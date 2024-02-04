Monday, 05 February 2024 06:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التجاري يطور عمليات التحول الرقمي والابتكار بالخدمات المصرفية

2/4/2024 9:38:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن كل من البنك التجاري الكويتي و«نتورك إنترناشيونال»، عن إبرام شراكة استراتيجية من المقرر أن تؤدي إلى تحفيز جهود البنك المستمرة للتحول الرقمي والابتكار وطرق الدفع بشكل كبير. وتمثل هذه الشراكة محطة مهمة في رحلة التحول الرقمي للبنك التجاري الكويتي، ثاني البنوك الكويتية من حيث التأسيس وإحدى المؤسسات المالية الرائدة في الكويت، حيث يستفيد «التجاري» من أحدث التقنيات والخبرات المتوافرة لدى «نتورك إنترناشيونال» في معالجة عمليات الإصدار الشاملة، بما في ذلك إدارة ومكافحة الاحتيال، والترميز، والرقابة على البطاقات، والتأمين ثلاثي الأبعاد، والإصدار الفوري، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، بغرض تزويد عملاء البنك بتجارب رقمية متقدمة ومبتكرة.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الشيخ أحمد الدعيج رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي: يتمتع «التجاري» بسجل حافل من الابتكار والتميز في العمل المصرفي حيث أصبحت الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة من التجاري تضاهي الخدمات المقدمة من البنوك العالمية، وفي سبيل الاستمرار في تبوؤ هذه المكانة المرموقة التي وصل إليها البنك والتأكيد على التزام مصرفنا تجاه عملائه تأتي هذه الشراكة مع نتورك إنترناشيونال الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وتمكين حلول الدفع الرقمية.
من جانبه، قال عبدالعزيز الزعابي مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري إنه بالشراكة مع «نتورك إنترناشيونال» نهدف إلى الاستفادة من معرفتهم الكبيرة وخبرتهم العالمية في توفير أحدث حلول خدمات البطاقات والدفع الإلكتروني والتي سوف تمكن مصرفنا، جنبا إلى جنب مع خبرتنا الطويلة في العمل المصرفي، من مواصلة تقديم خدمات تفوق توقعات العملاء من خلال تعزيز سرعة التنفيذ والتوسع في الأسواق وتقديم خدمات مبتكرة مع المحافظة في الوقت نفسه على أفضل مستوى من حماية العملاء.
بدوره، قال ناندان مير، الرئيس الـتـنـفيـذي لـمـجـمـوعة «نتورك إنترناشيونال»: يشرفنا أن نتعاون مع البنك التجاري، أحد البنوك الرائدة في الكويت. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة للقاعدة المتنامية من عملاء التجاري. وباعتبارنا شريكا مفضلا للعديد من المؤسسات مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإننا حريصون على المساهمة بخبرتنا المعروفة في حلول الدفع الرقمية عبر هذه الشراكة الاستراتيجية.
وأضاف: يشهد السوق الكويتي تحولات كبيرة، مدفوعا باعتماد العملاء على طرق الدفع الرقمية بصورة غير مسبوقة، ونحن ملتزمون بدعم هذا النمو ونطمح إلى القيام بدورنا وتقديم خبرتنا لدعم رحلة التجاري نحو التميز الرقمي. وأوضح مير أن خبرة نتورك إنترناشيونال في مجال المدفوعات الرقمية والشمول المالي، على الصعيدين المحلي والإقليمي، تتوافق تماما مع رؤية التجاري. وتمثل هذه الشراكة تقدما كبيرا في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في الكويت وتؤكد الالتزام المشترك من جانب البنك التجاري ونتورك إنترناشيونال لتقديم خدمات مالية مبتكرة في المنطقة.
.. والبنك ينظم سحبي «النجمة» الأسبوعي والشهري ويعلن الفائزين
أجرى البنك التجاري السحب الأسبوعي والشهري على حساب النجمة. وقد تم إجراء السحب أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة منصور الظفيري.
وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز كل من: أحمد عبدالمجيد إسماعيل مقدم بجائزة نقدية بقيمة 20 ألف دينار في سحب النجمة الشهري، ومحمد علي عبدالغني علي جمعة بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار في سحب النجمة الأسبوعي.
يذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة بتنوع المبالغ المقدمة طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5 آلاف دينار، وشهرية بقيمة 20 ألف دينار، بالإضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500 ألف دينار، والجائزة السنوية الكبرى بقيمة 1.5 مليون دينار. وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، فمن المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضلا عن المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب وكذلك الحصول على كل الخدمات المصرفية من البنك التجاري.

MENAFN04022024000130011022ID1107808609

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث