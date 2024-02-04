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بيتك يعلن فائزي سحوبات الرابح

2/4/2024 9:38:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن أسماء الفائزين في سحوبات حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين الثالث والرابع لسنة 2024.
والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: عبدالرحمن مساعد دخيل الله، حياة صالح المجيبل، محمد خليفة الدوخي، شجاع شعيفان الدوسري، عيسى عبدالله الجدي، موضي إبراهيم العجمي، مها نزال المطيري، أحمد فهد العنزي، جابر مطلق العجمي، فايز طينان العنزي، حمد عبدالله الطيار، المقداد محمد الزنكي، نوال يعقوب الغانم، فاطمة محمد الصوان، فؤاد قورجان، خالد دعيج الدعيج، رقية مساعد الحوز، فهد عبدالرحمن الخضر، مكيه حسن الفيلكاوي، محمد مطلق الضويحي.
وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنويا»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام إلى 536 عميلا.
وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

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