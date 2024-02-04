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الخليج يودع مليوني دينار في حساب الطفلة آلاء يوسف المطيري

2/4/2024 9:38:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل بنك الخليج الطفلة آلاء يوسف المطيري مع والدها عقب فوزها بالجائزة الكبرى في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة البالغ قيمتها مليوني دينار كويتي، والذي جرى الخميس الماضي في حديقة الشهيد، تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة إرنست آند يونغ.
وعقب الانتهاء من إجراءات تسليم الجائزة، وإيداع مبلغ مليوني دينار في حساب الفائزة الشخصي، عبر والدها، عن فرحته وسعادته، بهذا الحدث الاستثنائي في حياة أسرته، معربا عن شكره لبنك الخليج الذي يحرص دائما على مكافأة عملائه.
وأشار والد الفائزة التي يبلغ عمرها 4 سنوات إلى أنه خلال بحثه عن حساب ادخار يمنح العملاء جوائز متميزة، لم يجد أفضل من حساب مليونير الدانة، مبينا أنه فتح حساب الدانة لكل أبنائه، لتكون ابنته آلاء سعيدة الحظ التي فازت بالجائز الكبرى.
من جانبه، قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج محمد القطان: نبارك للفائزة بحصولها على الجائزة، لتكون أصغر فائزة بأكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي، مؤكدا حرص بنك الخليج على توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة للعملاء، بالتوازي مع دورنا المجتمعي في مكافأة المدخرين وتشجيع ثقافة الادخار.
وأشار إلى أن قطار الجوائز في بنك الخليج متواصل، ومازالت هناك العديد من الفرص للفوز في السحوبات الشهرية، وربع السنوية، ونصف السنوية والسنوية، مشيرا إلى أنه خلال شهرين سيكون عميل الدانة مؤهلا للمشاركة في سحب المليون دينار، علما أن السحب سيكون في 18 يوليو المقبل.
وأضاف: نحن متحمسون لمواصلة مكافأة عملائنا على الادخار في حساب مليونير الدانة، وتشجع الجميع على مواصلة الادخار في حساباتهم وزيادة فرصهم بالفوز في السحوبات المقبلة التي تشمل تتويج مليونيرين في سحبين كبيرين سنويا، الأول، وهو السحب السنوي الكبير على جائزة بقيمة مليوني دينار، والثاني هو السحب نصف السنوي بقيمة مليون دينار، إلى جانب رابحين اثنين في سحبين مختلفين بقيمة 100 ألف دينار لكل منهما، إضافة إلى 10 رابحين في السحوبات الشهرية بقيمة 1000 دينار لكل منهم.
ويشجع بنك الخليج عملاء حساب مليونير الدانة على زيادة فرص ربحهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.
وكانت الجائزة الكبرى للسحب السنوي في سحب حساب مليونير الدانة قد دخلت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، للمرة الثانية في تاريخها، كأكبر الجوائز النقدية المرتبطة بحساب مصرفي في العالم، حيث تسلم مدير عام إدارة الخدمات المصرفية في بنك في بنك الخليج محمد القطان شهادة تسجيل بنك الخليج في الموسوعة خلال حفل الإعلان عن الفائز الخميس الماضي.

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