه على هذه الخطوة، قال فاضل عبدالله، الرئيس التنفيذي في بنك برقان الكويت: يسرني باسمي وبالنيابة عن مجلس إدارة البنك أن أتقدم من مشاري شهاب بالتهنئة لتوليه هذا المنصب المهم. ونحن على ثقة كبيرة بأن الخبرة الواسعة التي يتميز بها تجعل منه قيمة مضافة لإدارته ولبنك برقان كمؤسسة مصرفية، من خلال ما سيسهم به من نجاحات وإنجازات مؤسسية في المستقبل. ونحن نرى في إدارة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات نافذة كبيرة يشارك البنك من خلالها بشكل فعال في القطاع المصرفي المحلي، عبر الخدمات المتنوعة والمتخصصة التي يقدمها لعملائه المميزين، وهذه الخطوة تعكس إيماننا بقدرة شهاب على قيادة هذه الإدارة الحيوية بشكل ديناميكي وإيجابي.
ويتمتع شهاب بمسيرة مهنية غنية في مجال الخدمات المصرفية مدعومة بخبرة تتجاوز 20 عاما، إضافة إلى تخصصه في مجال الخدمات المصرفية الخاصة، إدارة الثروات، إدارة المخاطر وإدارة الاستثمار. وكان قد شغل العديد من المراكز المتقدمة في مؤسسات مصرفية محلية مرموقة، بما في ذلك بنك الكويت الوطني، بنك الخليج، البنك الأهلي المتحد، علما بأن آخر منصب له، قبل انضمامه إلى بنك برقان، كان نائب المدير العام للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في البنك الأهلي المتحد.
جدير بالذكر أن شهاب حاصل على درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في بيروت (AUB) - لبنان، وبكالوريوس في التمويل من جامعة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى استكماله برنامج الإدارة العامة (GMP) بكلية هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة الأميركية.

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