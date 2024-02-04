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التجارة لجنة انتقالية تتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الغرفة

2/4/2024 9:38:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارين وزاريين بتشكيل لجنة انتقالية تتولى كل اختصاصات مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، وتفويض د.محمد الفيلي لرئاسة تلك اللجنة.
وقضى القرار الذي حمل رقم 24 لسنة 2024 والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه في مادته الأولى بأن تشكل لجنة انتقالية للقيام بأعمال مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من وكيل وزارة التجارة والصناعة، مدير عام الهيئة العامة للصناعة، وسالم بطاح الرشيدي، وعبدالله محمد العفاسي، وخالد جاسم الذويخ.
وتتولى اللجنة كل اختصاصات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، على أن تقوم اللجنة بتسلم مقرات الغرفة وكل الأوراق والمستندات المتعلقة بأعمالها الإدارية والمالية حتى تاريخه.
كما تتولى اللجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون غرفة التجارة وعرضها على الوزير للموافقة عليها، وكذلك تتولى إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتسيير العمل في الغرفة، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.
وقضى القرار الثاني الذي حمل رقم (25/2024) بأن يفوض د.محمد حسين الفيلي لرئاسة اللجنة الانتقالية التي تتولى كل اختصاصات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت بموجب القرار السابق وطبقا لنص المادة 38 من القانون رقم 112 لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
إلى ذلك، ألغى الوزير الجوعان اشتراط تقديم الشركات اعتماد توقيع مصدق من غرفة التجارة إلى الإدارة العامة للجمارك، واستبدلها بتوقيع وزارة الشؤون والقوى العاملة.

MENAFN04022024000130011022ID1107808610

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