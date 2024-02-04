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الدراسات المصرفية تبني البنوك للتحول الرقمي يحافظ على قدرتها التنافسية ورفاهية العملاء

2/4/2024 9:38:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشر معهد الكويت للدراسات المصرفية مؤخرا دراسة بحثية بعنوان: «تأثير القدرة التنافسية على حجم المخاطر والربحية في البنوك الكويتية»، تناولت الدراسة عدة موضوعات رئيسية، أهمها دراسة تأثير المنافسة على الربحية والمخاطر في القطاع المصرفي الكويتي، بالإضافة إلى دراسة تأثير جائحة كوفيد-19 والبيئة الجيوسياسية على المنافسة المصرفية، كما ناقشت الدراسة المنافسة بين البنوك على استقطاب المواهب وتأثيرها على أداء القطاع المصرفي بالكويت، وقد تعرضت الدراسة أيضا لتقنيات الدفع الرقمية الحديثة وتأثيرها على عائد رسوم الخدمات المصرفية. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أهمها ما يلي:
- المنافسة بين البنوك الكويتية تؤثر بشكل عام على الربحية وحجم المخاطر.
- المنافسة بين البنوك الكويتية لا تتعارض مع نسبة التركز في القطاع المصرفي الكويتي.
- معدل التركز بالقطاع المصرفي الكويتي له تأثير إيجابي على الربحية وحجم المخاطر.
- معدل أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة ربحية البنوك الكويتية، بينما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الائتمان بشكل طفيف، ولكن ليس له تأثير على مخاطر السيولة ورأس المال.
- يؤدي تنويع الدخل إلى زيادة التعرض للمخاطر بشكل طفيف، بسبب صعوبة التعامل مع المخاطر المختلفة المتعلقة بكل قطاع تشارك فيه البنوك الكويتية.
- التأكيد على أهمية تبني الاتجاهات الحديثة للقطاع المصرفي، خاصة مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، وتقع مسؤولية ذلك بشكل رئيسي على عاتق الحكومة والسلطات التنظيمية، حيث يساهم ذلك في تشكيل مستقبل الصناعة المصرفية، وخاصة السياسات النقدية والتحول الرقمي، والنمو الاقتصادي.
- تحتاج البنوك إلى المزيد من التطوير في البرامج التدريبية وبيئة العمل، للحفاظ على نشاط موظفيها وإنتاجيتهم، بالإضافة الى منحهم التقدير المناسب وإتاحة فرص النمو، وتزويدهم بمكان عمل مرن وصحي للحفاظ على التزامهم وتحسين أدائهم، وذلك لمواجهة ما يعرف بحرب المواهب واستقطابها.
- في ظل التطور المتسارع للخدمات الرقمية، يوصى بإنشاء شراكات متنوعة مع شركات التكنولوجيا المالية، من أجل زيادة تمكين البنوك في تعزيز الأرباح القائمة على رسوم الخدمات المالية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين من خلال الاستفادة من قدرة شركات التكنولوجيا المالية على ضخ الأموال لتعزيز استثمارات جديدة من جانب، والاستفادة من ثقة الجمهور بالبنوك وسمعتها من جانب آخر.
- ضرورة تبني البنوك لخطط التحول الرقمي للمساهمة في الحفاظ على قدرتها التنافسية في مواجهة مقدمي الخدمات الرقمية، والارتقاء برفاهية العملاء وتقديم حلول رقمية متميزة بشكل مستمر.

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