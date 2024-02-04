وربة أول بنك كويتي يوفر خدمة نظام الدفع اللاسلكي لأجهزة Ipos



النصار: تعاون «وربة» و«الساير» ينبع في الأصل من منطلق الثقة المتبادلة في كفاءة وفاعلية المؤسستين النظام الجديد يتيح إجراء عمليات دفع لعدد كبير من العملاء بشكل فوري دون الارتباط بموقع معين

أعلن بنك وربة عن توفير نظام دفع لاسلكي لأجهزة نقاط البيع المتكاملة «iPOS»، ليصبح أول بنك في الكويت يقدم هذه الخدمة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) وشركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده ـ إحدى شركات مجموعة الساير القابضة ـ وبذلك تصبح شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده أول شركة توفر هذا النظام لعملائها، ويأتي ذلك في إطار استمرار بنك وربة في تقديم خدمات مصرفية متطورة واستمرارا لسلسلة الابتكارات التي يقدمها البنك، ويعكس التزامه بتقديم حلول مصرفية متقدمة وفعالة للمجتمع المصرفي في الكويت.وفي هذا الصدد، قال فيصل النصار رئيس المجموعة المصرفية للشركات إن النظام الجديد يتيح إجراء عمليات دفع لعدد كبير من العملاء بشكل فوري من دون الارتباط بموقع معين، موضحا أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود المستمرة لتلبية توقعات العملاء وتحسين تجربتهم في التعامل مع شركة الساير.وأكد النصار أن تعاون بنك وربة مع شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده ليس الأول ولكنه امتدادا للكثير من التعاون والاتفاقيات وهذا إن دل فإنما يدل على مكانة بنك وربة في السوق في مجال الشراكات الاستراتيجية والتي تهدف إلى تعزيز قاعدة العملاء، كما أن التعاون مع مجموعة الساير التي تعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في قطاع السيارات ينبع في الأصل من منطلق الثقة المتبادلة في كفاءة وفاعلية المؤسستين.وأوضح النصار على أن اختيار مجموعة الساير للسيارات باعتبارها من الأسماء الأولى في قطاع توزيع السيارات في دولة الكويت، بالإضافة إلى امتلاكها لشبكة توزيع متميزة من معارض ووكلاء للسيارات في الكويت، ما يتيح لبنك وربة أن يتواجد مع عملائه في جميع محافظات ومناطق الكويت باستمرار.وأشار النصار إلى أن «وربة» سيقدم خلال الفترة المقبلة العديد من العروض التسويقية وذلك بهدف تدعيم نشاط السوق المحلي، وتمكين وتشجيع العملاء على شراء المركبة التي يرغبون في اقتنائها، علاوة على تنويع فئات السيارات خلال تلك العروض لمراعاة القدرة الشرائية لدى العميل.وذكر أن وكالات السيارات أصبحت تولي «وربة» أهمية كبرى كونه أحد أهم صناع السوق المحلي بدعمه المتواصل لمبيعات الموردين وتنظيمه العديد من المهرجانات والعروض المستمرة طوال العام، علاوة على العلاقة التي يبنيها مع الموردين، مشيدا بالدور الذي يؤديه أي موظف ومورد في «وربة» والذي يعكس للعميل الانطباع عن جودة الخدمة حيث يعتبر «وربة» التجار الموردين جزءا من المؤسسة لأنهم إحدى الحلقات الأساسية لاكتمال دائرة التمويل للعملاء.وأكد أهمية العميل أيضا بالنسبة لـ «وربة» كونه يملك حق الاختيار قبل كل شيء للمؤسسة التي يريد التعامل معها، لذلك يعتبر «وربة» كل عميل مصدرا للفخر والاعتزاز.واختتم تصريحه بأن العناصر البشرية المؤهلة التي يضمها «وربة» أصبحت اليوم مثالا يحتذى به في الصيرفة الإسلامية إلى جانب التقنية الحديثة المستخدمة في مختلف الخدمات وهو ما يعزز من التميز والجودة في خدمة العملاء، مبينا أن العنصر البشري الذي يقدم الخدمة للعميل هو الحد الفاصل في اختيار العميل لمؤسسته، فهو من يصنع الفرق بين مؤسسته ومنافسيها.وكانت شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت» قد طورت نظام الدفع عبر واحدة من أحدث أجهزة نقاط البيع التي توفرها في السوق الكويتي PAX A920، وصرح ياسر بهبهاني رئيس مجموعة التطوير في «كي نت» قائلا: إن التعاون مع بنك وربة لتمكين شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده من تقديم هذه الخدمة المتميزة لعملائهم يأتي ضمن مواصلة «كي نت» لتطوير الحلول الفنية الملائمة واستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال بهدف تقديم تجربة دفع فريدة ومتميزة، وأشار بهبهاني إلى أن النظام الذي تم تطويره يربط جهاز نقاط البيع مع النظام المحاسبي الرئيسي للشركة، ما يسمح بعرض قيمة العملية مباشرة للعميل من دون الحاجة لأن يقوم موظف بإدخال القيمة، وهو ما يجعل العملية تتم بشكل أسرع، ومن دون أي خطأ عند إدخال القيمة، مضيفا أن هذا التعاون كان ممكنا لتوافر أجهزة نقاط بيع ذكية تعمل بنظام تشغيل أندرويد، تتميز بالمرونة في إمكانية الربط مع تطبيقات تعمل على مختلف أنظمة تشغيل Web/Android/iOS ما يفتح آفاقا جديدة للتجار لربط أنظمة التحصيل لديهم بنقاط البيع.جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وأبرزها في المساهمات الاجتماعية، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع.