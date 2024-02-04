زين تدعو عملاءها لتحديث بيانات البطاقة المدنية لديها

شدّدت على تحري الدقة وعدم زيارة أي روابط وهمية تدعي أنها رسمية

دعت زين عملاءها الكرام إلى المبادرة بتحديث صلاحية بطاقاتهم المدنية وبياناتهم الشخصية لدى أنظمة الشركة في أسرع وقت ممكن لضمان استمرارية الخدمة، وذلك تطبيقا للتعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.وتسهم هذه الخطوة بالحفاظ على حقوق العملاء، والحد من انتشار عمليات الاحتيال، والتأكد من صلاحية بيانات العملاء في أنظمة الشركة لتقديم أفضل خدمة ممكنة لهم، علما بأن آخر موعد لإتمام عملية التحديث وتفادي انقطاع الخدمة هو 3 مارس 2024. ويمكن للعملاء تحديث بياناتهم بكل سهولة عبر قنوات زين الرسمية، والتي تشمل القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني الرسمي zain، أو تطبيق الهواتف الذكية Zain KW المتوافر في متاجر التطبيقات الرسمية، بالإضافة إلى أفرع الشركة المنتشرة بجميع أنحاء البلاد، أو من خلال التواصل مع مركز الاتصال 107.وشددت زين على ضرورة تحري الدقة وعدم زيارة أي روابط وهمية تدعي أنها رسمية، أو إجراء أي محادثات هاتفية أو التفاعل مع أي روابط خارجية غير آمنة، حيث إن الشركة لن تقوم بطلب أي بيانات أو وثائق من العملاء إلا من خلال القنوات الرسمية المذكورة أعلاه.وللتحديث عبر تطبيق زين أو الموقع الرسمي zain، يمكن للعميل بكل سهولة زيارة ملفه الشخصي واختيار «تحديث البطاقة المدنية»، ومن ثم إدخال الرقم المدني في الخانة المخصصة، وسيتم بعدها إخطار العميل بضرورة استكمال عملية المصادقة عن طريق تطبيق «هويتي» (Kuwait Mobile ID)، وبعد الموافقة على المصادقة، ستتم عملية التحديث بنجاح.كما يمكن للعملاء الكرام زيارة أي فرع من أفرع زين المنتشرة في جميع أنحاء البلاد أو التواصل مع مركز الاتصال عبر الرقم 107 لإتمام عملية التحديث بكل سهولة مع موظفي خدمة العملاء.وتحرص زين على مطابقة أنظمتها لجميع المتطلبات والمعايير التنظيمية لحماية بيانات عملائها، وقامت على مدار السنوات الماضية باستحداث إجراءات أمنية صارمة، وتنفيذ تغييرات تقنية جوهرية في أنظمتها لتضمن أعلى درجات الأمان للعملاء عند إجراء المعاملات أو عمليات الدفع عبر قنواتها المختلفة، مثل موقعها الإلكتروني، وتطبيقها للهواتف الذكية، وشبكة فروعها المنتشرة بجميع أنحاء الكويت.